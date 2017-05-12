Танцы в парке, «Ladies' night» в театре и хиты The Beatles от певчих (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 12.05.17

В эти выходные, если повезет с погодой, можно потанцевать в парке и встретить там День солнца. Если будет холодно и дождливо, стоит отправиться в театр на «12 стульев» или на спектакль «Только для женщин», погладить котиков на выставке, послушать хиты The Beatles в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Обзор лучших событий уикенда – в материале NDNews.ru.

«Ladies' night»: версия Свердловской драмы

12 мая в 18:00 в Свердловском академическом театре драмы состоится премьера одной из самых кассовых комедий последних десятилетий. В театре поставили пьесу Энтони МакКартена и Стивена Синклера «Только для женщин», в оригинале известную как «Ladies' night».

Лишившись работы, шестерка сталеваров тщетно ищет источник дохода, ведь, кроме закрывшегося металлургического комбината, других предприятий в их городишке нет. Но безысходность ситуации внезапно меняет реклама мужского стриптиза – зрелища, до сих пор невиданного в этом захолустье, а значит сулящего огромные деньги. Вдохновленные безумной идеей собственного шоу мужчины начинают воплощать свой замысел в жизнь.

На сцене – безумные танцы, игра на гитаре и много мужчин.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 300 рублей.

Танцевальный фестиваль и День солнца – в ЦПКиО

Если с погодой повезет, все выходные можно провести в ЦПКиО им. Маяковского. 13 мая с 11:00 до 17:00 здесь пройдет масштабный открытый танцевальный фестиваль – конкурс «Маяковские сезоны». В конкурсе примут участие, как творческие коллективы, так и отдельные исполнители, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности в номинации «хореография».

А 14 мая в парке будут отмечать День Солнца – праздник привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии. С 14 до 16 часов пройдет турнир по запуску солнечных зайчиков, спортивное мероприятие «Гольффест», праздничный концерт на Центральной сцене с выступлениями лучших исполнителей и коллективов города.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

16 групп поборются за звание лучшей на фестивале Emergenza Festival

13 мая в 16:00 в «Телеклубе» начнется фестиваль Emergenza Festival, который продлится два дня. Встретятся 16 групп, чтобы побороться за звание лучшей группы Екатеринбурга 2017 года. Команда, которая получит этот титул, отправится представлять столицу Урала на национальном финале в Москве в клубе Yota Space 27 и 28 мая, где определится самый лучший коллектив России по версии Emergenza.

«Самая модная музыка, прогрессивный вокал, сексуальные фронтмены, мощная энергетика, драйв, фьюжн из стилей и жанров. Ни одна из команд не похожа на предыдущую. Сегодня они не очень известны, но завтра любая из групп может взорвать танцпол самых крутых клубов мира.

Вас ждет вечер музыки в стиле рок, инди, альтернатива, металл, фанк, панк», – обещают организаторы.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 500 рублей.

Алина Орлова с камерным концертом в Екатеринбурге

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tHPA2656vr4&rel=0">Video</a> Алина Орлова

13 мая в 19:00 в Доме печати состоится концерт в рамках гастрольного тура Алины Орловой в России. Он станет самым масштабным в ее карьере. Впервые певица из Литвы посетит сразу несколько российских городов.

«Я давно не приезжала в Россию, соскучилась. Плюс на этот раз я буду в местах, где никогда до этого не была. Это как приключение», – говорит певица.

На этих камерных концертах она встретится с публикой «один на один». В настоящий момент Алина вновь выступает сольно, без сопровождения концертного бэнда. Как рассказывает Алина, она постаралась «исключить для себя все возможные фильтры» (музыкантов, инженера, студию) и «взять лишь энергию, место, спонтанность». По всей видимости, сейчас, когда она снова окажется на сцене одна за фортепиано – это и есть «минус все фильтры».

Концертная программа весеннего тура будет включать не только лучшие песни и полюбившиеся каверы, но и премьеру более чем долгожданного нового материала.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 800 рублей.

