День Патрика «зеленого», керлинг автомобилями и большой фитнес-фестиваль с фитоняшками (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Екатеринбург отмечает День Святого Патрика: пройдет концерт оркестра с волынкой и арфой, а также пара вечеринок с танцами. Люди в зеленом – приветствуются. Также в эти выходные в городе проходит большой фитнес-фестиваль с мастер-классами и выступлениями, клуб EverJazz отмечает свое 8-летие, автогонщики поборются за статус лучшего. Кроме того, можно будет узнать как стать космонавтом.
День Святого Патрика с оркестром
17 марта в 19:00 в Доме музыки отпразднуют День Святого Патрика с камерным оркестром В-А-С-Н. Оркестр представит концерт-фантазию в изумрудном обрамлении на тему произведений Вивальди и традиционной музыки Ирландии для волынки, арфы, флейты и скрипки с оркестром. Прозвучит музыка Ханса Циммера, Хью де Куарсона, Перси Грейнджера, Говарда Шора. Кроме традиционного звучания знаменитой ирландской волынки можно будет услышать кельтскую арфу. В-А-С-Н удивит уникальным сочетанием кельтской и традиционной барочной музыки.
Идея объединить абсолютно разные эпохи принадлежит Хью де Куарсону, автору проектов «В. Моцарт в Египте» и «И. Бах в Африке». Дирижер оркестра Николай Усенко сделал аранжировку для камерного оркестра и волынки.
Этот праздник далеко шагнул за пределы Ирландии. По всему миру в этот день наряжаются в зеленые костюмы и отдают дань Ирландии и ее Святому. Традиционно в этот день устраиваются парады: на улицы выходят люди, одетые в зеленые экстравагантные костюмы, повсюду слышны звуки духовых оркестров.
Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)
Вход: 400 рублей.
(Фото – Алексей Измалков, с сайта)
Клубы и бары тоже будут отмечать «зеленый» день
Вечеринки в честь Дня Святого Патрика в этом году устраивают единицы заведений в Екатеринбурге. Например, сегодня New Bar зовет на вечеринку всех ирландцев и любителей выпить. Вечер откроет мягкая и лиричная акустика Alex Lynch. Гвоздь вечера – «Фитнес оркестр». Специально для камерного New Bar парни приготовили акустическую программу.
В концерт-холле «Свобода» Ночь Патрика отметят 18 марта в 23:00. Вечеринка пройдет в пиратском стиле. В эту ночь выступят: скрипачи из таверны Порт Рояла – «Красная Скрипка»; потомки Шотландских выпивох – «Райдо»; залетные рубаки из соседнего порта Тюмень – Drinking Pumpkins; любители шлифануть виски пивом – Scotch 'n' Beer Band.
На второй сцене-палубе: Dilly Dally, шутки от боцмана Олега и танцы с пушкой от Фродо; расписные любители сыпануть пороха в мушкет – ILLINOIS.
Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д), «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)
Вход: 150, 250 рублей.
(Фото – с сайта)
Большой праздник для спортсменов – Ural Fitness Fest 2017
17-19 марта в ЦК «Урал» проходит Ural Fitness Fest 2017, на который приехали более 600 участников из городов Свердловской области, а также Тюменской, Пермской, Курганской, Челябинской областей, из Башкирии, Удмуртии, ХМАО, ЯНАО. В фестивале примут участие лучшие специалисты в сфере фитнеса и физической культуры международного и российского уровня.
В программе Ural Fitnes Fest: фитнес-конвенция и аква-конвенция (мастер-классы), бизнес-конференция, семинары для тренеров, специализированная выставка Ural Fitness Pro 2017, международный конкурс инструкторов групповых программ IFO 2017, региональный конкурс для фитнес-команд «Люди Фит – 2017», а также фитнес-марафон для всех желающих.
Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)
Вход: для зрителей – свободный, для участников мастер-классов – платный.
Инженер-конструктор космических приборов расскажет как стать космонавтом
17 марта в 19:00 в Ельцин Центре пройдет лекция популяризатора космоса Александра Хохлова «Как стать космонавтом?». Теперь шанс покорить околоземное пространство появился у каждого. Спикер расскажет о новых правилах набора, о том, как правильно готовиться к профессии исследователя космического пространства.
Александр Викторович Хохлов – инженер-конструктор космического приборостроения (ЦНИИ РТК), популяризатор космонавтики, внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики». С 2002 по 2010 год работал в Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. C. П. Королёва. Автор успешного краудфандингового проекта по обсчёту пилотируемой миссии, связанной с исследованием Венеры и Марса.
С 20 апреля по 4 мая 2013 года принимал участие в работе первой российской команды (Crew 129 «Team Russia») на Марсианской пустынной исследовательской станции (Mars Desert Research Station) в штате Юта (США), поддерживаемой Марсианским обществом.
Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Медиазал, 3 этаж)
Вход: свободный.
(Фото – с сайта)
Ролики-победители «Каннских львов» покажут в Екатеринбурге
17 и 18 марта на Свердловской киностудии можно будет посмотреть ролики-победители Международного фестиваля креативности «Cannes Lions 2016». В этом году «Каннские львы» меняют и формат показа – в рамках Фестиваля пройдут тематические дни для всех, кто интересуется тайнами профессии рекламиста: пятница станет Днем маркетинга и PR, суббота будет посвящена креативу, а воскресенье – секретам проведения успешных мероприятий. В программе каждого дня – выступления ведущих специалистов в заявленной области.
Место проведения: большой павильон Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж)
Вход: 800 рублей, в эту стоимость входит лекция и просмотр роликов.
Концерт легендарного французского композитора и дирижера Мишеля Леграна
Легран
18 марта в 19:00 в ККТ «Космос» состоится концерт Мишеля Леграна в сопровождении симфонического оркестра. Маэстро приезжает в Екатеринбург в рамках юбилейного мирового турне в честь своего 85-летия. Французский композитор и самый титулованный в мире виртуоз джазовой и классической фортепианной музыки, аранжировщик и дирижер Мишель Легран написал музыку более чем к 200 кинофильмам, нескольким мюзиклам, записал более 100 альбомов, получил три «Оскара» и пять премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка».
Легран представит концертную программу, в которой прозвучат самые любимые и самые популярные произведения: киномузыка, колоритный французский шансон, джазовые композиции, фрагменты из мюзиклов, а также премьера новой программы – концерт для фортепиано с симфоническим оркестром.
Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Вход: от 1000 рублей.
Керлинг на автомобилях
18 марта в 12:00 на стадионе «Юность» пройдет турнир по автокерлингу. Это, пожалуй, первый такой турнир в мире. Суть игры останется той же: по льду нужно катать предметы. Но вместо традиционных камней участники будут толкать машины – настоящие автомобили «Ока». Известно, что в турнире примут участие известные бизнесмены, спортсмены и журналисты. Всего будет 4 команды по 10 человек, 5 периодов игры. Победит тот, чья «Ока» окажется ближе всего к центру мишени – как и в настоящем керлинге.
Место проведения: стадион «Юность» (ул. Куйбышева, 32а)
Вход: свободный.
(Фото – организаторов)
Лучшего гонщика выберут на горе Пильной
18 марта на кроссовой трассе «Гора Пильная» состоится второй, финальный этап соревнований по спринту «Лучший гонщик». На него съедутся гонщики со всей Свердловской области. В конце сезона не жалеют ничего и никого, каждый хочет стать первым, завоевать титул Чемпиона и заветный подиум.
На мероприятии зрителей ждёт: зрелищная борьба среди участников в пяти классах; хорошо обозреваемая, интересная трасса; горячее питание; фото и видео операторы.
12:00-17:00 Основные заезды; 18:00 Награждение.
Место проведения: «Гора Пильная»
Вход: для зрителей – свободный.
(Фото – с сайта)
День рождения клуба EverJazz
19 марта в 19:00 клуб EverJazz отметит свой – уже восьмой – День рождения. Перед гостями клуба в этот вечер выступят все самые любимые публикой музыканты. День рождения – это уникальный шанс увидеть самые необычные коллаборации музыкантов и насладиться всеми оттенками вкуса праздничного музыкального пирога.
Участники коллективов Old Fashioned Trio, BLUES DOCTORS, The Travelling Orchestra, Kickin' Jass Orchestra, Секстета Дениса Давыдова и многие другие замечательные музыканты, полюбившиеся слушателям клуба. Организатор джема – дирижер, композитор, руководитель биг-бенда Виталий Владимиров. Ведущая праздничной программы – несравненная джазовая певица Ольга Головина.
Гостей клуба ждут подарки, розыгрыши, сюрпризы и море лучшего джаза от резидентов первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга.
Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)
Вход: свободный, места за столиками предоставляются при условии оплаты депозита – 700 р.
Спектакль, где журналисту ломают ноги
19 марта в 19:00 в Центре современной драматургии покажут спектакль «В этом городе жил и работал» по пьесе Константина Костенко. Режиссер постановки Алексей Логачев обозначил жанр как «песня о Родине» и называет спектакль горькой пилюлей, способной излечить общество или отдельных людей от пороков. И пусть зрителей не смущает, что на сцене ломают ноги и позвоночник журналисту, а главный герой вынужден передвигаться в инвалидной коляске. «Может, мы кому-то сделаем больно спектаклем, но это для выздоровления», – говорит режиссер. Фоторепортаж с репетиции – в материале NDNews.ru.
Место проведения: ЦСД (пр. Ленина, 97)
Вход: 500 рублей.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 17.03.17
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