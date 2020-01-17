Слух дня: коллектив Bobmus обижен на Алтушкина за срыв проекта

Сотрудники уральского меадиапроекта Bobmus, прожившего всего пару месяцев, разочарованы в инвесторах. Как рассказывают инсайдеры, в провале «шмеля» обвинили именно коллектив, мол, журналисты оказались не слишком талантливы, чтобы завоевать аудиторию.

«Многие ради Bombus ушли из хороших изданий или специально переехали в Екатеринбург. Журналистам обещали интересную работу за хорошие деньги, а теперь навязывают участие в другом СМИ. Все очень расстроены и злятся», – делятся слухмейкеры.

Негласно одним из спонсоров проекта называется РМК. Пару дней назад стало известно, что вместо «шмеля» появится новое СМИ. Переформатированием проекта займутся политологи Игорь Рябов и Сергей Михеев. Название и концепция нового медиапроекта пока неизвестны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

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