Детские стационары переполнены после отмены эпидограничений по кори – слух дня

В Екатеринбурге образовались очереди в детские стационары. Как рассказывают родители, к примеру, в детской городской больнице № 11 сейчас в первую очередь принимают детей, которых не брали во время эпидемии. Это дети из Академического, который считался эпиднеблагополучным из-за вспышки кори на улице Шаманова. Также в первых списках дети младшего возраста (не привитые от кори по возрасту). В результате в больницах образовались огромные листы ожидания: дети вынуждены ждать необходимых процедур месяц и более, жалуются родственники.

Кроме того, в Екатеринбурге растет спрос и на услуги поликлиник – более-менее благополучно миновав вспышку кори, дети угодили в очередную волну ОРВИ. В основном, болеют дошкольники и дети младшего школьного возраста. Медики связывают обострение заболеваемости с переменчивой погодой, благоприятствующей распространению вирусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

С политиками и казаками в свердловском правительстве будут работать 27 человек. / Из-за санкций на Среднем Урале стало в 2,5 раза больше миллиардеров. / Футболист Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание о темнокожих игроках в сборной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»