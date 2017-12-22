Прогнозируемое разочарование. Зачем действующий сотрудник администрации президента Титов пошел на выборы кандидатом

Накануне в Москве состоялся съезд Партии роста. Как и следовало ожидать, ее лидера, уполномоченного по правам бизнеса при президенте России Бориса Титова, выдвинули кандидатом в президенты РФ. То есть это должно было бы быть страшно полезно для российского несырьевого бизнеса, особенно в регионах, и для карьеры самого Бориса Юрьевича. А будет вредно, чтобы не сказать хуже. Почему – читайте в авторской колонке главного редактора РИА «Новый День» Полины Румянцевой.

Не потому, что Титов не борется и не должен бороться за победу, не потому, что он не сможет бороться даже за второе и третье место. Потому что он вообще не сможет бороться. По собственному утверждению Бориса Титова, участие в выборах необходимо ему, чтобы мнение «Столыпинского клуба» и Партии роста – то есть мнение российского бизнеса о стратегии развития страны – было услышано. Избирательная кампания как рупор. Отличная идея.

Есть, однако, несколько моментов, которые эту отличную идею превращают в ничто.

Во-первых, все, конечно, понимают, что это – договорной матч, но если все-таки брать вопрос шире – это и не матч вовсе, потому как никакого соревнования на самом деле нет. Титов – о чем часто забывают – действующий чиновник администрации президента Российской Федерации. То есть это никакая не оппозиция Путину, это чиновник его канцелярии, и обогнать его на выборах он не имеет права. Также как не получится у него и обогнать на выборах лидеров парламентских партий. Титов этого не то чтобы не может. Он даже захотеть такого результата не может, потому что это ему не положено. В планах администрации президента для него такого результата не предусмотрено.

Во-вторых, никакого нормального результата у Партии роста по определению быть не может, потому что хотя это и партия бизнеса и предпринимателей, но контакта у них нет. Предприниматели не слышат, чтобы эта партия говорила от их имени. Простая вещь: мы платим налоги, государство должно работать на нас, ни оборона, ни социалка без нас немыслимы, мы – это рабочие места, особенно в глубинке, любой владелец ларька для страны важнее любого чиновника. Скажите это так, чтобы было слышно – и получите голоса этих людей. Но этого не говорится. Именно этого – не говорится. Кто был на встрече с кандидатом в президенты в Екатеринбурге – не даст соврать. Обращения к своим коренным избирателям – нет. Вместо этого «мы пытались доказать бизнесу и власти, что нам нужна новая экономическая политика». Экспертная позиция – это не политическая позиция.

В-третьих, для Титова выборы ничем хорошим не закончатся, потому что избирательная кампания – это работа в регионах. В случае Титова, видимо, это работа в крупных городах, и помогать ему в этом должны очень известные на местном уровне люди. Люди, по масштабу сопоставимые с региональными лидерами. Пусть не с губернаторами. Пусть с руководителями исполкомов партии власти. Вы видите такое в большинстве российских регионов? В некоторых? В Екатеринбурге?

Это кончится борьбой за полпроцента голосов с Ксенией Собчак и разочарованием бизнеса – очередным – в том, что у него нет политического представительства и, видимо, еще долго не будет.

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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