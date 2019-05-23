Слух дня: в предвыборном Серове может начаться собственный «храмовый бунт»

В Серове, где в сентябре пройдут довыборы депутата Госдумы, может развернуться антицерковный протест.

Как сообщает источник «Нового Дня», соперники единоросса Антона Шипулина на предстоящих выборах могут в целях собственного пиара начать раскачивать ситуацию вокруг будущего строительства в центре города православного просветительского центра. Но будет ли эта идея поддержана горожанами, неизвестно. В Серовской епархии говорят, что объект будет очень полезным: в нем будут проходить лекции, будут созданы различные детские кружки. Для северного города это скорее плюс, чем минус.

Напомним, накануне областное заксобрание одобрило предложение МУГИСО по безвозмездной передаче из государственной собственности региона в муниципальную собственность города Серова земельного участка под строительство духовно-просветительского центра. Как сообщил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, площадь участка на улице Свердлова – 9 000 кв. м, стоимость – 23 млн рублей. Раньше на этом месте стояла коррекционная школа, но потом ее снесли, а детей перевели в другое место.

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Серов, служба информации

Серов. Другие новости 23.05.19

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