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Четверг, 22 августа 2019, 08:47 мск

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Антон Шипулин. Кандидат, который не мог выдвигаться от «Единой России» Авторская колонка журналиста Алексея Остапова

Фото Алексея Остапова

Вместо эпиграфа. «Мы не опровергаем, что на 1 июля инструмент имелся», – Татьяна Романова, представитель кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия» Антона Шипулина.

Накануне Свердловский областной суд отказался снять с предвыборной гонки Антона Шипулина – именитый биатлонист, завершивший спортивную карьеру, баллотируется в Госдуму на довыборах по Серовскому одномандатному округу. Кресло освободилось из-за назначения Сергея Бидонько, победившего во время «основных» выборов, на пост замгубернатора Свердловской области. Суд – отказал. Но в ходе заседания прозвучали замечательные выступления представителей Шипулина. Замечательны они тем, что в ходе этих выступлений по сути сторона Шипулина чуть ли не прямым текстом призналась, что ШИПУЛИН ВООБЩЕ НЕ ИМЕЛ ПРАВА БЫТЬ КАНДИДАТОМ НА ДАННЫХ ВЫБОРАХ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Почему? А все очень просто. Для этого достаточно проанализировать федеральное законодательство и партийные документы «Единой России». Начнем от общего к частному.

Первым НПА, который я процитирую, будет федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если точнее – п.2 ст.35. Дословно: «Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

Логично, что дальше мы смотрим Федеральный закон №95-ФЗ «О политических партиях». Тут нас интересуют сразу несколько положений:

п.1 ст 21. «Устав политической партии»: «Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним».

пп. «и» п.2 ст. 21: «Устав политической партии должен содержать положения, определяющие… …порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах».

На этом заканчиваем с законодательством, и переходим к партийным документам партии «Единая Россия». Тем более, что в федеральных НПА прямо указано, что партии должны собственные документы соблюдать, и из этого следует вывод, что несоблюдение – является нарушением.

Итак, устав партии «Единая Россия» (именно он устанавливает порядок выдвижения партийных кандидатов, в том числе и в Госдуму):

п.8.1: «Проведение предварительного голосования является обязательным при проведении процедур, связанных с определением кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления».

Что видим: «внезапную» (тут табличка «сарказм») обязательность праймериз перед тем, как выдвинуть кого-то на выборы. Антон Владимирович Шипулин эти самые праймериз, конечно же, проходил. И писали много об этом, как и о том, что ему искали «технического оппонента». Вполне ожидаемо он праймериз выиграл, стал кандидатом от «Единой России» – и вот тут-то и подходим к ключевому моменту: Антон Владимирович вообще-то не имел права участвовать в праймериз.

Почему? А давайте посмотрим регламент этого самого предварительного голосования, по которому оно проводилось. Формально это называется «Регламент по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174», и утвержден сей документ решением № 2 регионального организационного комитета от 28.02.2019. В нем есть замечательный

п.1 ст. 4 «Право на участие в предварительном голосовании»: «Граждане Российской Федерации… не имеющие счетов (вкладов), не хранящие наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеющие и (или) не пользующиеся иностранными финансовыми инструментами, могут быть выдвинуты участниками предварительного голосования».

И возвращаемся к вчерашнему суду.

Что было сказано представителем Антона Шипулина в ходе судебного заседания? «Мы не опровергаем, что на 1 июля инструмент имелся». «Инструмент» – это те самые иностранные активы. Более того, в ходе суда не оспаривалось, что это именно иностранные активы. Также было заявлено, что приобретены они были в августе 2018 года.

ИТОГО:

На момент проведения праймериз (весна 2019 года) Антон Владимирович Шипулин пользовался иностранными финансовыми инструментами (50 структурированных нот «Коммерцбанк АГ»). Дальше по пунктам:

1. В соответствии с регламентом данных конкретных праймериз он не имел права в них участвовать из-за наличия у него структурированных нот «Коммерцбанк АГ».

2. В соответствии с Уставом партии «Единая Россия» он не мог быть выдвинут кандидатом от партии без участия в праймериз, в которых Шипулин не имел права участвовать из-за наличия у него структурированных нот «Коммерцбанк АГ».

3. В соответствии с ФЗ «О политических партиях», «Единая Россия» обязана действовать в соответствии с Уставом, по которому для выдвижения в качестве партийного кандидата является обязательным участие в праймериз, в которых Шипулин не имел права участвовать из-за наличия у него структурированных нот «Коммерцбанк АГ».

4. В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» партии могут выдвигать кандидатов только в соответствии с ФЗ «О политических партиях», по которому «Единая Россия» обязана действовать в соответствии с Уставом, по которому для выдвижения в качестве партийного кандидата является обязательным участие в праймериз в которых Шипулин не имел права участвовать из-за наличия у него структурированных нот «Коммерцбанк АГ».

Такой вот «Дом, который построил Джек».

РЕЗЮМЕ. Защищая своего доверителя от снятия с выборов по иску со стороны «Справедливой России», представители Шипулина по сути – заявили, что Антон Владимирович вообще не должен был участвовать в качестве кандидата от «Единой России». Красавцы, что еще сказать…

P.S. Разумеется, пока я во всем этом разбирался – общался и с теми, кто работает в «Единой России». Мнение одного из представителей приведу: «В перечне документов, предоставляемых в оргкомитет для регистрации в качестве участника ПГ, нет справки о доходах, а также справки об отсутствии иностранных счетов. В положении о проведении ПГ говорится о том, что у кандидата на участие в праймериз не должно быть иностранных счетов, но непредоставление сведений об этом не является основанием для отказа в регистрации в качестве участника ПГ».

Я это понимаю очень просто: «Антон Владимирович нам про иностранные финансовые инструменты не сказал, по умолчанию мы считали, что их нет, а проверить не могли». То есть – уважаемый спортсмен в лучшем случае – участвовал в праймериз, не посмотрев на правила, в худшем – обманул осознанно. Оба варианта (то ли «подпишусь не читая», то ли «обману осознанно»), на мой взгляд, не лучшим образом характеризуют человека, который претендует на попадание в законодательный орган.

Екатеринбург, Алексей Остапов

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