Геббельс, Ройзман и легенда о людоеде / Мнение эксперта о громком высказывании мэра уральской столицы (ДОКУМЕНТЫ)

Оценка событий отечественной истории ХХ столетия по-прежнему неоднозначно воспринимается в российском обществе. Поэтому неудивительно, что опубликованный вчера мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом видеоролик о репрессиях сталинской эпохи тут же вызвал ожесточенную дискуссию на многих интернет-площадках. Признавая всю трагичность событий тех лет, редакция NDNews.ru, следуя принципам демократии и свободы слова, попросила дать оценку выступлению мэра политолога, владельца аналитического центра «Стратегия Восток – Запад» Дмитрия Орлова.

«Намедни мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обнародовал любопытное видео. В нём он назвал Иосифа Сталина людоедом, который «жрал своих детей».

В каком смысле сказал это Евгений Вадимович? Если в буквальном, то судьба детей Сталина известна давным-давно, и она радикально отличается от той, которую нарисовал Ройзман своим поклонникам.

Но на всякий случай напомним.

Сын Сталина от первого брака с Екатериной Сванидзе Яков Джугашвили погиб в гитлеровском концлагере Заксенхаузен в 1943 году. От второго брака – с Надеждой Аллилуевой – у «отца народов» было двое детей. Сын Василий умер в 1962 году в Казани, когда отца уже 9 лет как не было в живых. Дочь Светлана (в эмиграции – Лана Питерс) пережила брата на 49 лет, уйдя из жизни в 2011 году в американском Ричленде, что в штате Висконсин. Был у Сталина и приёмный сын – Артём Сергеев. Один из основателей зенитно-ракетных войск СССР, он ушёл из жизни в 2008 году в Москве.

Если же Ройзман назвал Сталина людоедом в переносном смысле, то и здесь есть свои тонкости. Надо полагать, мэр Екатеринбурга имел в виду ещё хрущёвско-перестроечный миф о «десятках миллионов репрессированных Сталиным и вообще коммунистами». Ну а поскольку в последние полтора десятка лет у кое-каких документов истёк срок секретности, то они стали достоянием гласности. В результате стали выходить наружу и вовсе любопытные вещи.

Прежде всего, уточним, что значит «десятки миллионов жертв коммунизма», которых историки и публицисты определённого толка любят склонять в своих материалах. Всё дело в том, что цифру в «десятки миллионов жертв» придумал даже не Никита Хрущёв, а министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Впервые она – цифра – появилась в 1944 году в пропагандистской листовке к красноармейцам, побуждающей их сдаваться в плен (на снимке). Неизвестно, правда, сколько красноармейцев на неё клюнуло в итоге – в 1944 году Красная Армия уже побеждала, однако своё дело она сделала уже после войны, став основой для тотальных фальсификаций. Правда, существенно «доработали» её в сторону увеличения уже другие люди.

Каким методом? На основе косвенных данных служивший немцам в Великую Отечественную войну историк Иван Курганов подсчитал, что с 1917 по 1959 год людские потери СССР от войн, болезней, голода и естественных причин составили 66 миллионов человек. Затем туда же добавили почему-то ещё и цифру нерождённых, и в итоге писатель Александр Солженицын назвал цифру в 110 миллионов человек. Исследователи давно задают по этому поводу вполне резонный вопрос: сколько человек, если считать по этому методу, убил библейский Каин?

Сейчас считается, что эта фальсификация нужна была, чтобы превысить число реальных жертв нацизма, чтобы использовать её в пропагандистской борьбе против СССР, в чём преуспел небезызвестный британский историк Роберт Конквест. Позднее, правда, выяснилось, что этот господин служил в ведомстве под названием МИ-6 (британская разведка) и как раз по линии агитации и пропаганды…

Так же давно достоянием гласности стал ещё один любопытный документ. В феврале 1954 года генеральный прокурор СССР Роман Руденко, министр внутренних дел СССР Сергей Круглов и министр юстиции СССР Константин Горшенин доложили Хрущёву о пересмотре дел на осуждённых за контрреволюционные преступления – по той самой статье 58 и её аналогам.

В письме Руденко, Круглова и Горшенина (первая страница на снимке) говорилось: «По имеющимся в МВД СССР данным, за период с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе:

к ВМН (высшая мера наказания, – прим. автора) – 642 980 человек,

к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220 человек,

в ссылку и высылку – 765 180 человек.

Из общего количества арестованных, ориентировочно, осуждено: 2 900 000 человек – Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым Совещанием; 877 000 человек – судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Военной коллегией».

Полностью документ находится на сайте фонда имени человека, который при Михаиле Горбачёве и поднял вторую волну «десталинизации» – Александра Яковлева.

При этом надо учитывать, что все приведённые выше цифры безусловными не являются. Некоторые приговоры всё же пересматривались, а некоторые из людей были осуждены дважды.

Таким образом, возникает вопрос: осознают ли себя наши так называемые борцы со сталинизмом, к которым с недавних пор прибавился и Евгений Ройзман, что подобные выступления могут дать повод наблюдателям ассоциировать их с прямыми продолжателями дела Йозефа Геббельса? Ведь пресловутая «десталинизация» началась как раз с него».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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