Джаз на природе, бруклинская дворовая вечеринка и фестиваль окрошки. 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

В эти выходные в Екатеринбурге завершается фестиваль «Коляда-Plays», продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов и пройдет традиционный фестиваль джаза под открытым небом от клуба EverJazz. Велосипедистов приглашают на квест по истории Городского пруда, а любителей поесть – на фестиваль окрошки.

Закрытие фестиваля «Коляда-Plays» и сезона «Коляда-театра»

Коляда-Plays

Сегодня в 18:00 у «Коляда-театра» пройдет закрытие фестиваля «Коляда-Plays». Николай Коляда и члени жюри назовут победителей в восьми номинациях. Напомним, фестиваль проходил в Екатеринбурге 10 дней, на него приехали 600 участников из 31 города шести стран мира. Были показаны 37 спектаклей, прошло 17 мероприятий офф-программы.

После закрытия фестиваля актеры сыграют в Малахитовом зале спектакль «Дыроватый камень» – он станет последним в театральном сезоне «Коляда-театра». После каникул театр откроется только в августе.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: на закрытие – свободный, на спектакль – от 300 рублей.

Эрик Клэптон, «Концерт в летнюю ночь» и анимационные оперы

В отличие от «Коляда-Plays», Венский фестиваль музыкальных фильмов только набирает обороты. Сегодня в 20:00 у главного корпуса УРФУ на улице Мира можно послушать концерт Эрика Клэптона в записи. В субботу – «Концерт в летнюю ночь», в воскресенье – анимационные оперы Operavox.

Всего до 15 июля гости Венского фестиваля смогут увидеть на большом экране 18 балетов, опер и концертов в записи с хорошим качеством и звуком. Напомним, на площади Кирова установлен огромный экран, на котором в хорошем качестве и с хорошим звуком показывают музыкальные фильмы. Фотографии с открытия можно посмотреть в материале NDNews.ru.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Опера про Освенцим «Пассажирка»

Сегодня в 18:30 последний раз в этом сезоне у зрителей есть возможность услышать оперу «Пассажирка» Моисея Вайнберга. По сюжету бывшая эсэсовка Анна Лиза Франц плывет со своим мужем, успешным дипломатом, в Бразилию. Внезапно на палубе она встречает женщину, похожую на узницу Освенцима Марту, которую когда-то выбрала в свои помощницы из числа заключенных, но которая должна была умереть в страшных муках. Вся жизнь Лизхен в момент начинает рушиться. Прошлое в Освенциме не забудет никто: ни тот, кто там работал, ни тот, кто рисковал быть расстрелянным в любой миг. Освенцим на сцене Оперного театра забыть тоже нелегко. Еще до начала спектакля вы будто попадаете в газовую камеру – занавес сделан по настоящей фотографии стены такой камеры из Аушвица, а клубы дыма дадут вам увидеть то, что видел каждый погибший в концлагере в последний миг своей жизни. Декорации и костюмы вообще созданы почти с документальной точностью – для этого создатели спектакля ездили в Освенцим и изучали каждый камушек. На сцене – трубы крематория, эсэсовцы и нары.

Музыка Вайнберга – резкая, непривычная для слуха, полная диссонансов. Даже в «мирном» джазе на палубе корабля слышится лязг защелок крематориев, выстрелы и резкая речь эсэсовцев, которые выкрикивали не имена – номера тех, кто приговорен к смерти.

Опера «Пассажирка» – не для того, чтобы развлечься и провести приятный вечер в театре. Этот спектакль – для того, чтобы задуматься.

Подробнее – в материале NDNews.ru.

Место проведения: Оперный театр (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Фестиваль «Малахитовая шкатулка» в «Парке сказов»

С детьми и семьями можно выехать в «Парк сказов» под Арамиль, где в эти выходные, 1 и 2 июля, пройдет фестиваль «Малахитовая шкатулка». Гостей ждет дефиле в русских национальных костюмах, концерт гармонистов, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы. Также пройдет турнир косарей. Будет работать ярмарка с продуктами и украшениями из уральских материалов.

Место проведения: «Парк сказов» (Арамиль)

Вход: свободный.

Благотворительная «Чудо-ярмарка» в Ельцин-центре

В субботу, 1 июля, с 11 до 20 часов в Ельцин-центре пройдет семейный благотворительный фестиваль «Чудо-ярмарка». Ярмарка направлена на помощь детям с синдромом Дауна. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на создание и оборудование сенсорно-двигательной комнаты для солнечных детей.

