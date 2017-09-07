Долгожданное «Оно по Кингу» и победитель Каннского фестиваля «Квадрат» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Протест клоуна Марчевского в Екатеринбурге, естественно, не помешал выходу в прокат фильма ужасов «Оно» – новой экранизации легендарного романа Стивена Кинга. Первые рецензенты ставят хоррору до 10 баллов из 10 возможных, хотя и указывают на некоторые недоработки. Также в кинотеатрах России сегодня стартует прокат фильма, завоевавшего Золотую пальмовую ветвь в Каннах, – «Квадрат». Лента рассказывает про современное искусство. Из фильмов для развлечения – анти-«Друзья Ошена», новая комедия с Риз Уизерспун и мультфильм про джунгли.

Новая экранизация Стивена Кинга «Оно»

Оно

Андрес Мускетти спустя 27 лет после выхода первой версии «Оно» снял новую экранизацию легендарного романа Стивена Кинга. Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

В ролях: Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис, Финн Вулфард и другие.

Итог первых отзывов, как в США, так и в России сводится к тому, что фильм получился страшный, Пеннивайз классный.

«У Кинга нездешние ужасы, с которыми сталкивался Клуб неудачников, были рифмой к ужасам реальным – страху взросления, страху быть не таким, как все, страху непонимания, страху не оправдать надежды родителей. Но создателям фильма не очень интересно углубляться в психологию, и «Оно», при всей его размашистости, остается довольно поверхностным. Как Пеннивайз, который в книге был воплощением древнего хтонического зла, здесь просто страшный клоун из канализации, так и вся картина – аккуратная гладкая адаптация, составленная из множества деталей, но за их перечислением потерявшая дух первоисточника», – пишет «Коммерсант».

«Оно», – это давно ожидаемая получившаяся экранизация Стивена Кинга. И в ней достаточно переработок, недомолвок и возможных сюжетных поворотов для продолжения, но главное, картина Андреса Мускетти передает дух оригинального произведения, воссоздает в памяти, пережитые при прочтении эмоции, или рисует новые, у каждого это по-своему происходит, а главное напоминает о давно заждавшихся адреналина нервах», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Filmoman DAB».

Фильм-победитель Каннского фестиваля «Квадрат»

Квадрат

До российского проката наконец-то добрался фильм-победитель Каннского фестиваля – «Квадрат». Режиссер Рубен Эстлунд смело рассуждает на тему современного искусства, перфомансов и прочих инсталляций.

«Квадрат» – новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки – все от него без ума. Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят Кристиана забыть и «Квадрат», и его заповеди.

В ролях: Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари и другие.

«Сам фильм превращается в серию перформансов, грандиозный арт-эксперимент, блестящий по форме, символам, необычной музыке (из-за которой хочется смотреть даже финальные титры), и само собой, неоднозначный по содержанию. Канны выбрали хороший фильм, рекомендуем», – пишет The Hollywood Reporter.

«При всей смысловой насыщенности, обилии идей и аллюзий (само название, конечно, намек на «Черный квадрат» Малевича) он лишен главного: ответов на вопросы, – пишут «Известия». – Как глубоко лицемерие проникло в современное общество? Насколько искренне люди придерживаются тех ценностей, о которых говорят политики с трибун? Осталось ли в нашей жизни что-то настоящее или же все наши действия и увлечения – не более чем изящная «игра в бисер»? Впрочем, возможно, что даже современное искусство (а «Квадрат» – его часть) не способно дать ответы. Что ж, и это тоже интересная концепция».

Аниме «Твое имя»

Твое имя

В кинотеатрах с сегодняшнего дня можно посмотреть аниме Макото Синкай, которое в прокате уже побило рекорды по кассовым сборам, а рейтинги на всех киносайтах превышают 8,5 балла. «Твое имя» – это история о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху, но способны ли они узнать друг друга в реальной жизни?

«Если Вам по душе добрые и чистые истории, которые не запятнаны пошлятиной, встречающейся чуть ли ни в каждом втором фильме и даже в некоторых мультфильмах, и скрашены хорошим уместным юмором, то этот мультфильм – лучшее решение. Не поддавайтесь стереотипам, ведь среди аниме тоже много хороших работ», – пишут фанаты аниме на «Кинопоиске».

Криминальная комедия «Удача Логана»

Удача Логана

Стивен Содерберг снял анти-ответ на собственных же «Друзей Оушена. «Удача Логана» – тоже фильм про ограбление, но без аристократичности и гламура.

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

В ролях: Дэниэл Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн и другие.

«В новой своей работе маститый режиссёр столь же скромен, как и эта идея – он не притворяется, что снимает заведомый шедевр или безудержный коммерческий хит, но это (впрочем, как и всегда) определённо идёт картине на пользу. Она мила и очаровательна, а ограбление показано с массой сопутствующих деталей, которые сперва могут показаться непонятными, но потом – бац! – все в обязательно порядке срабатывают. «Очень продумано, – подводит в финале итог один из героев. – Ну, для Логана». И это – довольно приятная правда», – пишет издание Ridus.

Риз Уизерспун совращает молодых в комедии «В гостях у Элис»

В гостях у Элис

Холли Мейерс-Шайер – актриса, которая решила попробовать себя в новом амплуа режиссера и снять легкую романтичную комедию. По сюжету жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

В ролях: Нат Вулф, Риз Уизерспун, Лэйк Белл, майкл Шин, Пико Александр и другие.

Комедия «Секс-Трип»

Секс-Трип

Еще один режиссер-новичок – Энтони Дж. Коэн – тоже пробует себя в жанре комедии, но довольно пошлой, с плоскими шутками. Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведет тренинги, пишет книги, раздает интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченная-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй. «Бабуля, тебе со мной не светит» – отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну. Что же делать? Как вернуть свое тело?

В ролях: Джейд Рэмси, Луис Мэндилор, Марк Крамптон, Шарлотта Эллен Прайс и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Салют», «Премьер Зал Знамя», «Киноплекс Карнавал».

Байопик «Брюс Ли: Рождение Дракона»

Брюс Ли: Рождение Дракона

Джордж Нолфи снял биографический фильм про Брюса Ли, байопик о восхождении легенды боевого искусства. Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.

В ролях: Филип Нг, Ся Юй, Ван Сиань, Юй Хай и другие.

Мультфильм «Дозор Джунглей»

Дозор Джунглей

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр – герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом – коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

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