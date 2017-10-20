Юбилейный «Ленинград», киновечер при свечах в «Колизее» и футбол – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные екатеринбуржцы наконец-то увидят обновленный кинотеатр «Колизей», обещающий стать чуть ли не главной культурной площадкой города, смогут оторваться на концерте «Ленинграда» или поболеть на футболе. Также в десятке событий нашей рубрики – что интересного в театрах, куда сходить с детьми и где можно устроить шопинг-забег.

Торжественное открытие «Колизея» и эксклюзивная премьера фильма «Сила мечты»

21 октября в 19.00 пройдет первый кинопоказ в обновленном кинотеатре «Колизей». У зрителей будет уникальная возможность увидеть на большом экране французский документальный фильм об Октябрьской революции в России – «Сила мечты». Среди героев картины: поэт Владимир Маяковский, актер и режиссер Лев Кулешов, режиссер, актер и сценарист Борис Барнет, режиссер Сергей Эйзенштейн, государственный деятель Борис Шумяцкий – поколение мечтателей, намного опередивших свое время. Утопия нового общества под эгидой безграничной творческой свободы, еще в колыбели настигнутая авторитарным режимом, предстанет в ранее не известной широкой публике кинохронике периода 1917-1934 годов. При создании фильма были использованы уникальные материалы Госфильмофонда России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Синематеки Тулузы и других киноархивов.

Впервые фильм «Сила мечты» был показан на 74-м Венецианском кинофестивале и теперь выходит в ограниченный прокат в России. Премьера в Екатеринбурге пройдет в атмосфере галантного вечера при свечах (с обязательным дресс-кодом) и ознаменует концептуальный переворот в репертуаре «Колизея». Теперь кинотеатр будет показывать не массовое кино, а шедевры киноклассики и артхаус.

Место проведения: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: 530 рублей

«Ленинград» отмечает 20-летие большим туром

21 октября в 19:00 в КРК «Уралец» легендарная группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие. Родившись в центрифуге группировок бандитских, музыкальная группировка «Ленинград» сначала просто неслась над историей России, потом лихо ее фиксировала, и в конце концов, стала настраивать. К своему 20-му юбилею «Ленинград» накопил неправдоподобное количество хитов и окончательно вырвался за пределы любого из жанров: его командор Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы. Быть популярным, особенно на сцене, на Руси долгое время считалось чем-то сомнительным: за этим всегда стояли или перья, или расстегнутая сверх меры рубаха, или предельная примитивность музыки и текстов. Ленинград – первая группа, которая доказала: нравиться людям – это не стыд, а самое настоящее счастье. В рамках тура «20 лет на радость» этим счастьем они непременно поделятся с нами!

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: от 1800 рублей

Фото с сайта группы

Осенний шопинг на дизайн-маркете Sandarina

21 – 22 октября в Екатеринбурге пройдет самый большой дизайнерский фестиваль Sandarina. Маркет сменил площадку и на этот раз пройдет в универмаге Bolshoy. Фестиваль подготовил интересную и насыщенную программу. Гостей ждет маркет на 200 дизайнеров, большая детская зона, лекторий с выступлениями известных спикеров и блогеров, творческие мастер-классы, бьюти пит-стопы, уютная лаунж-зона и подарки для предстоящего Хэллоуина.

Место проведения: универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71)

Вход: 150 рублей

Пряничный фестиваль в Екатеринбурге

21 октября с 14 часов в ТРЦ «Карнавал» начнется Пряничный фестиваль. Из теста создадут настоящую пряничную книгу с достопримечательностями Екатеринбурга. Над съедобным изданием работают местные кондитеры, которые презентуют свое гастрономическое изобретение. Там будут пряник-Белая башня, пряник-Дом Севастьянова и другие вкусные достопримечательности.

Всего на фестивале будет представлено более 100 килограммов пряников. Посетители смогут побывать на выставке картин, созданных на кондитерских изделиях, принять участие в мастер-классах по рисованию, попробовать на вкус гигантский 3-килограммовый пряник.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55)

Вход: свободный

Интерактивное и познавательное шоу «Мультикосмос» для детей и родителей

21 октября в 11:00, 14:00 и 17:00 в Екатеринбурге пройдет мультимедийное шоу о Вселенной и космосе. В полуторачасовую программу входит световое шоу, путешествие по планетам и космическому пространству на огромном экране, зрелищные научные эксперименты и VR-аттракционы (за дополнительную плату), фотозоны с 3D-иллюзиями космических пейзажей, беспроигрышная лотерея. Каждый зритель перед отправлением в космическое пространство получит светодиодный браслет – настоящий гаджет для выполнения миссий.

