Слух дня: РМК собирается в Госдуму, заксо и ЕГД. Уже выбрали политтехнолога

Русская медная компания собирается участвовать в ближайших выборах депутатов, причем Игоря Алтушкина интересуют все уровни дум – и муниципальная, и областная и государственная. «До Алтушкина, наконец, донесли, что у всех крупных ФПГ есть ручные депутаты, представляющие интересы в парламентах, и он решил, что ему нужно тоже», – говорят слухмейкеры.

Пока что неизвестно, кого конкретно собираются отправить на депутатство младшие медники, но уже выбран политтехнолог, который будет курировать избирательные кампании представителей РМК. Контракт достанется Андрею Мозолину, в этом году покинувшему пост зампреда в свердловском исполкоме «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

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