Проводим ночь в библиотеке, читаем редкие книги «об этом» и отмечаем День рождения «копейки» (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'a в Екатеринбурге

Публикации за 21.04.17

Сегодня в Екатеринбурге и области пройдет акция «Библионочь», во время которой можно попасть в закрытые фондохранилища библиотек, послушать винил, пообщаться с поэтами и сходить на концерты среди книжных полок. Также в эти выходные Екатеринбург отметит день рождения легендарной машины «копейка», послушает лекцию про сон и авторский джаз. Можно будет почитать смелые книги «об этом» или сходить на спектакль с мужской энергией «Концлагеристы».

Детский винил, стихи на ушко от поэтов и вечер памяти Евтушенко – на «Библионочи»

Сегодня с 18:00 до полуночи во всех библиотеках Екатеринбурга и области пройдет акция по продвижению чтения «Библионочь». Можно будет пообщаться тет-а-тет с известными поэтами, попросить Наума Блика нашептать вам стих, послушать виниловый детский сет от лидера «Курары», узнать тайны перевала Дятлова и побродить по фондохранилищам, которые закрыты от посторонних глаз остальные 364 дня в году.

Отдельные библиотеки ограничатся проведением «Библиосумерек», то есть завершат свою работу в 20:00 или 21:00. Остальные – это, в основном, крупные библиотеки, будут принимать гостей до полуночи.

Например, в Белинке на разговор с читателями-полуночниками выйдут известный российский прозаик, автор 24 книг, лауреат литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга» Роман Сенчин. Николай Коляда презентует первые девять томов своего собрания сочинений, ответит на вопросы собравшихся. Опыт общения наедине с настоящими стихотворцами подарит акция «Поэты тет-а-тет». В укромных уголках библиотеки расположатся самые интересные авторы нашего города.

В Ельцин-центре состоится вечер памяти Евгения Евтушенко. В чтении стихов примут участие: Юрий Казарин, Александр Вавилов, Влад Семецул, Майя Никулина, Дмитрий Иордати (Наум Блик) и многие другие.

Подробнее о «Библионочи» – в материале NDNews.ru. Программы в полном объеме, условия посещения и время старта всех мероприятий выложены на официальном сайте акции в Екатеринбурге. Информацию по библиотекам в городах Свердловской области можно найти здесь. Место проведения: библиотеки области.

Вход: свободный.

Авторский джаз от Confusion Project (Польша) и Андрея Константинова (саксофон)

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CvTRIk-pAxE&rel=0">Video</a> Confusion Project – The Future Starts Now

21 апреля в 19:00 в клубе EverJazz выступит Confusion Project – польское джазовое трио из Гданьска, образованное в начале 2013 года. Коллектив представляет jazz-fusion в свежей, легкой, фонтанирующей идеями интерпретации. Музыка Confusion Project состоит из небанальных, расширенных композиций, которые они черпают из широкой палитры стилистик (от классической музыки, через диксиленд и свинг, до латино, рока и драм-н-бэйса), а также из совместного стремления музыкантов к сохранению в своей игре баланса между блеском и юмористичностью, а также нежностью и близостью. Трио имеет на своем счету награду на School&Jazz Festival 2013, а также III место и индивидуальную награду для Михала Тесельского на IX Европейских музыкальных интеграциях.

В концерте в EverJazz трио выступит совместно в джазовым саксофонистом Андреем Константиновым.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: VIP-места – 600 р., места за столиком – 500 р., места у бара – 300 р.

Tokio Hotel возвращаются в Екатеринбург

Фото с сайта kudago.com

Сегодня в 20:00 на сцене «Телеклуба» состоится большой концерт группы Tokio Hotel, которая начала гастрольный тур со своим новым потрясающем шоу. После более чем десяти лет лидерства на мировой музыкальной сцене группа заново открывает себя перед слушателем и объявляет о начале новой эры под названием «Dream Machine». Группа, конечно же, вспомнит свои главные хиты за прошедшие 10 лет, но особое внимание будет уделено новому звуку и новому материалу, который, бесспорно, закрепит за собой абсолютно новые стандарты музыкального продакшена и концертного шоу.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 3000 рублей.

Откровенную библиотеку «Об этом» откроют на три дня

С 21 по 23 апреля с 10:00 до 21:00 в музее «Об этом» будет работать открытая библиотека – в честь Всемирного дня книг. В библиотеке собрано более 200 уникальных изданий, большинство из которых вы не найдете в интернете. И все книги, что прячут за стеклом, в эти дни будут в открытом доступе. И можно будет их взять, сесть в кресло, налить себе вкусного чая и предаться удовольствию чтения. Среди книг будут энциклопедии, практические пособия, научно-популярные книги, книги по восточным сексуальным практикам, эротическая беллетристика, редкие издания, арт-альбомы, газеты и журналы о сексе.

Место проведения: музей «Об этом» (ул. Крауля, 8).

Вход: свободный.

День рождения «копейки» отметят в Екатеринбурге

Фото с сайта 3dtuning.com

22 апреля в ЦПКиО им. Маяковского решили отмечать День рождения «копейки». «Копейка» – ВАЗ 2101 «Жигули» – первая легендарная машина в истории отечественного автопрома, выпущенная в апреле 1970 года. Она быстро стала одним из наиболее распространённых легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского времени, сыграв важную роль в автомобилизации страны.

В честь дня рождения этого автомобиля 22 апреля в парке с 11 до 14 часов будет работать выставка автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» (на центральной аллее парка), а с 14 до 15 часов пройдут показательные заезды «жигулей» (возле Центральных ворот парка).

