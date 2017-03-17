День Патрика «зеленого», керлинг автомобилями и большой фитнес-фестиваль с фитоняшками (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.03.17

Сегодня Екатеринбург отмечает День Святого Патрика: пройдет концерт оркестра с волынкой и арфой, а также пара вечеринок с танцами. Люди в зеленом – приветствуются. Также в эти выходные в городе проходит большой фитнес-фестиваль с мастер-классами и выступлениями, клуб EverJazz отмечает свое 8-летие, автогонщики поборются за статус лучшего. Кроме того, можно будет узнать как стать космонавтом.

День Святого Патрика с оркестром

17 марта в 19:00 в Доме музыки отпразднуют День Святого Патрика с камерным оркестром В-А-С-Н. Оркестр представит концерт-фантазию в изумрудном обрамлении на тему произведений Вивальди и традиционной музыки Ирландии для волынки, арфы, флейты и скрипки с оркестром. Прозвучит музыка Ханса Циммера, Хью де Куарсона, Перси Грейнджера, Говарда Шора. Кроме традиционного звучания знаменитой ирландской волынки можно будет услышать кельтскую арфу. В-А-С-Н удивит уникальным сочетанием кельтской и традиционной барочной музыки.

Идея объединить абсолютно разные эпохи принадлежит Хью де Куарсону, автору проектов «В. Моцарт в Египте» и «И. Бах в Африке». Дирижер оркестра Николай Усенко сделал аранжировку для камерного оркестра и волынки.

Этот праздник далеко шагнул за пределы Ирландии. По всему миру в этот день наряжаются в зеленые костюмы и отдают дань Ирландии и ее Святому. Традиционно в этот день устраиваются парады: на улицы выходят люди, одетые в зеленые экстравагантные костюмы, повсюду слышны звуки духовых оркестров.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 400 рублей.

(Фото – Алексей Измалков, с сайта)

Клубы и бары тоже будут отмечать «зеленый» день

Вечеринки в честь Дня Святого Патрика в этом году устраивают единицы заведений в Екатеринбурге. Например, сегодня New Bar зовет на вечеринку всех ирландцев и любителей выпить. Вечер откроет мягкая и лиричная акустика Alex Lynch. Гвоздь вечера – «Фитнес оркестр». Специально для камерного New Bar парни приготовили акустическую программу.

В концерт-холле «Свобода» Ночь Патрика отметят 18 марта в 23:00. Вечеринка пройдет в пиратском стиле. В эту ночь выступят: скрипачи из таверны Порт Рояла – «Красная Скрипка»; потомки Шотландских выпивох – «Райдо»; залетные рубаки из соседнего порта Тюмень – Drinking Pumpkins; любители шлифануть виски пивом – Scotch 'n' Beer Band.

На второй сцене-палубе: Dilly Dally, шутки от боцмана Олега и танцы с пушкой от Фродо; расписные любители сыпануть пороха в мушкет – ILLINOIS.

Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д), «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 150, 250 рублей.

(Фото – с сайта)

Большой праздник для спортсменов – Ural Fitness Fest 2017

17-19 марта в ЦК «Урал» проходит Ural Fitness Fest 2017, на который приехали более 600 участников из городов Свердловской области, а также Тюменской, Пермской, Курганской, Челябинской областей, из Башкирии, Удмуртии, ХМАО, ЯНАО. В фестивале примут участие лучшие специалисты в сфере фитнеса и физической культуры международного и российского уровня.

В программе Ural Fitnes Fest: фитнес-конвенция и аква-конвенция (мастер-классы), бизнес-конференция, семинары для тренеров, специализированная выставка Ural Fitness Pro 2017, международный конкурс инструкторов групповых программ IFO 2017, региональный конкурс для фитнес-команд «Люди Фит – 2017», а также фитнес-марафон для всех желающих.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: для зрителей – свободный, для участников мастер-классов – платный.

Инженер-конструктор космических приборов расскажет как стать космонавтом

17 марта в 19:00 в Ельцин Центре пройдет лекция популяризатора космоса Александра Хохлова «Как стать космонавтом?». Теперь шанс покорить околоземное пространство появился у каждого. Спикер расскажет о новых правилах набора, о том, как правильно готовиться к профессии исследователя космического пространства.

Александр Викторович Хохлов – инженер-конструктор космического приборостроения (ЦНИИ РТК), популяризатор космонавтики, внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики». С 2002 по 2010 год работал в Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. C. П. Королёва. Автор успешного краудфандингового проекта по обсчёту пилотируемой миссии, связанной с исследованием Венеры и Марса.

С 20 апреля по 4 мая 2013 года принимал участие в работе первой российской команды (Crew 129 «Team Russia») на Марсианской пустынной исследовательской станции (Mars Desert Research Station) в штате Юта (США), поддерживаемой Марсианским обществом.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Медиазал, 3 этаж)

Вход: свободный.

