«Пишите запрос»: мэрия Екатеринбурга поставила новый барьер для СМИ

Администрация Екатеринбурга решила защитить себя дополнительными бюрократическими барьерами от журналистов.

Сегодня РИА «Новый День» для получения ответов на свои вопросы в пресс-службе администрации предложили написать письменные запросы через электронную приемную на сайте мэрии. И если в первом случае, когда дело касалось судебной тяжбы между городом и бардом Александром Новиковым, эту необходимость еще можно объяснить пожеланиями юристов, то во втором она выглядит крайне странно: речь шла всего лишь об условиях допуска журналистов на встречу городских чиновников с модераторами круглых столов по обсуждению концепции развития ЦПКиО имени Маяковского. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», произошли ли какие-то изменения в регламентах работы администрации со СМИ, пресс-секретарь Анатолий Карманов ответил отрицательно. Однако по факту прежде для получения комментариев в пресс-службе мэрии обычно было достаточно простого телефонного звонка.

Информационная политика мэрии вызывает все больше вопросов – чиновников, например, уже уличали во вранье. А на возмущения горожан из-за некачественной уборки улиц администрация ответила информацией о совещании по благоустройству, посвященном поправкам в законодательство и зарплатам квартальных.

Так, за короткий срок мэрия Екатеринбурга дважды попалась на обмане. Так было с падением глыбы льда на 69-летнюю женщину. Кусок, который рассек бабушке лицо, свалился с кондиционера, установленного на ратуше со стороны улицы 8 Марта. В администрации города заявили: здание от снега почищено, ничего подобного произойти не могло. Отпирались муниципальные власти до последнего, пока им не предъявили запись с камеры видеонаблюдения, которая четко показала, откуда сорвалась злосчастная льдина. Но и тут в мэрии не удержались и, комментируя запись, заявили, что пенсионерка нарочно стояла под кондиционерами и ждала, чтобы на нее что-нибудь свалилось сверху. Ситуация могла бы стать неприятным, но разовым явлением. Журналисты и горожане позубоскалили бы в адрес мэрии, прокуратура и СК нашли бы виновных в том, что кондиционер не был очищен от снега, наказали бы какого-нибудь рядового сотрудника, и, в конце концов, про историю забыли бы. Но в мэрии почему-то решили, что врать и отпираться ‒ хорошая тактика. И, похоже, взяли этот метод за правило. На днях на девятилетнего мальчика снова упала льдина ‒ на сей раз с жилого дома на улице Данилы Зверева. Прохожие, которые нашли его и вызвали скорую, рассказали, что вокруг ребенка валялись куски льда, вероятно, от упавшей сосульки. Но в мэрии зачем-то снова решили сказать, что никакой глыбы льда не было, а мальчик просто упал в обморок. Впрочем, весьма скоро выяснилось, что мэрия снова наврала. В прокуратуре Свердловской области заверили, что есть и очевидцы, которые подтвердили падение глыбы с крыши здания, и видеозапись с камеры наблюдения из дома напротив, и, в конце концов, характерные травмы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

Прокуратура выясняет причины массового мора рыбы в реке Пышма (ВИДЕО). / Проект благоустройства сквера на Орджоникидзе с новым фонтаном обойдется в 2 миллиона рублей (ФОТО). / На Урале школа заплатит пятикласснику 150 тысяч рублей за сломанную руку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»