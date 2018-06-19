Обслуживание власти, а не свобода самовыражения: что не так со стрит-артом в Екатеринбурге. Авторская колонка Катерины Норсеевой

В Екатеринбурге завершился фестиваль уличного искусства «Стенограффия-2018». Он проходил уже в девятый раз, но к нынешнему году, кажется, утратил свою суть и естество ‒ стрит-арт стал обслуживать интересы мэрии Екатеринбурга и местного бизнеса, вместо того чтобы быть свободным, стихийным и спонтанным.

Конечно, находить какой-то компромисс в любом случае пришлось бы ‒ хотя бы ради хороших площадок для будущих шедевров, но нынче процент «заказных» мест показался совсем уж безрадостным. Местным властям потребовалось «футбольное» граффити в переходе у ЦПКиО, где организована фан-зона ЧМ-2018, и старые, в общем-то, интересные рисунки закрасили. На их месте появилась «Галерея лучших голов в истории футбола». Застройщику «Малевича», компании Prinzip Геннадия Черных, захотелось напомнить о себе потенциальным покупателям ‒ и на стене жилого комплекса нарисовали «Динозавромойку».

Сразу два художника раскрасили ларьки Роспечати на проспекте Ленина.

И, кажется, анонс предстоящего партизанского фестиваля стрит-арта, который пройдет в Екатеринбурге в июле, был камнем как раз в огород нынешней «Стенограффии»: «Уличные художники «одомашнились»: переместились в галереи и на коммерческие площадки, создают свои работы исключительно в рамках фестивалей, которые, в свою очередь, превратились в конкурсы художественного оформления».

Даже недолговечность стрит-арта, в которой в том числе заключалась его прелесть, перестала быть проблемой. Как сообщил сегодня идеолог «Стенограффии» Евгений Фатеев, «Сизифов труд», созданный украинской командой Interesni Kazki еще в 2011-м, перенесут на пленку и поместят в музей. Это, конечно, не новая практика. Того же Бэнкси выставляют в галереях, включая московский Центральный дом художника.

«Уличное искусство живет, работает и взаимодействует с уличным ландшафтом, в стенах музея эта магия пропадает. Уличное искусство должно выставляться в уличных галереях, как в питерском музее, у всего остального следует убрать приставку «уличное», ‒ говорит «Новому Дню» Илья Mozgi.

Его коллега Слава PTRK считает, что уличное искусство все же имеет право на вторую жизнь в стенах музеев.

«Просто это уже не стрит-арт, а работы от уличных художников. Они в первую очередь художники, а значит, хотят показать свое творчество как можно большему числу людей и всеми возможными способами», ‒ объясняет он.

Фото Семена Саливанчука

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