Мастер-класс по пленэру «Городской этюд»

13 мая на открытой площадке перед Ельцин-центром открывается сезон пленэров для детей и взрослых. Первый мастер-класс «Городской этюд» пройдет с 16:00 до 17:30. Участники мастер-класса изучат историю пленэрной живописи и особенности рисования при естественном освещении, научатся делать панорамные наброски, передавать оттенки цвета и освещения. На занятии участники нарисуют этюд в смешанной технике.

Занятие будет проходить за профессиональными мольбертами. В случае плохой погоды занятие переносится на площадку 3 этажа с панорамным видом на набережную. Занятие проводит Мария Ермилова – художник и иллюстратор.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 600 рублей, предварительная запись по телефону 8 (343) 312-43-43.

Выставка кошек «Кубок Урала»

13-14 мая в ТРЦ «Карнавал» пройдет международная выставка кошек «Кубок Урала». Будет проведено 15 шоу и рингов. На выставке предусмотрена большая праздничная программа, 6 WCF-рингов и 4 монопородных шоу. Планируемое количество участников – 200-250 кошек из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Время проведения с 10:00 до 20:00.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55)

Вход: 100-200 рублей.

Джазовый данс-спектакль «Танцующий хлопок»

13 мая в 22:00 в клубе EverJazz покажут джазовый данс-спектакль «Танцующий хлопок»: джазовый оркестр споет, расскажет и станцует хронику джаза. Музыка, зародившаяся как спасение от тяжкого труда и превратившаяся в мощный пласт мирового искусства, переживет своё рождение и взросление на ваших глазах.

Хронология событий идет от зарождения джаза до наших дней. Визуализация сюжета – через движения: каждый новый музыкальный жанр танцоры пропускают через своё тело. Вы увидите сбор урожая на плантациях под тягучие песни рабов, развевающиеся под ритуальные напевы цветные юбки у костра, побываете в «мекке джаза» – всемирно известном клубе «Cotton Сlub», видевший всех культовых звезд джаза...

Место проведения: джаз-клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места за баром – 600 р., места за столиком – 700 р., места за vip-столиком – 800 р.

(Фото – из сообщества «Танцующий хлопок» «ВКонтакте»)

Все о президентских машинах расскажут в Ельцин-центре

14 мая в 16:00-16:30 в Ельцин-центре пройдет экскурсия «Полная версия: «Чайка» и ЗИЛ» в рамках новой музейной программы в формате one talk – рассказ об одном экспонате.

«Чайка» и ЗИЛ – на этих автомобилях ездил Борис Николаевич в бытность первым секретарем обкома и президентом России. Кому в СССР полагалась только черная «Волга», а кому «Чайка»? Какие гости Свердловской области ездили на этой «Чайке»? В чем уникальность президентского лимузина ЗИЛ? Каковы конструктивные особенности двух этих машин? Все это расскажут за короткую экскурсию.

В последующие выходные музейные работники устроят подробные разборы других экспонатов, хранящихся в Ельцин-центре, мимо которых многие проходят, не останавливаясь.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей.

Театральную версию «12 стульев» покажут в театре Николая Коляды

14 мая в 18:00 в «Коляда-театре» покажут последнюю премьеру – спектакль «12 стульев» по инсценировке легендарного романа, написанной самим Колядой. Режиссер в своей версии сместил акценты и «вытолкнул» на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце и сам «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. В «Коляда-театре» неподготовленным зрителям обычно советуют аккуратно выбирать спектакли, чтобы не «обжечься». На «12 стульев» можно смело идти всем.

Подробнее про спектакль – в материале NDNews.ru.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 500 рублей.

«Русские певчие» исполнят хиты The Beatles

14 мая в 19:00 в Театре эстрады «Русские певчие» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра исполнят хиты The Beatles. «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let it be», «Come Together» – в большом концерте зрители услышат неповторимый стиль Битлз, уникальные аранжировки и новое прочтение классики мировой музыки.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

Спустя шесть лет задержан убийца, жестоко расправившийся с четырнадцатилетней школьницей Олей Медведевой (ФОТО). / Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: «Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами» (ФОТО). / Свердловский турист отсудил 87 тысяч рублей за потерянный на отдыхе багаж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»