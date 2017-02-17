Романсы от иеромонаха, встреча с Людмилой Улицкой и поэтический слэм (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 17.02.17

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет массовый забег на лыжах, принять участие в котором может каждый. Поэты устроят «битву» на стихах, музыканты будут лепить из пластилина, а иеромонах исполнит романсы и баллады. Также в этот уикенд – встреча с Людмилой Улицкой, авторский джаз из Нью-Йорка и спектакль про гопников.

Независимые музыканты, художники и пластилин – на вечеринке в ГЦСИ

17 февраля в 21:00 в уральском филиале ГЦСИ пройдет «Пластилиновая вечеринка», на которой будут все: независимые музыканты, креативщики и художники. На главной сцене: «Айфо», Korovas Milkshake, Synoptix, «2 Раза Шакур», El Mashe, Foresters Band, Cantadora, «Прямо в Губы». На танцполе: Beat/овка sound system, Dj Вася Мтв (Сансара), Dj Вадим Чикуров (Funky Bizness Gang), Dj Reppah (Музыка для Чарли).

Главная фишка фестиваля – много-много пластилина, из которого можно лепить на протяжении всего вечера и получать призы.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: от 300 рублей.

Поэтический слэм в Ельцин Центре

17 февраля в 19:00 арт-галерея Ельцин Центра представит два новых формата современного поэтического зрелища. Отборочный тур слэма и показ фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» проведут кураторы Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Слэм – поэтическая битва, где жестко ограниченные временем поэты соревнуются перед зрителями в мастерстве исполнения собственных стихов. Выбирать победителя будут зрители. Победителю гарантирован денежный приз и поездка в Красноярск на следующий Всероссийский слэм.

Видеопоэзия – художественное видео на стихи. Программа видеопоэзии – это не только возможность познакомиться с современной поэтической ситуацией, но, прежде всего, взгляд на новое, экспериментальное медиа, которое обсуждают ведущие литературные и кинокритики. За время существования жанра видеопоэзия переросла границы поэтического развлечения и претендует на абсолютно уникальное место в искусстве. Статьи о видеопоэзии выходили на сайтах Colta, Сеанс и др. Насколько самостоятелен и уникален этот жанр, зритель решает сам.

Место проведения: арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100 рублей.

Спектакль про перевоспитание «быдлогопников» – «Галатея Собакина»

17 февраля в 19:30 в Центре современной драматургии покажут одну из последних премьер – спектакль «Галатея Собакина», Здесь садисты пытают парней с «раёна» стихами Бродского и «Зеркалом» Тарковского, а синдром «Миши Упыря» означает не только духовную, но и телесную трансформацию. Как говорят в ЦСД, жанр спектакля можно определить как «первая на Урале трэш-комедия». Даже краткого описания пьесы достаточно для того, чтобы понять: это смело, провокационно и смешно.

«…Мы попадаем в гротескный мир, где представители движения «Православный просвещенный патриотизм» ведут нелегкую работу, занимаясь «проращиванием человека в скоте», насильно «оглушая культурой» быдлогопников, – пишет про пьесу писатель и критик Елена Соловьева в журнале «Современная драматургия». – Здесь есть свои садисты, те, что начинают обращение не с Есенина и не с Симонова, а сразу с Бродского, прозы Пастернака или «Зеркала» Тарковского, несмотря на то, что «пункт сорок шесть запрещает применять к лицам младше двадцати пяти лет литературные произведения, внесённые в перечень номер двадцать». Насильственное обращение ведет не только к моральному перерождению человека, когда у него появляются ложные чувства типа «милосердия» и «сострадания», или, не дай Бог, заразной и позорной любви. Иногда происходит полная телесная трансформация, вплоть до смены пола, так называемый синдром «Миши Упыря»….».

Подробнее – в материале NDNews.ru. Место проведения: ЦСД (пр. Ленина, 97)

Вход: от 300 рублей.

(фото – официальная страница ЦСД «ВКонтакте»)

Вечер одноактных балетов в ТЮЗе

17 февраля в 19:00 в ТЮЗе пройдет вечер одноактных балетов от театра «Провинциальные танцы». Первым покажут «Post Engagement. Диптих. Часть I» – спектакль основан на мысли о том, что мы никогда не принадлежим себе. С рождения мы вовлечены в отношения, в которых мы можем действовать или быть наблюдателями. Во второй части – «После вовлеченности. Диптих. Часть I», который впервые был представлен публике во Франции в рамках фестиваля «VOSTOK».

И, наконец, завершит программу «As long as it takes». Идея постановки – круг жизни и разные ситуации, которые происходят с нами, взлеты и падения. И как мы приходим в себя, пережив трудности, как восстанавливаемся после этого. В спектакле хореографы опираются на свой личный опыт, «собственные шрамы». Но неотъемлемая и важная часть этого спектакля – жизненный опыт, переживания и эмоции всех остальных танцовщиков. Сами исполнители здесь являются соавторами действа. Спектакль был поставлен в рамках проекта-лаборатории.

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: от 400 рублей.

(Фото – Дарья Попова, группа «Провинциальные танцы «ВКонтакте»)

Массовый забег «Лыжня России»

В субботу, 18 февраля, в 12:00 все-таки состоится массовый забег «Лыжня России», который был перенесен из-за морозов на прошлой неделе. Главный старт в Екатеринбурге дадут на лыжне у выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Регистрация участников начнется в 10:00 в первом павильоне. Здесь же можно будет переодеться, поесть и согреться. Для участников и гостей будут работать развлекательные площадки.

Длина лыжной дистанции для профессионалов составит 10 километров, вип-забега – 2018 метров, в честь проведения в России игр чемпионата мира по футболу. Трасса уже готова.

