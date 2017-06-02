Много мяса, дрифта и фестивалей – выходные на свежем воздухе (ФОТО, ВИДЕО) 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Наступившее лето традиционно принесло в Екатеринбург множество активностей и фестивалей на свежем воздухе. На Плотинке три дня будут жарить и есть мясо – там пройдет Фестиваль барбекю. В ЦПКиО отметят День мотоцикла и выберут детям профессию. У МФЦ «Экспо» пройдут дрифт-соревнования. Если погода испортится, можно будет спрятаться на концертах.

Много мяса и сыра – на Плотинке

Сегодня в Историческом сквере начинается Фестиваль барбекю, который продлится всю субботу и воскресенье. Организаторы вновь собирают звездный судейский состав: участвуют ведущие шеф-повара, специализирующиеся на приготовлении мясных блюд, и знаменитые российские рестораторы. Во время фестиваля лучшие шеф-повара Екатеринбурга проведут мастер-классы для горожан, поделятся фирменными секретами приготовления мяса и оригинальными рецептами летнего меню, а также представят новые интересные продукты.

В течение трех дней на Плотинке будут представлены многочисленные местные кафе и рестораны. Отдельное пространство будет выделено под «фермерский обед» – специальную площадку, где можно будет попробовать и приобрести продукцию фермерских хозяйств Свердловской области. Также на фестивале будет «сырная улица» – впервые в городе в одном месте будет представлено огромное количество самых разнообразных сортов сыра от российских сыроварен.

А в субботу на фестивале пройдут поросячьи бега.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

Блюз, госпел из сердца Америки – Shanna Waterstown

Шанна Уотерстоун

2 июня в 22:00 в клубе EverJazz выступит вокалистка из Америки Шанна Уотерстоун. Выступив на одной сцене с Джеймсом Брауном, Бадди Гаем, Масео Паркером и другими звездами первой величины, Шанна Уотерстоун объехала с гастролями весь мир. Легкая смесь из чувственного блюза и духоподъемного госпела ждет вас на ее концерте.

Шанна Уотерстоун росла на Юге, исполняя госпел в баптисткой церкви. В годы ее детства самой популярной музыкой был мотаун-соул, госпел и кантри. Уже в 11 лет Шанна собрала свою первую группу из соседских ребят и записывала песни на магнитофон у себя дома. Неудивительно, что Шанна стала певицей и объехала с гастролями весь мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и многих других странах. В 2008 году вышел ее первый альбом Inside My Blues, объединяющий традиции блюза и госпела. Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 1200 р., места за столиком – 1500 р., места за VIP-столиком – 1600 р.

Легенды «Красной скрипки» расскажут в Театре эстрады

Сегодня в 19:00 в Театре эстрады в исполнении коллектива «Красная скрипка» прозвучат мировые хиты российской и зарубежной музыки – джаз, рок, фолк, поп-музыка, а также саундтреки к популярным кинокартинам. Благодаря современным, оригинальным аранжировкам и харизматичному исполнению, великие произведения Моцарта, Прокофьева, Вивальди будут органично сочетаться с популярными мелодиями легендарных Nirvana, Muse, ABBA, Майкла Джексона.

Музыканты «Красной Скрипки» выступали на одной сцене со знаменитыми Deep Purple, Scorpions, а также со звездами российской эстрады. Музыкальную программу в Театре эстрады украсит шоу мастера песочной анимации Елены Кадыровой и эффектный видеоряд на мультимедийных экранах.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: 200-600 рублей.

(Фото – с сайта Театра эстрады)

Джамперы, прыгуны на кроссовках и танцоры соберутся на Summer Jump Fest

3 июня в 12:00 возле ТЦ «Пассаж» пройдет летний фестиваль прыжков и танцев Summer Jump Fest. Свое мастерство продемонстрируют представители самых разных творческих направлений. Главное, что объединит любителей хип-хопа, «контемпа», эстрадных и народных танцев – это эффектные прыжки. Всех, кто придет, научат исполнять самые известные прыжки, чаще всего встречающиеся на фото и видео.

Во время фестиваля ожидается шоу джамперов на ходулях и джамп-платформах, танцы в кенгу-джампах – прыгучих кроссовках на пружинах, а также грандиозный jumping-флешмоб. Кульминацией мероприятия станет флешмоб с участием зрителей – стать частью красочного действа сможет любой желающий. Массовый танец будет снят на видео и поборется за звание «самого прыгающего флешмоба» на Урале.

Место проведения: площадка у ТЦ «Пассаж» (угол улиц Вайнера и Ленина)

Вход: свободный.

Пошопиться к лету можно на Sandarina summer festival

3 и 4 июня на Киностудии пройдет традиционный маркет Sandarina summer festival. Будет более 100 новых и уже известных дизайнерских марок, лекции от продюсеров, музыкантов и диджеев, которые раскроют все свои карты и причины успеха; гастрономические стартапы и детская зона.

