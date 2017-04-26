Первомай-2017 будет скучным: без «Монстрации», националистов и с прошлогодними лозунгами

Публикации за 26.04.17

Первомай в Екатеринбурге в этом году будет исключительно партийным и официозным. Неформатное молодежное шествие «Монстрация» из-за ошибок в заявке оказалось под угрозой срыва, а традиционный «Русский марш» на Уралмаше стал неинтересен самим националистам. По данным NDNews.ru, всего в областное министерство общественной безопасности было подано 15 уведомлений о проведении публичных мероприятий 1 мая, в основном – от политических объединений. Кто за кем будет шагать по площади 1905 года, и какие лозунги готовят партии – в обзоре агентства.

Официальная первомайская демонстрация в центре Екатеринбурга растянется на несколько часов. Первыми, как полагается, начнут профсоюзы трудящихся и «Единая Россия». Партия власти заявила на шествие 5 тысяч человек, областная федерация профсоюзов – до 25 тысяч участников. Формирование колонн начнется в 9 утра на улице Пушкина, затем в 9:35 участники прошагают по проспекту Ленина до площади 1905 года, где в 10:00 начнется праздничный митинг. Судя по заявке ЕР, мероприятие продлится полтора часа. Несмотря на выборный год, провластные объединения решили не оригинальничать с лозунгами и взять за основу содержание прошлогодних транспарантов. Например, в федерации профсоюзов утвердили общий слоган «За достойные работу, зарплату, жизнь!». В исполкоме регионального отделения ЕР корреспонденту NDNews.ru уклончиво пояснили, что партийные лозунги будут посвящены празднику Весны и Труда.

Вслед за единороссами по улице прошагают свердловские коммунисты. Выход «красной» колонны запланирован на 11:30, двадцатиминутный митинг у памятника Ленину начнется в 11:50. Как отметил в беседе с агентством секретарь обкома партии Александр Ивачев, на шествие заявлено до 1 тысячи человек. Помимо привычных коммунистических лозунгов вроде «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», партийцы планируют поднять тему повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и оплаты ЖКХ.

Третий номер в первомайской демонстрации достался активистам ЛДПР, которые подали скромную заявку на 500 человек. Шествие либерал-демократов начнется в 12:15, через двадцать минут – короткий митинг на площади. «Будут поздравление оптимистов, зрителей, и всех неравнодушных людей, которые к нам присоединятся. Со сцены зачитаем поздравление горожанам от Владимира Жириновского, также выступят городские и областные депутаты от ЛДПР», – рассказал руководитель аппарата регионального отделения партии Антон Безденежных.

Последней из парламентских партий двинется «Справедливая Россия». Как сообщил депутат заксо Дмитрий Ионин, на шествие специально приедут партийцы из муниципалитетов, поэтому в заявке указали 1 тысячу участников. «Первомайские лозунги от «Справедливой России» пока находятся в стадии обсуждения, но помимо традиционной темы защиты трудовых прав точно будет освещена тема повышения платы за проезд в Екатеринбурге. Может быть, у нас будут флешмобы против антинародной транспортной реформы, эти моменты пока уточняются», – отметил собеседник агентства. По решению областного министерства, колонна эсеров пройдет по проспекту Ленина с 12:50 до 13:10. Для поздравительных речей и агитации партии отводится полчаса.

После «справедливороссов» запланировано шествие активистов НОД, которых оставили без митинга. Замыкать партийные марши доверили свердловскому отделению «Трудового фронта» – колонна активистов выйдет в 13:50, митинг запланирован с 14:10 до 14:40.

На совещании министерства также было озвучено, что для обеспечения безопасности участников по всему периметру шествий будут стоять грузовики. Кроме того, представители полиции пообещали поставить максимальное количество рамок металлоискателей для прохода людей.

Популярное среди молодежи и подростков альтернативное шествие «Монстрация» власти не согласовали из-за допущенной организатором ошибки в оформлении заявки. После переговоров министерство общественной безопасности предложило перенести акцию на 6 мая. Сейчас уральские «монстранты» обсуждают, стоит ли соглашаться на такой вариант.

Кроме того, впервые с 2012 года в городе не будет весеннего шествия националистов под эгидой «Русского марша». Еще в начале апреля идейные вдохновители бросили клич в соцсетях: «Сейчас многое изменилось, Русское Движение переживает не самые лучшие времена. Нам важно Ваше мнение, стоит ли проводить первомайское мероприятие в Екатеринбурге в этом году». Большинство сторонников (около 60%) проголосовало за проведение шествия, однако организаторы все равно не стали подавать заявку. Отметим, что в ноябре наци-марш в Екатеринбурге собрал около ста человек, при этом колонну охраняло несколько десятков полицейских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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