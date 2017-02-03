День Шигирского идола, пляска смерти и The Prodigy с Radiohead в исполнении оркестра (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 03.02.17

В эти выходные в Екатеринбурге будут отмечать День рождения древнейшего Шигирского идола, устроят спектакль-макабр – пляски смерти, оркестр сыграет хиты The Prodigy, Radiohead, Massive Attack, Blonde Redhead и других. Также в обзоре – лекция про тексты Шнура, дискуссия про современный танец, открытие киноклуба и другие события уикенда.

Показ перфомансов и дискуссия про современный танец

В пятницу, 3 февраля, с 17:00 до 21:00 в Уральском филиале ГЦСИ пройдет серия перформансов и дискуссия по проблемам современного танца. В 17.00 – перформанс «Подвижные структуры. Триптих» творческого союза «СоБытие», в 18:00 – дискуссия «Современный танец: авангард или арьергард?», в 20.00 – перформанс «Внутри» компании ZONK'a. В дискуссии принимают участие исследователи танца, балетмейстеры, философы, руководители танцевальных театров и студий, танцовщики. Можно ли говорить сегодня об «авангарде» в танце? Что вы считаете «передним краем», «cutting edge» в современном танце и почему? Развитие современного танца в России: стагнация или поиск нового языка? Какие возможности дальнейшего развития? Место Екатеринбурга на танцевальной карте страны. Какие условия должны быть сформированы для полноценного развития современного танца в стране и регионах? – участники постараются ответить на эти и другие вопросы.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

(Фото – с сайта уральского филиала ГЦСИ)

Тексты Шнура в разрезе русской культуры разберут на лекции

Сегодня в 19:00 в Доме актера можно послушать лекцию «В Питере – жить. Сергей Шнуров и петербургский текст русской литературы» Леонида Клейна. Популярность группы «Ленинград» высока запредельно. Клип «В Питере – пить!» собрал 7 миллионов просмотров за неделю. Шнуров настолько «народен» и груб, настолько часто использует в своих песнях нецензурную лексику, что кажется, что он работает исключительно на потребу публике, обслуживая самые примитивные эстетические потребности. Между тем, тексты Шнурова это не только карнавальная, но и высокая культура, – уверен лектор Леонид Клейн. Его тексты и видео ряд построены на образах русской классики. В площадном клипе «В Питере – пить» есть отсылки к Пушкину, Гоголю, Достоевскому и Толстому. Эпатирующий публику певец встраивается в петербургский миф русской литературы. Леонид Клейн 20 лет преподавал литературу в школе, теперь преподаёт студентам. Ведет рубрику о литературе «Библиотека имени Клейна» в утреннем шоу, а в свободное от работы время ведет интеллектуальный клуб «Самое важное» для студентов и старшеклассников.

Место проведения: Дом актера (8 Марта, 8)

Вход: 1000 рублей.

«Другой Оркестр» исполнит хиты The Prodigy, Radiohead, Massive Attack и других групп

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=P6WAbQ2r9aI&rel=0">Video</a> Другой оркестр

3 февраля в 19:30 в ЦК «Урал» состоится концерт «Другого Оркестра» «Live Mix». Оркестр представит публике два сета, или же на языке «филармоний» – два отделения, в которых будет все, как положено у диджеев: нон-стоп и сведение из одного трека в другой.

Первый сет по стилю будет ближе к хаусу, техно, во втором же будут царствовать ломаные ритмы drum and bass и breakbeat. В концерте прозвучит лучшее из программ «Другого Оркестра»: The Prodigy, Radiohead, Massive Attack, Blonde Redhead и др. Не обойдется и без премьерных весьма неожиданных композиций – впервые будет исполнена песня легендарного американца Jeff Buckley «Dream Mother». Об остальных премьерах мы деликатно умолчим, дабы не рушить интригу.

«Полтора часа нон-стопа, взрывной ураган-коктейль из самых разных стилей и направлений, любимые треки как оркестром, так и публикой – всё это «Другой Оркестр» «Live Mix», – говорят организаторы.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: столы от 700 до 900 руб., стулья 600 рублей.

Карибский ска, рэгги и латиноамериканская музыка – от Lollypop Lorry

Сегодня в 22:00 в клубе EverJazz музыканты екатеринбургского реггей-оркестра «Lollypop Lorry» будут зажигать зрителей латиноамериканской музыкой и карибским ска. В последнее время музыканты всё больше уходят за рамки, привычные для их музыки, и привносят в неё новые элементы, стирая жанровые границы.