Для активных гостей запланированы мастер-классы от стильных и увлекательных проектов, а вечером музыкальный концерт молодых исполнителей, любимые песни и особая атмосфера. Для удобства будет сделана уже традиционная уютная зона. Также в программе: модный показ, интеллектуальные забавы, перфомансы, концерт и афтер-пати. Программу можно найти в соцсетях.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж)

Вход: 150 рублей.

Блюз на Белой башне

3 июня у 45 человек будет возможность послушать блюз в той самой Белой башне на Уралмаше. Концерт «Белая Башня LIVE #3» делают: Николай Шабуневич (лидер Blues Bastards с мощнейшим вокалом), Дмитрий Светлый (поэт с музыкальным сопровождением) и Игорь Котов (поп-фолк гитарист с нежным голосом, традиционно закроет концерт). Всего будет три сеанса по 15 мест: 16:30, 18:00 и 19:30. Места еще есть, но их очень мало. Для того, чтобы попасть в группу, нужно пройти регистрацию по ссылке.

Каждый сеанс длится чуть больше часа и включает в себя прогулку почти по всем помещениям Белой Башни, живое выступление трех исполнителей и возможность сделать селфи на смотровой площадке, расположенной на высоте десятиэтажного дома.

Место проведения: Белая башня (ул. Бакинских Комиссаров, 2а)

Вход: 300 рублей.

(Фото – со страницы мероприятия «ВКонтакте»)

Восемь авторских экскурсий по Екатеринбургу – в один день

В субботу, 3 июня, пройдет сразу восемь экскурсий, подготовленных выпускниками Школы авторских маршрутов и опытными городскими гидами. Все экскурсии объединяет желание не только показать и рассказать, но и поговорить об увиденном с горожанами. Лозунгом марафона станет фраза: «Екатеринбург – это текст, и прочитать его можно по-разному». В марафоне будут предложены разные варианты экскурсий – архитектура НЭПа, до сих пор по достоинству не оцененный конструктивизм бывшей Сенной площади, любимый многими Уралмаш с его новыми историями и героями, погружение в минералогическую историю Урала.

Также экскурсоводы предлагают разгадать загадки пропавшего изумруда, узнать историю Городского пруда, познакомиться с уральским старообрядчеством и многое другое. Выбрать экскурсию и зарегистрироваться нужно по ссылке.

Место проведения: Екатеринбург

Вход: 200 рублей – каждая экскурсия, можно успеть на несколько.

В «Городе для больших и маленьких» раскрасят 100 бочек

3 июня возле ТРЦ «Радуга Парк» пройдет летний фестиваль «Город для больших и маленьких». Праздник начнется в 13:00 с пресс-конференции, в которой примут участие известные горожане – авторы и герои необычной книги «Сказочный Екатеринбург». Это единственный в России путеводитель по городу, составленный его маленькими жителями, с детскими рисунками и рассказами о самых любимых городских местах юных екатеринбуржцев.

Центральным событием фестиваля станет фантастический флешмоб «100 бочек», в рамках которого каждый сможет нарисовать свой собственный сказочный Екатеринбург, используя в качестве импровизированного холста огромную железную бочку. Продолжит тему рисования гигантский пленэр – для творческих натур в парке ТРЦ «Радуга Парк» установят специальные мольберты, чтобы любой человек смог почувствовать себя настоящим художником.

На основной сцене выступят лучшие детские творческие коллективы города, а веселые ведущие подарят подарки за правильные ответы в викторине на знание истории и архитектуры Екатеринбурга.

Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный.

В ЦПКиО выберут профессии и отметят День мотоцикла

Насыщенная программа на эти выходные запланирован а в ЦПКиО им. Маяковского. 3 июня с 12:00 до 16:00 там пройдет праздник профессий «Город мастеров». Дети смогут поближе познакомиться с разными профессиями и «примерить» их на себя. Ребенок мечтает стать врачом? Биологом? Пекарем? Или астрономом, фотомоделью или телеведущим? В «Городе мастеров» можно примерить профессию на себя.

А 4 июня в 14:00 в парке будут отмечать День мотоцикла. В 2017 году мотоклуб «Черные ножи» празднует свой 15-летний юбилейный год, в честь этого устраивает грандиозное шоу. В парке установят стенды основных крупных клубов Урала, мотоклубы представят себя, ответят на вопросы. Пройдет IV открытая кастом-выставка от мотоклуба Rusy MC. Дегустация мотожизни: превращение гостей праздника в мотоциклистов (создание образа стилистами, нанесение татуировок, облачение в экипировку или байкерскую одежду, фото на мотоциклах). Завершится праздник концертом группы «Градусы».

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Дымные гонки на «Wow! Drift»

3 июня на площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо» пройдет одноэтапное соревнование по дрифту – дымный «Wow! Drift». Гостей ждут: зрелищные заезды, шоу программа, фуд-зона, выступление танцевального проекта Liberty Dance Project, выступление от школы танцев Royal Club и многое другое.

Квалификационные заезды начнутся в 13:00, парад участников – в 14:50, основные заезды – в 15:15.

Место проведения: «Екатеринбург Экспо»

Вход: 250 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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