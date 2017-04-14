Баянисты играют сказку, оркестр – drum and bass, а «Мгзавреби» заканчивают Пасхальный крестный ход (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 14.04.17

Главным событием выходных, конечно, станет Пасха. В этом году ее отпразднуют с размахом: крестный ход будет возглавлять оркестр, а после устроят концерт с участием группы «Мгзавреби». Для тех, кто не отмечает православный праздник, будет много музыки и умного кино. Оркестр баянистов сыграет сказку, оркестр со скрипками и виолончелями – drum and bass, группа «Браво» заставит ностальгировать. Кроме того, в Екатеринбург приедут на творческие встречи известные деятели кино.

Голубоглазый голландец Harrison Young исполнит джаз

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lYmQep86Tcw&rel=0">Video</a> Harrison Young

14 апреля в 19:00 в клубе EverJazz состоится концерт вокалиста Harrison Young (США). Высокий голубоглазый голландец, полюбившийся публике ного фестиваля EverJazz в 2016 году, возвращается в Екатеринбург. На этот раз Харрисон Янг подготовил новый и невероятно успешный проект «От рока к джазу». В исполнении Харрисона Янга и резидентов клуба знакомые джазовые песни заиграют новыми красками, и получат неожиданное импровизационное развитие, не теряя нерва и драйва, оставаясь безошибочно узнаваемыми для всех.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: бар – 1200 р., места за столиком – 1500 р., места за vip-столиком – 1600 р.

Ностальгия и рок-н-ролл от группы «Браво»

14 апреля в 20:00 в Доме печати выступит группа «Браво», которой исполнилось уже 30 лет. Кроме завидного долголетия и вагона первоклассных хитов на все времена, группу «Браво» принято вспоминать в связке с бывшими харизматичными солистами, чьими именами можно отсчитывать периоды творческой активности коллектива. В летописи «Браво» есть периоды активного творчества и годы, когда группа брала паузу и не выпускала альбомы. Однако последние несколько лет «Браво», ведомые художественным руководителем Евгением Хавтаном, стоявшим у истоков группы, по-прежнему с нами: выпущен альбом «Мода» (2011), ставший по мнению критиков одним из лучших в дискографии, и недавняя рокабилли-кантри пластинка «Навсегда» (2015).

14 апреля музыканты сыграют в Доме печати по-настоящему весенний концерт – программу «Бравоспектива», в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1500 рублей.

(Фото – с сайта Дома печати)

Пасхальный мастер-класс по изготовлению открыток

15 апреля в 13:00 Музей истории Екатеринбурга приглашает на мастер-класс по созданию открыток. Участникам расскажут о традиции празднования Пасхи в России и других странах, продемонстрируют образцы пасхальных подарков из коллекции музея, обучат праздничным играм и помогут сделать красивые оригинальные открытки в модной технике скрапбукинг. Обязательна предварительная запись на сайте музея.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: дети 150 рублей, взрослые – 300 рублей.

(Фото – с сайта винтажных открыток)

Арт-шоу с завязанными глазами «Лабиринты TRANSACTION»

15 апреля в 19:00 в «Галерее Успеха» пройдет загадочное art-fashion-show «Лабиринты TRANSACTION».

«Вы входите в лабиринт. Кто знает, чем вы ограничены, кроме стен. Это как в жизни. У кого-то связаны руки, у кого-то повязка на глазах, кто-то связан обстоятельствами. И все мы живем в рамках собственной внутренней свободы. И всеми нами движет любопытство, а что там дальше, за гранью. Куда мы придем?», – говорится в анонсе мероприятия.

Шоу создадут художница Лени Сморагдова и дизайнеры Татьяна Ершова и Ксения Курочкина. Проект объединяет в себе современное искусство, моду, перфомансы и шоу с элементами вокала и хореографии. Показ начнется с арт-вечеринки в формате чилаут, 40 танцовщиц станут моделями, дивами бурлеска, девушки в клетках окажутся с прекрасными голосами, розовые аполлоны устроят «бои без правил», и не только. Девы в масках проведут вас по лабиринту таинственного и волнующего мира ожившего искусства.

Место проведения «Галерея Успеха» (ул. Блюхера, 58)

Вход: 1 000 рублей (по вопросам приобретения билетов пишите в Whats App +7 929 22-14-629).

(Фото – из группы мероприятия «ВКонтакте»)

Концерт экс-солиста группы «Ноль» Федора Чистяков и лекция про Ленинградский рок-клуб

15 апреля в 19:30 в Ельцин-Центре состоится концерт «НОЛЬ+30» – выступление Федора Чистякова. В 1986 году был записан и издан первый альбом группы «Ноль» и именно в 1986 году состоялось дебютное выступление этого молодого, но очень уверенного в себе коллектива в Ленинградском рок-клубе. Недавно группа отметила свой юбилей. Музыканты группы Федора Чистякова подготовили своим поклонникам еще один подарок. Записан альбом, включающий в себя 12 песен группы «Ноль», перепетых и записанных с новым звучанием и в новой обработке. На сборнике представлены песни из всех альбомов «Ноля», как самых ранних, так и более позднего периода. Этот сборник носит то же название, что и юбилейные концерты – «НОЛЬ+30». Так что концерт посвящен не только юбилею группы, но и презентации нового альбома.

А перед концертом, в 17:00 вспомним, как зарождался рок в городе на Неве. Ольга Слободская расскажет о том, как в сложных отношениях протестной музыки и текстов с советской властью формировалась новая музыкальная сцена, о кажущихся сегодня невероятными прослушиваниями, через которые должны были проходить группы для участия в первых рок-фестивалях, о том, почему этих практик избегали «Аквариум» и «Зоопарк», а вот «Кино» на свой первый фестиваль пробились с большим трудом, из-за чего администрация клуба взяла на поруки Константина Кинчева и как в клуб попала группа «Ноль».

