Новые «12 стульев» в стиле Коляды, джаз-субботник и фестиваль корейской культуры (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 28.04.17

В предстоящие трехдневные выходные в Екатеринбурге можно посмотреть новую версию спектакля «12 стульев» в постановке Николая Коляды, сходить на премьеру оперетты в японском стиле, посетить фестиваль корейской культуры или послушать грузинский хор. В саду Вайнера пройдет субботник под звуки джаза, а в Музее истории – День революции.

Куда сходить на Первомай, можно посмотреть в материале NDNews.ru, а тем, кому не близки демонстрации и лозунги в честь Дня всех трудящихся, предлагаем 10 самых интересных событий в Екатеринбурге.

Спектакль про чеченские кампании в Ельцин-центре

Фото – Любовь Кабалинова, официальный сайт Ельцин-центра

Сегодня в 20:00 в Ельцин-центре покажут спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой «​Война, которой не было»​. Это история взросления девочки, показанная сквозь призму чеченской войны. О которой вспоминать неудобно, но помнить нужно обязательно. На основе документальных дневников история складывается в дни и годы военного положения мирных людей: их быт, обусловленный непрекращающейся угрозой для жизни, в присутствии смерти, которая приходит без предупреждения. Когда непонятно, кто свой, кто чужой. И через все это – жизнь простой русской девочки Полины, ее мамы, друзей, которые порой превращаются во врагов, ее первых разочарований в жизни, первой любви и первой ненависти.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 500 рублей, по билету можно посетить музей.

Премьера оперетты «Микадо, или Город Титипу»

В Театре музыкальной комедии сегодня в 18:30 состоится премьера оперетты «Микадо, или Город Титипу». Это первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии. Она – самое знаменитое творение дуэта Гилберт & Салливан, британских авторов, сравнимых талантом с Джонатаном Свифтом, Бернардом Шоу, Уильямом Теккереем, с одной стороны, и Жаком Оффенбахом – с другой. Драматург Гилберт дружил и сотрудничал с Чарльзом Диккенсом, а поклонниками оперетт Салливана были Клод Дебюсси и Игорь Стравинский. Что же до «Микадо», то в Англии оперетту с удовольствием слушали королева Виктория и японский принц Комацу Акихито, предприимчивым американцам она принесла рекордные доходы, а в Москве роль Нэнки-Пу с успехом исполнял молодой Костя Алексеев (будущий великий Станиславский).

Известно, что большинство классических оперетт созданы для романтического бегства от скуки и прозы жизни. Гилберт и Салливан предложили собственный рецепт: без стеснения поставили реальность с ног на голову и отправили зрителя вместе со своими героями в головокружительное путешествие «вверх тормашками». Экзотические персонажи «Микадо» – жители мифической Японии и несуществующего городка Титипу – будто сошли со страниц красочного «комикса». Сюжет – настоящая карусель комичных ситуаций, рискованных намеков и веселых провокаций. «Микадо» – история «на все времена».

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 300-2000 рублей.

Рэп старой уральской школы – от группы Ek-Playaz

Фото с официального сайта группы Ek-Playaz

29 апреля в 20:00 в «Доме печати» уральские рэперы Ek-Playaz презентуют свой новый альбом.

«Когда между асфальтом и подошвой растаял весь лед, но грибы еще не пошли. Когда 5 минут назад розовый мерс остановил конный патруль полиции. Когда шелковистые как борода Big Russian Boss'а почки деревьев трескаются от наглого напора молодой листвы... Тогда-то и появляются новые альбомы старых, но заслуженно незабытых рэп-коллективов! Без оглядки на скоротечную моду и тигровые колготки они были закалены в старошкольной печи добродушной самоиронии. Все, как мы любим, но почти забыли!» – говорится в анонсе.

На концерте рэперы презентуют новый альбом и исполнят махровые хиты, знакомые всем поклонникам.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: 500 рублей.

«12 стульев» в стиле Коляды

Фото со страницы Николая Коляды «ВКонтакте»

29 и 30 апреля в «Коляда-театре» состоится громкая премьера – презентуют комедию «12 стульев». Инсценировку по Ильфу и Петрову написал сам Николай Коляда.

«Может быть, вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат?», «Отец русской демократии, особа, приближенная к императору», «Парниша, у вас вся спина белая» – этот великий роман можно цитировать бесконечно, герои его растворились в народе, а фразочки и словечки из «Двенадцати стульев» стали крылатыми. Запах эпохи, костюмы, музыка и танцы 20-30-х годов прошлого столетия бережно сохранены актерами и режиссером. И как современно звучит со сцены этот текст! Сколько сегодня таких Остапов Бендеров и Воробьяниновых встречаются каждому из нас. Сколько их, таких, живущих в сумасшедшей надежде быстро и стремительно разбогатеть, не делая ничего. И какая жестокая правда настигает в конце концов этих аферистов.

Безудержный смех звучит в зрительном зале на спектакле, актеры заставляют публику складываться в своих креслах пополам от хохота.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: от 300 рублей.

Субботник под ритмы джаза

30 апреля в саду Вайнера (парк на углу улиц Первомайская – Тургенева) пройдет субботник в честь Международного дня джаза. Начнется празднование в 11:00 на Плотинке, у памятника Татищеву и Де Геннину, откуда отправится торжественный парад. В нем примут участие лучшие джазмены Екатеринбурга под управлением композитора, дирижера и руководителя собственного биг-бенда, Виталия Владимирова. Под звуки оригинально аранжированных духовым оркестром джазовых стандартов, вооружившись веселыми транспарантами, прославляющими джаз, горожане промаршируют в направлении колыбели свердловского джаза, сада.