Место проведения: Окружной дом офицеров (ул. Первомайская, 27)

Цена: от 400 до 1200 рублей

Концерт London Elektricity в Екатеринбурге

21 октября в 23:00 на сцене Теле-клуба выступит британский электронный композитор и диджей Тони Колман со своей drum'n'bass командой Atmosphered. Колман пользуется псевдонимом London Elektricity уже более 20 лет. В родной Великобритании он начинал в собственной джаз-группе, увлекался диско и хаус музыкой, но, в конце концов, связал свою судьбу с drum'n'bass. Буквально с нуля Тони создал и вырастил всемирно известный бренд Hospital Records, выпустил три успешных сольных альбома и стал звездой жанра.

Место проведения: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 800 рублей

Киса Воробьянинов снова в деле – спектакль «Двенадцать стульев»

20 октября в 19:00 и 22 октября в 18:30 в «Коляда-театре» покажут спектакль «Двенадцать стульев» по инсценировке Ильфа и Петрова авторства Николая Коляды. Спектакль после премьеры вызвал бурю восторгов у местной критики, а также уже поездил по фестивалям.

Режиссер в своей версии сместил акценты и «вытолкнул» на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце и сам «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. В «Коляда-театре» неподготовленным зрителям обычно советуют аккуратно выбирать спектакли, чтобы не «обжечься». На «12 стульев» можно смело идти всем. Подробнее про спектакль можно прочитать в материале РИА «Новый День».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: 650-1000 рублей

Спектакль с Ренатой Литвиновой «Свидетель обвинения»

22 октября в 19:00 в ТЮЗе покажут спектакль «Свидетель обвинения». Главный свидетель в исполнении Ренаты Литвиновой – это не только ключевая фигура детектива, но и актриса-прима, появление которой на сцене уже само по себе – событие. Изысканная во всем – от стильных шляпок до кончика тонкого каблучка, Ромэйн Литвиновой сразу же становится центром спектакля, создавая вокруг себя атмосферу таинственной опасности. Ромэйн Воул обводит вокруг пальца и ушлого адвоката, и суд присяжных. Вот только ее муж, оказывается, уже успел полюбить другую. И – снова интрига: что дальше? Что сделает страстно-любящая женщина с тем, кто предал ее любовь? Для тех, кто думает, что знает ответ, режиссер приготовила сюрприз: финал спектакля – один из двух, существующих у Агаты Кристи.

Режиссер Мари-Луиз Бишофберже «обхитрила» публику и вопреки ожиданиям поставила спектакль, в котором первоклассные роли оказались абсолютно у всех его участников. А в спектакле заняты еще и Игорь Верник, Евгения Добровольская, Сергей Чонишвили.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: от 2500 рублей

Футбол – домашний матч «Урала» против грозненского «Ахмата»

22 октября в 16:00 состоится матч российской Премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и чеченским клубом «Ахмат» (бывший «Терек»). Предыдущие встречи соперников часто омрачали скандалы, но и сейчас обе команды мотивированы как никогда. «Урал» занимает непривычно высокую для себя 6 строчку в турнирной таблице и будет стараться удержать это преимущество. «Ахмат» из Грозного тоже имеет амбиции, поэтому матч обещает быть интересным.

Место проведения: «СКБ-банк Арена» (ул. Фестивальная, 16)

Вход: 100-300 рублей

Выставка лучших фоторабот National Geographic с конкурса «Дикая природа России»

Наиболее интересные работы всероссийского конкурса фотографий от журнала National Geographic за 2016 год можно увидеть в выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». В прошлом году читатели загрузили на сайт nat-geo.ru более 55 тысяч фотографий, распределенных по 13 номинациям. Главный приз получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды». В итоговую выставку вошли работы сразу трех участников из Екатеринбурга: Дмитрий Суслов с фотографией птицы бормотушки, Вадим Балакин и его работа «Юный рыбак», и Станислав Насонов со снимком «Зарница». Фотовыставка проходит с 17 октября по 12 ноября.

Место проведения: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46)

Вход: 150 рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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