Исключительный стиль «Lollypop Lorry» в целом можно охарактеризовать как интеллигентную приджазованную музыку в основе которой – карибские мотивчики и всё сопутствующие ассоциации: пальмы, ром, танцы и всегда хорошая погода. Атмосфера непринуждённого веселья всегда преобладает в таких «жарких» музыкальных направлениях, но, как известно, «без печали нет радости» и меланхоличные настроения, приправленные искренней романтичностью и лёгкостью, нет-нет да прослеживаются в творчестве коллектива. Такой музыкальный «микс» является удачным способом вызвать положительный отклик в сердцах у слушателя, ведь каждый может найти в этой музыке отражение самого себя.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

(Фото – группа Lollypop Lorry «ВКонтакте» )

Открытие Киноклуба в Ельцин Центре

4 февраля в Екатеринбурге начнет свою работу Киноклуб Ельцин Центра. Заседания будут проходить в кино-конференц-зале дважды в месяц по выходным. Ведущий Киноклуба – киновед, продюсер, член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров.

Предполагалось, что Киноклуб откроется встречей с выдающимся режиссером Марленом Хуциевым и показом уникального материала: авторской (без цензуры) версии фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», документального фильма «Люди 1941 года» и материалов нового неоконченного фильма «Невечерняя». Однако встреча с Хуциевым была перенесена на май этого года. Но во встрече примут участие: исполнительница главной роли в картине, заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская и фоторепортер, летописец времени 60-х Генриетта Перьян.

В 12:00 покажут фильмы «Застава Ильича», «Мне двадцать лет»(1964).

В 15:30 – стартует кинопрограмма «Про войну»: можно посмотреть фрагменты игрового фильма «Был месяц май», 1970, режиссер Марлен Хуциев (15 мин.), документальный фильм «Люди 1941 года», 2001, режиссер Марлен Хуциев (53 мин.)

В 17:30 начнется творческая встреча с актрисой Марианной Вертинской, исполнительницей главной роли в картине «Застава Ильича». Специальный гость вечера – фоторепортер Генриетта Перьян, работавшая фотографом на съемках фильма «Застава Ильича» (1964).

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: «абонемент дня» (все сеансы и творческая встреча) – 400 рублей, на каждый показ – по 100 рублей.

Пляску смерти организуют в «Коляда-театре»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tgDNe5lHM98&rel=0">Video</a> Нюня

4 февраля в 18:30 в «Коляда-театре» покажут кошмарный макбар «Нюня». Макабр – танец смерти, в котором, согласно средневековым европейским верованиям, кружились мертвецы всех возрастов и званий. Живые же устраивали подобные пляски на кладбищах, чтобы посмеяться над смертью, лучше понять и принять ее. В «Коляда-театре» пляску смерти устраивают прямо на сцене – а точнее в странной квартире, где волею судеб оказались два одиноких и всеми забытых старика. Один зачем-то раздает котят от своей несуществующей кошки. Другой пришел за этими котятами, хотя кошек не любит, и теперь выискивает по углам жилища притаившуюся мафию. У каждого из героев свои отношения со смертью. Один ее видел в лицо, другой же – сам, смеясь, убивал, пусть и насекомых. И вот им вновь предстоит закружиться со старухой в танце.

Красный полумрак, лужи крови и кружащаяся по сцене смерть – декорации минималистичны, но и этого достаточно, чтобы навести жути. Подробнее про спектакль – в материале NDNews.ru.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 300 рублей.

Новая программа «Сюрприз» в Цирке

В эти выходные в Цирке презентуют новую программу «Сюрприз». Это высшая школа дрессуры и верховой езды Российского цирка, это заводные клоуны, опасные трюки и легендарные цирковые аттракционы, настоящий парад звезд. Главный номер программы «Шеренга»: 10 огромных стокилограммовых кавказских овчарок, известных своей бескомпромиссностью, по мановению руки хрупкой дрессировщицы выполняют удивительные трюки. Уникален акробатический номер Дана Запашного «Силовые акробаты». В паре с шимпанзе Мальтой артист демонстрирует высочайшее мастерство дрессуры: шимпанзе исполняет трюки, которые используются спортсменами на соревнованиях по акробатике: стойки рука-в-руку и голова-к-голове, двойные кульбиты, колесо и сальто.

