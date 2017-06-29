Евгений Ройзман назвал Сталина людоедом, который «жрал своих детей» (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выпустил сегодня видео на своем YouTube-канале, посвятив его сталинским репрессиям.

Как передает корреспондент NDNews.ru, поводом для публикации ролика стала установка в московской государственной юридической академии памятной доски Иосифу Сталину, после чего, к слову, из вуза со скандалом уволился вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник. Ройзман раскритиковал авторов идеи размещения памятной таблички, отметив, что нормальные люди не будут общаться с наркоторговцами, педофилами и людоедами. К последним мэр уральской столицы почему-то отнес и Сталина, добавив, что вождь народов «жрал своих детей». По его мнению, при попытках оправдать какого-либо тирана развязываются руки у следующего. Ройзман также припомнил, как к нему обращались с предложением установить памятник Сталину в Екатеринбурге, чему он был крайне удивлен, учитывая потери в ВОВ и времена репрессий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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