Победителей ждут призы. Общий призовой фонд составит два миллиона рублей. Денежные сертификаты получат лучшие лыжники-профессионалы, самые спортивные семьи, самые юные и опытные участники. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие около 20 тысяч человек.

Место проведения: выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»

Вход: свободный.

«Зимняя акустика» от «ЧАЙФ»

18 февраля в 19:00 в ККТ «Космос» состоится традиционная «Зимняя акустика» от группы «ЧАЙФ». В этом году концерт будет называться «Гараж бэнд», где гараж – напоминание о музыкальном стиле и явление в жизни нашей страны, что-то вроде мужского клуба, где собираются, чтобы поделиться новостями, отвести душу в беседе. И эта разговорная сердечная атмосфера отлично вписывается в формат «Зимней Акустики»: посидеть, поговорить, спеть хором хорошо знакомые и любимые песни, посмеяться над шутками и сохранить впечатление от концерта как от встречи с давними добрыми друзьями. Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 2000 рублей.

(Фото – с сайта)

Романсы и баллады от иеромонаха

18 февраля в 19:00 в Екатеринбурге впервые состоится сольный концерт победителя телепроекта «Голос» – иеромонаха Фотия. В концерте-встрече «Романсы» прозвучат песни и романсы, которые были исполнены в рамках телепроекта, а также лирические песни, баллады, классика мировой эстрады.

Будущий иеромонах родился в городе Горьком (Нижний Новгород), с детства любил пение. Он закончил школу по классу фортепиано, а в музыкальном училище не доучился из-за переезда в Германию. В возрасте 20 лет решил уйти в монастырь, после чего переехал в город Боровск Калужской области и стал насельником Пафнутьево-Боровского монастыря. В монастыре он стал регентом монастырского хора.

В 2015 году иеромонах Фотий подал заявку на участие в телепроекте «Голос», после чего прошел «слепые прослушивания» и попал в команду Григория Лепса, с которым дошел до финала и одержал победу. На следующий день победителя поздравил Патриарх Кирилл.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1500 рублей.

(Фото – Алексей Фокин, с сайта)

Авторский джаз из Нью-Йорка

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XG-81iAjGEk&rel=0">Video</a> Avishai Cohen – «Signature»

18 февраля в 19:00 в клубе EverJazz выступит Нью-Йоркский квартет Одеда Цура. Музыканты квартета играют современный авторский джаз. Вместе они создают звуковое пространство, в котором соседствуют две традиции импровизационной музыки – индийская и джазовая. Квартет сформировался в Нью-Йорке в 2011 году, дебютный альбом «Как великая река» (Like a Great River, Enja Records) вышел в 2015-м. Ребята гастролируют по Европе и США, в этом составе в Россию приедут впервые.

Одед Цур (Oded Tzur) – тенор-саксофон, лидер квартета. Исследует фундаментальные связи между разными традициями и усиливает их с помощью искусства музыкального повествования. Получил признание на международной сцене после десяти лет изучения индийской музыки. Одед придумал технику «Срединного пути» для саксофона, которая расширяет микротональные возможности инструмента. Петрос Клампанис (Petros Klampanis) – контрабас. Зив Равиц (Ziv Ravitz) – ударные. Нитай Гершковиц (Nitai Hershkovits) – фортепиано.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 2000 рублей.

Трогательный спектакль «Старосветская любовь»

18 февраля в 18:30 в «Коляда-театре» покажут последнюю премьеру сезона – спектакль «Старосветская любовь». Николай Коляда поставил спектакль по собственной пьесе «Старосветская любовь» по мотивам Гоголя. Здесь есть все: много любви и нежности, горечи и отчаяния, мистики и чертовщины. И немного политики. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна всю жизнь прожили вдвоем, коротая вечера в своем доме в поместье. Они пекутся об урожае, заполняют погреба соленьями на случай «а вдруг война или мор», принимают гостей, но больше – заботятся друг о друге. Любовь с годами сделала их одним целым – настолько, что предугадать желания не составляет труда. Этот спектакль – о любви, которая с годами только крепче. И о том, как тяжело терять и невозможно жить после потери. Невероятная нежность между главными героями иногда кажется по-детски наивной, но ведь старики – те же дети. «Пьеса музыкальная, поэтическая. В ней много чего хорошего, в ней много общечеловеческого. Она о любви и о смерти. Хотя я к Гоголю много своего добавил, я писал пьесу про маму и папу. В ней много смешного, но финал такой грустный, трагический – он о том, что ждет каждого из нас, никуда от этого не денешься. Пусть зритель подумает немного об этом», – рассказал Николай Коляда NDNews.ru.

Подробнее о спектакле – в материале NDNews.ru. Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 300 рублей.

Творческий вечер Людмилы Улицкой

19 февраля в 17:00 в кино-конференц-зале Ельцин Центра пройдет встреча с писательницей Людмилой Улицкой. Людмила Улицкая – писатель, ярко заявивший о себе в девяностые повестью «Сонечка» и романом «Медея и ее дети». В 2000-е она перешагнула границы собственно литературы: не только ее романы и повести, но и фильмы по ее сценариям, ее книгоиздательская деятельность постоянно находились в центре общественного внимания. Премия «Русский Букер», две премии «Большая книга» – лишь некоторые свидетельства читательского признания и любви.

Накануне показа спектакля #конституциярф в Музее Б.Н. Ельцина (20 февраля), в котором звучат и тексты из её книги «Детство 45-53. А завтра будет счастье», Людмила Улицкая встретится с читателями в Ельцин Центре.

Все средства, собранные на продаже билетов, будут перечислены в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход», учрежденный Авдотьей Смирновой.

Место проведения: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: взрослый – 500 рублей, льготный для пенсионеров и студентов – 250 рублей.

(Фото – с сайта).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

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