Слух дня: Куйвашев начал подбирать людей в новый состав заксобрания

Губернатор Евгений Куйвашев, похоже, в очередной раз потерпел неудачу в попытке перебраться поближе к столице, а потому начал серьезную подготовку к выборам в заксобрание области, которые состоятся в 2021 году.

Явным признаком этого является сегодняшнее появление в «Областной газете» его очередной программной статьи, оптимистично озаглавленной «Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность». Что, по мнению источников «Нового Дня», в переводе на русский язык означает «я остаюсь здесь надолго и никуда не уйду». В статье содержится почти прямое обращение к крупнейшим бизнесменам региона – Игорю Алтушкину (Русская медная компания), Андрею Козицыну (Уральская горно-металлургическая компания), Андрею Комарову (Челябинский трубопрокатный завод), Дмитрию Пумпянскому (Трубная металлургическая компания), Андрею Симановскому («Сима-ленд»), которых губернатор назвал «нашими надежными партнерами в созидательной работе». Намек понятен – каждый из них внесет свою лепту в формирование персонального состава нового заксобрания. Упомянул Куйвашев и свердловских депутатов Госдумы, которые должны в полной мере использовать возможности для лоббирования интересов региона, и членов Совета Федерации, у которых возможностей для этого даже больше.

Явно неслучайно и то, что статью Куйвашева расхвалил на сегодняшней пресс-конференции его заместитель по внутренней политике Сергей Бидонько. «Губернатор должен периодически задавать вектор движения возглавляемого им региона, объяснять, куда мы будем двигаться дальше», – сказал Бидонько и слегка пожурил тех, кто не верит в программные статьи губернатора – ведь, по его мнению, сделано уже очень много, а будет сделано еще больше.

Екатеринбург, служба информации

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