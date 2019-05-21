Свердловская область отдала Серову 9 тысяч кв. м земли под строительство духовного центра

Областное заксобрание одобрило предложение МУГИСО по безвозмездной передаче из государственной собственности региона в муниципальную собственность города Серова земельного участка под строительство духовно-просветительского центра.

Как сообщил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, площадь участка на улице Свердлова – 9 000 кв. м, стоимость – 23 млн рублей.

Единственный вопрос задал Вячеслав Вегнер – почему землю под строительство культовых объектов не выделяют представителям других конфессий. «Если они не выходят на площадь, это не значит, что они между собой этого не обсуждают», – заявил он, добавив, что в регионе проживает не менее 20 процентов мусульман.

Сергей Зырянов ответил, что как раз в ближайшее время будет завершена работа по предоставлению мусульманской общине участка под строительство мечети.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 21.05.19

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