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на лекцию – свободный, на концерт – 600 рублей.

(Фото – «Википедия»)

«Другой оркестр» сыграет drum and bass

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=P6WAbQ2r9aI&rel=0">Video</a> https://youtu.be/P6WAbQ2r9aIДругой оркестр

15 апреля в 19:00 в ЦК «Урал» «Другой оркестр» вернется к тому, с чего начинали, а именно – к такому стилю как drum and bass, но посмотрит уже по-другому на классику стиля. В двух сетах нон-стопом прозвучат лучшие композиции таких культовых музыкантов и диджеев, как LTJ Bukem, Bad Company, Pendulum, Makoto, Aphrodite, Roni Size, Dillinja и многое другое. Первый сет будет ближе к таким ответвлениям drum and bass, как intelligent и liquid funk, второй – techstep darkstep. Ну и, конечно же, эксперименты, как же без них.

Будут барабаны и много баса, – обещали музыканты. Состав оркестра: скрипки, виолончели, флейты, саксофоны, рояль.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 600 рублей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mi3tfhfpGRU&rel=0">Video</a> (Фото – с сайта)

Баянисты сыграют сказку для всей семьи

15 апреля в 18:30 во Дворце молодежи оркестр «Баянисты Екатеринбурга» представит новый интерактивный концерт для всей семьи «Сказка – фантастика». В первом отделении любимую детьми «Сказку о царе Салтане» озвучат актер Дворца молодежи Тимур Киямов и педагог музыкального вуза Павел Ежов. Настроение зрителей поддержат кинокадрами из советского фильма – одного из самых гениальных произведений Александра Птушко.

Далее прозвучит музыка Чайковского, Мусоргского, Грига, а также вечные хиты группы «Квин», Уэббера из мюзикла «Призрак оперы», «Шмелиные буги» Джека Фины. В концерте примет участие ведущий солист Свердловского театра оперы и балета Гарри Агаджанян, а также юные воспитанники дирижера и художественного руководителя оркестра «Баянисты Екатеринбурга» Леонида Болковского.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: 200-400 рублей.

(Фото – из жж Дворца молодежи)

Крестный ход и концерт «Мгзавреби»

16 апреля в 16:00 пройдет крестный ход в честь главного православного праздника – пасхи. В этом году возглавлять его будут возглавлять военный оркестр, барабанщики и православные следопыты. В 4 часа дня в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Пасхальная вечерня, в 16:15 начнется традиционное молитвенное шествие от Свято-Троицкого собора до Храма-памятника на Крови, где богослужение будет продолжено.

Около 18:00 у Храма-на-Крови должен пройти концерт местных групп. Но ожидается и сюрприз – выступление известной грузинской группы «Мгзавреби».

Место проведения: старт – от Свято-Троицкого кафедр­а­льного собора (у­л. Розы Люксем­бург, 5­7)

Вход: свободный.

«Ника» и именитые гости в киноклубе Ельцин-Центра

16 апреля в гостях у Киноклуба Ельцин Центра в Екатеринбурге – Киноакадемия «Ника»: основатель и художественный руководитель первой профессиональной кинопремии России, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман; кинорежиссер, народный артист России, лауреат государственных премий, профессор Вадим Абдрашитов и актриса, лауреат премии «Ника» за 2016 год Юлия Ауг.

Весь день в киноклубе будут проходить кинопоказы и творческие вечера с гостями.

В 14:30 покажут фильм «Парк советского периода» (2006), после фильма – встреча с Юлием Гусманом. По сюжету знаменитый телеведущий Олег Зимин принимает предложение отдохнуть в заповеднике, который являет собой «адскую смесь» из «Диснейленда» и ВДНХ. Парк Советского периода – это парк высоких технологий, в котором располагаются аттракционы «Целина» и «Полет в космос» и даже возможны контакты с киногероями прошлого.

В 17:00 – показ фильма «Время танцора» (1997) и встреча с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Закончилась война на Кавказе. Трое боевых друзей остаются жить на покоренной земле – под южным солнцем, у теплого моря, в домах, где еще недавно была мирная жизнь совсем других людей.

И, наконец, в 20:00 можно посмотреть фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова, а после пройдет творческая встреча с кинорежиссерами Юлием Гусманом, Вадимом Абдрашитовым и актрисой Юлией Ауг. По сюжету Вениамин, учащийся школы, уверен, что он все знает о библейских заповедях. Как их надо соблюдать, от кого – защищать. Его поведение, полное ханжеской агрессии, становится для окружающих серьезным испытанием. Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией ею?

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 200 рублей на первый и второй фильм, от 400 рублей – на третий.

(Фото – кадр из фильма «Ученик»)

«Казус Послера» – моноспектакль о современном искусстве

В перерывах между показами можно успеть сходить на моноспектакль Александра Фукалова «Казус Послера», который также пройдет в Ельцин-Центре. Начало – в 19:00. Спектакль – участник программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска» и фестиваля «Реальный театр», лауреат Международного фестиваля «Монобалтия» (Каунас, Литва), лауреат фестиваля лучших спектаклей Свердловской области «Браво!», участник фестиваля современной драматургии во Львове.

«Казус Послера» – остроумная лекция о художнике, выставившем на суд публики, а затем на аукцион произведение «После всего», поименованную пустоту, о критике, которая вознесла до небес этот неосязаемый, но крайне концептуальный предмет современного искусства.

Место проведения: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100 рублей.

(Фото – сайт Ельцин-Центра)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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