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход: свободный.

Чаепитие с писателем Анной Матвеевой

Фото с официального сайта ЦСД

22 апреля в 15:00 в Центре современной драматургии пройдет творческая встреча-чаепитие с Анной Матвеевой – автором бестселлера «Перевал Дятлова». Участие во встрече примут также актеры ЦСД и «Коляда-театра». Гости смогут задать писателю вопросы, взять автограф или купить новые книги.

А́нна Александровна Матвеева – российский писатель и журналист, редактор. Литературный критик Виктор Топоров относил Анну Матвееву к уральскому магическому реализму. Анна Матвеева родилась 19 января 1972 года в Свердловске в семье лингвистов, преподавателей Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Училась в средней общеобразовательной и музыкальной школах. После окончания средней школы поступила на факультет журналистики Уральского государственного университета, который окончила в 1994 году. Работала журналисткой в «Областной газете», журнале «Стольник», пресс-секретарём «Золото-Платина-Банка».

Никогда не прекращала занятий журналистикой и литературным редактированием.

В 2002-2010 годах была членом редакционного совета журнала «Урал».

Место проведения: Центр современной драматургии (пр. Ленина, 97).

Вход: 150 рублей.

Квартирник про поэта с «Курарой»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6FK9SXI1Lrs&rel=0">Video</a> Спектакль про Башлачева поставили в Екатеринбурге

22 апреля в 22:00 там же, в Центре современной драматургии, можно посмотреть спектакль-квартирник «СашБаш: Свердловск – Ленинград и назад» с участием группы «Курара». Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович и Полины Бородиной рассказывает о поэте и музыканте, студенческие годы которого прошли в Екатеринбурге. Поставленный питерским режиссером Семеном Серзиным в эстетике квартирника спектакль предлагает не только ретроспекцию, но и современный взгляд на поэта – по сути, взгляд из совершенно иной эпохи, хотя нас разделяют всего каких-то 30 лет. Пьеса основана на интервью и архивных материалах. В главной роли занят Олег Ягодин, который и сам для Екатеринбурга стал знаковой фигурой. Подробнее о спектакле можно почитать в материале NDNews.ru.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: на спектакль – от 500 рублей.

Ася Казанцева расскажет, зачем нужно спать

23 апреля в 16:00 в Ельцин-центре Ася Казанцева прочитает лекцию « Зачем нужно спать? Что известно и что не известно». Ася Казанцева – научный журналист, лауреат премии «Просветитель» и постоянный автор издательства Corpus. Она расскажет о последних открытиях в области сомнологии – науки о сне. С точки зрения эволюции потребность всех млекопитающих во сне выглядит довольно странно – ведь он резко повышает вероятность быть съеденным. Тем не менее, животные идут на этот риск – а значит, сон дает им что-то такое, от чего невозможно отказаться. Накоплено довольно много данных о том, что сон критически важен для обучения и памяти (можно даже усилить эффективность запоминания с помощью электрической стимуляции спящего мозга!), но в последнее время появляются экспериментальные подтверждения для новых гипотез, предполагающих, что в еще большей степени сон нужен для того, чтобы поддерживать в мозге порядок – в прямом, молекулярном смысле слова.

Место проведения: Ельцин-центр, Кино-конференц-зал (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 200 рублей, студентам, пенсионерам, инвалидам – 100 рублей.

Весенний забег на Калиновке

23 апреля с 8 до 13 часов на территории Калиновского лесопарка пройдет забег «Весенний трейл на Калиновке». Участники пробегут 10 километров по живописным дорогам и тропам разрезов. Отдельно будет организован детский забег на 1,5 км по территории комплекса.

«Наша цель дать возможность людям испытать себя и почувствовать, что наши возможности гораздо больше, чем мы думаем, а все пределы только в нашей голове! Каждый, преодолевший дистанцию, уже является победителем. Главное – это победа над собой! Слоган наших гонок: «Испытай себя!» – говорят организаторы.

Место проведения: Калиновский лесопарк.

Вход: для участников – 500-1 000 рублей, нужна регистрация на сайте мероприятия.

Антиутопия про тоталитаризм «Концлагеристы»

Фото с официального сайта «Коляда-театра»

23 апреля в 18:30 в «Коляда-театре» покажут страшный и смешной спектакль. Концлагеристы – жители закрытой Республики Чумуртии, которые оказались внутри тоталитарной полицейский системы со своими странными законами и правилами. Женщин здесь нет, денег нет, связи с внешним миром – тоже. «Три стула, кровать, диван, стол, чайник, телевизор… Что еще надо?» – нехитрая формула жизни. Каждый по-своему пытается приспособиться к такой жизни, но, даже получая поощрение за служение системе, втайне надеется когда-нибудь отсюда сбежать. Как, например, Федот, образцовый отец семейства и гражданин, только награждённый орденом «За скромность и верность», грезит мифами о свободной земле и по ночам роет подкоп… Каково же было его удивление однажды увидеть у себя дома Сталкера, проводника в тот самый заветный мир… Решится ли Федот на побег? Да и возможен ли побег? В этом ли свобода?

Постановка Александра Вахова – мировая премьера пьесы. В ней участвует практически весь мужской состав труппы «Коляда-театра». Спектакль наполнен яростной мужской энергией, пульсацией музыки, остроумными диалогами, множеством интересных сценических решений и, конечно же, великолепными актерскими работами.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: от 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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