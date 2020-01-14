Слух дня: медники откроют новое СМИ взамен «Бомбуса» ради книжки про Алтушкина

Свердловские медиа сегодня получили повод позлорадствовать: с пафосом открытое СМИ нового формата Bombus, которое негласно было профинансировано РМК, закрывается. Проект за два месяца не оправдал надежд инвестора и не показал, как «выполнять элементарную журналистскую работу».

Правда, по слухам, вместо не взлетевшего «шмеля» откроется новое СМИ, которое может возглавить Игорь Рябов. Притом что собственное медиа Игорю Алтушкину не очень-то и нужно. «Bombus открывался ради одного человека – Марины Ахмедовой. Алтушкину очень хочется, чтобы она книжку про него написала, а там как раз «Русский репортер» загибался, ну она ему оптом все и продала, пристроив людей из команды «РР», – говорят слухмейкеры. – Что получилось, все видели – организовали бестолковщину, «шмель» не взлетел, отчитываться нечем. А деньги-то выделены, и их нужно потратить, поэтому предполагается открыть новое СМИ. Книжка от Ахмедовой все-таки очень нужна».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

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