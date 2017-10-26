Нашумевшая «Матильда», восьмая часть «Пилы» и кино в стиле Балабанова – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в России главной кинопремьерой, безусловно, стала мелодрама Учителя «Матильда», которую не обсудил до выхода в прокат только ленивый. Кроме «Матильды», выбрать практически не из чего: в кинотеатрах идет «Пила 8», несколько мультфильмов и картин в ограниченном прокате.

«Матильда»: зря шумели

Матильда

Безусловно, главной премьерой недели, если не последнего полугодия, в России станет драма Алексея Учителя «Матильда» – фильм, который вызвал столько шума и скандалов, сколько не вызывал ни один другой много лет.

Мнения первых зрителей

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется сердце вечной России.

В ролях: Махалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский и другие.

Как выяснилось – шумиха, поднятая Натальей Поклонской, была абсолютно напрасной. Колумнист РИА «Новый День», культуролог Марина Краенко, уже посмотревшая фильм на одном из многочисленных закрытых показов (кажется, на этих показах побывало полстраны), выносит свой вердикт: «Фильм – монархический. При этом абсолютно не исторический. Реально, это монархический комикс с включениями фэнтези, эротики и тем, что в этой смеси падало на мозг токсичным осадком – элементами «православия, самодержавия, народности».

…Что же касается Поклонской и всех почитателей Николая Александровича Романова –

они не запрещать кино и преследовать авторов должны, а на руках носить. За новый фильм о нем, причём не о том, что Николай II был апатичным мужем истерички и профукал всю Россию, как показано в фильме Э. Климова; и не о том, что он был кровавым тираном или бездушным болваном, как это фиксируют многие другие режиссеры советских фильмов. А о том, что в молодости он испытал настоящую страсть. Но выбрал не страсть, а свой государственный долг», – подробнее читайте на РИА «Новый День».

Очередное нашествие инопланетян – «Скайлайн 2»

Скайлайн 2

Лайам О'Доннелл выпустил продолжение фильма «Скайлайн» или даже параллельную историю на фоне нашествия инопланетян. В мире – хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.

В ролях: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей и другие.

«Пила 8» – точно последняя

Пила 8

С сегодняшнего дня в прокат выходит уже восьмая (или девятая, если считать 3D) часть хоррора «Пила». Сначала предполагалось, что франшизу завершит фильм «Пила 3D», выпущенный в 2010 году. Но в 2016-м началась разработка очередной части. Действие восьмого фильма разворачивается после событий «Пилы 3D», режиссеры – Майкл Спириг и Питер Спириг.

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

В ролях: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт и другие.

Кажется, от «Пилы» устали даже поклонники: пока на киносайтах нет ни одной рецензии.

Полнометражный мультфильм «Фиксики: Большой секрет»

Фиксики: Большой секрет

Мультсериал про Фиксиков любят, кажется, все малыши. Теперь же история о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов, вышла на большие экраны «в полном метре». Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

Мультфильм про Дракулу и Бабу Ягу «Мы – монстры»

Мы – монстры

Еще один мультфильм в широком прокате – «Мы – монстры». По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

Мультфильм «Далеко на Север»

Далеко на Север

А вот датско-французский мультфильм про Россию «Далеко на Север» покажут лишь в двух кинотеатрах Екатеринбурга («Каро Радуга Парк» и «Премьер зал Знамя»). 1892 год, Санкт-Петербург. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о Великом Севере и очень переживает о судьбе дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Было отправлено несколько экспедиций на поиски, но все безрезультатно. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. Саша ссорится с родителями из-за того, что никто не хочет слушать ее версию о пропавшем корабле дедушки, бежит из дома и решает повторить тот длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

У мультфильма высокие рейтинги. Он подходит не только для детей (ценз – от 6 лет), но и для взрослых.

«В итоге мы получаем серьезный, местами суровый сюжет с нехваткой веселых моментов. В который вплели девочку. Неплохую рисовку, выполненную в довольно необычном стиле. В общем, не плохой мультфильм, но и не хороший. Мультфильм не для малых детей, половину не поймут», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Французская комедия «Завуалируй это»

Завуалируй это

Остальные премьеры сегодня – тоже в ограниченном прокате. Так, в кинотеатрах «Салют» и «Знамя» идет комедия Со Абади «Завуалируй это». Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду…

В ролях: Феликс Моати, Уилльям Лебхил, Камелия Джордана, Анн Альваро и другие.

Черная комедия «Нашла коса на камень»

Нашла коса на камень

В рамках программы «Новое молодое кино» в кинотеатрах КАРО (в Екатеринбурге – в «Каро Радуга Парк») покажут гротескную трагикомедию «Нашла коса на камень» Ани Крайс. Режиссера критики уже прозвали наследницей Балабанова за смелость.

Россия. 2000 год. Финал постсоветской эры. Иваново. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет.

В ролях: Алексей Солончев, Екатерина Виноградова, Ксения Кутепова, Роберт Вааб и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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