В программе «Чудо-Ярмарки»: интерактивная инсталляция «Ожившие рисунки»; мастер-классы по работе с 3D-ручками, изготовлению суккулентов из бумаги, созданию «Города будущего», раскраске бумажных змеев; шоу воздушных змеев; насыщенная кинопрограмма от Disney; первое собрание «Родительского клуба»; полет авиамодели; маркет; специальная программа от театра «Провинциальные танцы»: презентация итогов занятий школы-лаборатории [Танцкрипция_17], а также, фрагмент спектакля «После нас» (хореография Фабриса Ламбера, Франция) в исполнении артистов труппы.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Фестиваль окрошки в ЦПКиО

В субботу в ЦПКиО пройдет уже восьмой фестиваль окрошки. С 12 до 18 часов можно прийти в парк всей семьей и попробовать самые разные варианты традиционного летнего блюда. Всех желающих ждет моментальное фото в ярких образах, концертная программа, конкурсы, подарки, интерактивные зоны для детей и взрослых и многое другое.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Вход: свободный.

Бруклинская дворовая вечеринка Jameson Block Party в Екатеринбурге

1 июля с 16 до 23 часов двор «Дома печати» превратится в двор на задворках Бруклина. Солнце в небе, локальные инди-герои и британский классик эйсид-хауса Adamski на сцене, гастрономические хиты мастеров стрит-фуда, соревнования по гаражному многоборью: чемпионат из четырех неолимпийских видов спорта в оригинальной DIY-эстетике. Block Party – фестиваль в лучших традициях бруклинских дворовых вечеринок, где гуляют целым районом.

В музыкальном лайн-апе – сибирские панк-рокеры The Jack Wood, мастер аналоговой электроники из Екатеринбурга – The Papers и москвичи Simple Symmetry – дуэт братьев Липских, чьи треки в остромодном стиле кебаб-хаус выпускает берлинский лейбл Disco Halal.

Хедлайнер фестиваля – британец Adamski, пионер рейвов 1990-х. С олдскульным диджей-сетом и экстравагантным 3step Cyberbilly-лайвом своего сайд-проекта Sonny Eriksson.

Место проведения: двор «Дома печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный.

Фестиваль джаза на природе – от EverJazz

1 июля в живописном уголке Урала, на базе отдыха «Иволга» (Сысертский р-н, с. Кадниково) состоится юбилейный V Международный джазовый фестиваль EverJazz. Фестиваль – это и праздник аутентичного джаза, который объединит лучших музыкантов России и зарубежья, и творческая лаборатория для зрителей с возможностью поучаствовать в арт-мастерских и семинарах, и непринужденный отдых с семьей или друзьями среди изумительной уральской природы.

С 14:00 до 23:00 для вас – две открытые сцены, музыкальные и танцевальные мастер-классы, творческие мастерские и отличная музыка. Каждый час будет начинаться новый концерт с участием лучших музыкантов России и мира.

Хэдлайнерами фестиваля станут Cleveland Watkiss (Кливленд Уоткисс, Великобритания), квартет Гонзало Бергара (Gonzalo Bergara Quartet, США), трио Reform Art Unit (Австрия-Германия) и Хоронько-оркестр (Россия).

Место проведения: база «Иволга» (возле села Кадниково)

Вход: 1600 рублей.

Гастроли Тюменского театра драмы

В Екатеринбурге продолжаются гастроли Тюменского театра драмы. 1 июля в 18:00 на сцене Свердловского драмтеатра можно посмотреть спектакль «Метод Гренхольма». В международной транснациональной корпорации проходит завершающий этап испытаний на должность топ-менеджера. На сцене – четыре кандидата. Трое должны выйти из гонки. Каждый из кандидатов готов пройти по головам конкурентов, чтобы заполучить вожделенную работу. Чтобы стать этим идеальным кандидатом с внушительной зарплатой, надо отказаться от всего человеческого в себе.

2 июля в 18:00 – спектакль «Ветер в тополях». Пьеса о трех стариках, оказавшихся на излете их времени в доме престарелых для ветеранов. Уже почти пятнадцать лет, как закончилась Вторая мировая, и наступает совсем новая, неизвестная, пугающая эпоха. Герои, оказавшиеся вместе, по воле обстоятельств, ругаются, мирятся, фантазируют, мечтают вырваться… Из каждой бытовой и небытовой ситуации драматург высекает юмор, грустную иронию, и история приобретает глобальность и объем.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 100-1000 рублей.

(Фото – с официального сайта Свердловского театра драмы)

Велоквест «СтоПРУДовый»

В воскресенье, 2 июля, вокруг Городского пруда пройдет тематический исторический велоквест. «Чтобы понять, почему он так назван, давайте на минуту окунемся в прошлое и вернемся в 1723 год – год, в котором был основан наш город. Где же мы окажемся? Правильно, на набережной пруда, у плотины Екатеринбургского завода, ведь именно с нее все и началось! За 294 года пруд, как и город, множество раз менял свой облик, но по сей день остается визитной карточкой столицы Свердловской области, любимым местом ее жителей и гостей. Он манит не только живописными видами, но множеством тайн, загадок, которые и предстоит раскрыть вам уже в это воскресенье, 2 июля», – обещают организаторы.

Для участия требуется собрать команду из 2-4 человек и взять телефоны с выходом в интернет, GPS, картой и камерой. Во время квеста придется разгадать немало загадок, найти артефакты и все это – на время.

Место проведения: Городской пруд

Вход: 500 рублей – с команды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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