(Фото – с сайта)

Ролики-победители «Каннских львов» покажут в Екатеринбурге

17 и 18 марта на Свердловской киностудии можно будет посмотреть ролики-победители Международного фестиваля креативности «Cannes Lions 2016». В этом году «Каннские львы» меняют и формат показа – в рамках Фестиваля пройдут тематические дни для всех, кто интересуется тайнами профессии рекламиста: пятница станет Днем маркетинга и PR, суббота будет посвящена креативу, а воскресенье – секретам проведения успешных мероприятий. В программе каждого дня – выступления ведущих специалистов в заявленной области.

Место проведения: большой павильон Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж)

Вход: 800 рублей, в эту стоимость входит лекция и просмотр роликов.

Концерт легендарного французского композитора и дирижера Мишеля Леграна

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=m6n82FK2DNc&rel=0">Video</a> Легран

18 марта в 19:00 в ККТ «Космос» состоится концерт Мишеля Леграна в сопровождении симфонического оркестра. Маэстро приезжает в Екатеринбург в рамках юбилейного мирового турне в честь своего 85-летия. Французский композитор и самый титулованный в мире виртуоз джазовой и классической фортепианной музыки, аранжировщик и дирижер Мишель Легран написал музыку более чем к 200 кинофильмам, нескольким мюзиклам, записал более 100 альбомов, получил три «Оскара» и пять премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка».

Легран представит концертную программу, в которой прозвучат самые любимые и самые популярные произведения: киномузыка, колоритный французский шансон, джазовые композиции, фрагменты из мюзиклов, а также премьера новой программы – концерт для фортепиано с симфоническим оркестром.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1000 рублей.

Керлинг на автомобилях

18 марта в 12:00 на стадионе «Юность» пройдет турнир по автокерлингу. Это, пожалуй, первый такой турнир в мире. Суть игры останется той же: по льду нужно катать предметы. Но вместо традиционных камней участники будут толкать машины – настоящие автомобили «Ока». Известно, что в турнире примут участие известные бизнесмены, спортсмены и журналисты. Всего будет 4 команды по 10 человек, 5 периодов игры. Победит тот, чья «Ока» окажется ближе всего к центру мишени – как и в настоящем керлинге.

Место проведения: стадион «Юность» (ул. Куйбышева, 32а)

Вход: свободный.

(Фото – организаторов)

Лучшего гонщика выберут на горе Пильной

18 марта на кроссовой трассе «Гора Пильная» состоится второй, финальный этап соревнований по спринту «Лучший гонщик». На него съедутся гонщики со всей Свердловской области. В конце сезона не жалеют ничего и никого, каждый хочет стать первым, завоевать титул Чемпиона и заветный подиум.

На мероприятии зрителей ждёт: зрелищная борьба среди участников в пяти классах; хорошо обозреваемая, интересная трасса; горячее питание; фото и видео операторы.

12:00-17:00 Основные заезды; 18:00 Награждение.

Место проведения: «Гора Пильная»

Вход: для зрителей – свободный.

(Фото – с сайта)

День рождения клуба EverJazz

19 марта в 19:00 клуб EverJazz отметит свой – уже восьмой – День рождения. Перед гостями клуба в этот вечер выступят все самые любимые публикой музыканты. День рождения – это уникальный шанс увидеть самые необычные коллаборации музыкантов и насладиться всеми оттенками вкуса праздничного музыкального пирога.

Участники коллективов Old Fashioned Trio, BLUES DOCTORS, The Travelling Orchestra, Kickin' Jass Orchestra, Секстета Дениса Давыдова и многие другие замечательные музыканты, полюбившиеся слушателям клуба. Организатор джема – дирижер, композитор, руководитель биг-бенда Виталий Владимиров. Ведущая праздничной программы – несравненная джазовая певица Ольга Головина.

Гостей клуба ждут подарки, розыгрыши, сюрпризы и море лучшего джаза от резидентов первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: свободный, места за столиками предоставляются при условии оплаты депозита – 700 р.

Спектакль, где журналисту ломают ноги

19 марта в 19:00 в Центре современной драматургии покажут спектакль «В этом городе жил и работал» по пьесе Константина Костенко. Режиссер постановки Алексей Логачев обозначил жанр как «песня о Родине» и называет спектакль горькой пилюлей, способной излечить общество или отдельных людей от пороков. И пусть зрителей не смущает, что на сцене ломают ноги и позвоночник журналисту, а главный герой вынужден передвигаться в инвалидной коляске. «Может, мы кому-то сделаем больно спектаклем, но это для выздоровления», – говорит режиссер. Фоторепортаж с репетиции – в материале NDNews.ru.

Место проведения: ЦСД (пр. Ленина, 97)

Вход: 500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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