«Цирк «Сюрприз» – это, прежде всего, его величество трюк и дрессура животных. Профессиональное цирковое шоу наполнено оригинальными акробатическими номерами и множеством разнообразных животных», – рассказали в цирке.

Место проведения: Цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: от 500 рублей.

Посвящение Эми Уайнхаус

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aatZ9VSF7Mc&rel=0">Video</a> Эми Уайнхаус

4 февраля в 22:00 в клубе EverJazz пройдет концерт-посвящение Эми Уайнхаус «Соул, R'n'B». Эми стала самым ярким явлением не только британской, но и мировой поп-сцены первого десятилетия нового века. Ярким во всех смыслах – её шикарный, хрипловатый контральто-вокал, гремучее смешение джаза, соула и ритм-н-блюза в исполняемых песнях вкупе с безумной прической, татуировками и вызывающим образом жизни вызывали и продолжают вызывать либо дикое восхищение, граничащее с поклонением, либо порицание и непонимание.

То, что джазовые музыканты Екатеринбурга решили посвятить целый концерт творчеству Эми, не должно кого-то удивить. В её музыке было место для джаза – ведь любовь к нему была у неё в крови.

На екатеринбургской сцене в концерте принимают участие пианист Денис Галушко, вокалистка Юлия Дьячковская, барабанщица Екатерина Попова. + Алексей Быков (бас-гитара), Николай Архиреев (гитара), Константин Чернявский (труба).

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: бар – 300 руб., места за столиком – 500 руб., места за VIP-столиком – 600 руб.

Экскурсия «по местам Бориса Ельцина»

4 февраля в 15:00 президентский центр Б.Н. Ельцина приглашает жителей и гостей города посетить увлекательную автобусную экскурсию «Екатеринбург – родной город Бориса Ельцина». Борис Ельцин жил и работал в Свердловске с 1949 по 1985 годы. Во время путешествия по городу экскурсанты увидят, насколько тесно связана история Екатеринбурга и жизнь первого президента России. Здесь происходило его становление как профессионала и как политика. След активной деятельности Ельцина в качестве главы Свердловского обкома можно проследить во всем: в архитектуре города, в его экономической и культурной жизни. В советском Свердловске, как признавался сам Борис Ельцин, прошли лучшие годы его жизни, здесь сформировался его характер, круг друзей, привычки, здесь началась его блестящая карьера, здесь он женился и стал отцом двух дочерей.

Экскурсия дает возможность взглянуть на город по-новому, познакомиться с «необычной» историей обычных и привычный городских мест и зданий.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей – для взрослых; 100 рублей – студенты; 60 рублей – пенсионеры (посещение музея – в подарок).

(Фото – сайт Ельцин Центра)

День рождения Шигирского идола

5 февраля Музей истории и археологии Урала приглашает на музейный праздник «День Большого Шигирского идола». Праздник посвящен древнейшей в мире деревянной скульптуре возрастом 11 000 лет, хранящейся в Шигирской кладовой музея.

127 лет назад, 5 февраля по новому стилю, этот уникальный экспонат нашли рабочие золотого прииска на Шигирском торфянике. Музею Уральского общества любителей естествознания находку подарил граф Алексей Александрович Стенбок-Фермор. Сейчас Большой Шигирский идол известен специалистам всего мира.

«День Большого Шигирского идола» музей проводит уже пятый год. Каждый из этих праздников – со своей «изюминкой». В нынешнем году художник, работающий сейчас над созданием современного научного рисунка Большого Шигирского идола, расскажет о своей работе. Финальным аккордом программы музейного праздника станет конкурс «Создай свою открытку с Большим Шигирским идолом».

Экспозиция «Шигирская кладовая» начнет работу в 11 часов, бесплатные экскурсии будут проводиться в 11, 13 и 15 часов. С 12:00 до 13:00 – мастер-класс «Технологии каменного века»: работа каменными инструментами по дереву. 16:00-16:30 – «Как создается научная прорисовка Большого Шигирского идола?»: рассказ художника. 17:00-18:00 – конкурс на изготовление открытки «Большой Шигирский идол».

Место проведения: Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10)

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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