Сад Вайнера неслучайно выбран местом проведения Международного дня джаза. По признаниям старожилов, именно в саду Вайнера в середине 60х годов зародился екатеринбургский джаз. В саду регулярно проводились джазовые вечера и вечера эстрадной музыки с участием духового оркестра. Там выступали Леонид Утесов, оркестр Эдди Рознера, Александр Вертинский и другие.

В саду Вайнера горожане по сложившейся в прошлом году традиции проведут субботник – генеральную уборку сада: вывезут мусор, поухаживают за деревьями, расчистят дорожки. В субботнике примут участие представители музыкальной индустрии города, промоутеры, известные музыканты и творческая общественность.

Во время субботника на летней сцене сада выступят лучшие музыканты города. Это будет концерт из двух отделений отборного джаза и блюза: от золотых стандартов жанра, до головокружительных импровизаций и современных по звучанию композиций.

Место проведения: сад Вайнера (перекресток Первомайской – Тургенева).

Вход: свободный.

Фестиваль корейской культуры

Фото с официального сайта фестиваля

30 апреля Центр культуры «Урал» откроет свои двери для третьего музыкально-танцевального фестиваля «K-STAR». Это единственный на Урале фестиваль-конкурс корейской популярной культуры. С его появлением у поклонников южнокорейских артистов появилась возможность встретиться и посоревноваться друг с другом в рамках отдельного мероприятия.

Количество участников фестиваля уверенно растет, а это значит, что жанр k-pop становится все популярнее. Солисты и участники будут бороться за звание «лучший» в номинациях: Cover Dance Boys, Cover Dance Girls, Cover Dance Debut, Cover Dance Collaboration , Cover Song Solo , Cover Song Rap , Cover Song Group, Free Dance, Idol Defile, Cover Music Video.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 350 рублей.

День революции в музее

30 апреля с 12 до 20 часов в Музее истории Екатеринбурга пройдет День революции, посвященный 100-летию событий 1917 года. По словам организаторов, этот проект в современной и интерактивной форме повествует об истории революций 1917 года. Подобный формат работы уже неоднократно показал свою востребованность среди всех возрастных категорий граждан города, как это случилось на прошедшем недавно History Fest.

На одной площадке будет работать лекторий: прозвучат лекции «Плакат как оружие агитатора», «Адреса подполья», пройдет заседание литературного клуба «Лампа» – стихотворения периода революции. Также пройдет историческая ролевая игра в революцию.

В зоне мастер-классов можно будет узнать, почему буденовка не участвовала в революции, посмотреть на экспонаты начала XX века. Пройдет мастер-класс по макияжу 1910-1920 гг. от Pas de Сôté, по созданию революционного плаката, по написанию журналистских материалов.

В 18:30 состоится концерт группы «Звёзды в кондукторской сумке».

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 200 рублей, льготный билет – 100 рублей.

Бразильские ритмы от Lucas Imbiriba

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=53CciCfpwQI&rel=0">Video</a> Lucas Imbiriba

1 мая в 19:00 в клубе EverJazz можно послушать бразильские ритмы от гитариста Lucas Imbiriba. Имбириба – талантливый певец и гитарист из Бразилии, получивший классическое музыкальное образование в Бразилии, Испании и Германии. Лукас ведет концертную деятельность, проводит мастер-классы и выступает на конкурсах. Его концерты проходили в Бразилии, многих европейских странах, в США.

Особую связь и привязанность испытывает к России, где он исполнял в сольных программах произведения для гитары бразильских композиторов, а также выступал в качестве солиста с симфоническим оркестром (музыка Э. Вила Лобоса, Р. Гнатали). Кроме того, Лукас обладает ярким талантом певца и часто в своих концертах исполняет бразильские песни под изысканный аккомпанемент.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: место за вип-столиком – 700р., место за столиком – 600р., место у бара – 400р.

Концерт-посвящение Григу от пианиста Владислава Чепиноги

1 мая в 16:00 в Ельцин-центре пройдет концерт пианиста Владислава Чепиноги, посвященный Эдварду Григу. Владислав Чепинога – солист Свердловской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства. Выпускник Уральской консерватории (класс заслуженной артистки России, профессора Надежды Атлас).

Пианист активно концертирует, его выступления проходят в России, Испании, Италии, Германии, Австрии, Норвегии, Израиле, Китае. Представляет сольные проекты, участвует в камерных программах, сотрудничает с симфоническими и камерными оркестрами.

В концерте прозвучат «Сердце поэта», «Баллада», «Шествие троллей», «Принцесса» и многие другие произведения Грига.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Патриарший хор Грузии «Басиани» исполнит народные хиты

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zxiGv4w4h9I&rel=0">Video</a> Хор Басиани

1 мая в 19:00 во Дворце молодежи пройдет концерт горячих грузинских мужчин – хора «Басиани». Выступление грузин всегда вызывало восторг публики. Сочетание лиризма и особого кавказского темперамента, свидетельствующего о мужественности, производит сильное впечатление. Грузинское многоголосие ни с чем не спутаешь. Узнается оно с первых звуков. И героические песни, и песни о любви, и древние молитвы – всё окрашено особым неповторимым певческим колоритом.

Гастроли «Басиани» проходят по всему миру (недавно хор вернулся из тура по городам США и Европы) и всегда с неизменным и громким успехом благодаря самобытным, присущим только грузинскому народу певческим особенностям и уникальному в своем роде репертуару старинного духовного песнопения старо-грузинской, византийской и сирийской традиций.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: 1300-1800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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