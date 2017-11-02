Ироничный «Тор: Рагнарёк», Рэдклифф в «Джунглях», истории Гогена и Хармса – Кинопремьеры недели

Marvel на этой неделе выпускает на экраны очередную историю про Тора и богов, но рассказанную режиссером «Реальных упырей» через юмор и откровенный стеб. «Тор: Рагнарёк» в первые дни предпоказов собрал шквал хвалебных отзывов и пока держится на верхушке рейтингов. Также в прокате приключенческая драма «Джунгли» с Рэдклиффом, байопики про Хармса и Гогена, британский детектив по Агате Кристи (но не «Убийство в восточном экспрессе») и другие.

Эпичный и ироничный «Тор: Рагнарёк»

Тор: Рагнарёк

Фильм «Тор: Рагнарёк» послужит прелюдией к событиям, о которых рассказано в фильмах «Мстители: Война бесконечности. Часть 1» и «Мстители: Война бесконечности. Часть 2». Для работы студия Marvel пригласила режиссера стебного фильма про вампиров «Реальные упыри» Тайку Вайтити и он внес в традиционную марвеловскую комиксо-эпопею здоровую долю иронии и юмора.

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей – Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров – огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм и другие.

Рейтинг фильма – 8 баллов и выше. Отзывы – сплошь восхищенные.

«Рагнарек – один из самых красивых сценариев конца света в мировой мифологии, и есть некоторая горечь в том, что едва ли ни впервые это величественное событие отражено на экране в формате кинокомикса. Впрочем, надо отдать должное киноподразделению Marvel, к такому ответственному делу авторы подошли со всей возможной в нынешних обстоятельствах ответственностью, – пишет «Газета.ру». – То есть, с одной стороны, волк-истребитель Фенрир остался без своих зубастых родственников и вынужден отдуваться в одиночку, но с другой – давно ли вы видели на экране гигантского волка? Главное же приобретение новой серии приключений Тора – режиссер Тайка Вайтити, новозеландский мастер на все руки (сценарист и стендап-комик), автор одной из лучших комедий последних лет «Реальные упыри».

«Тор: Рагнарёк» это определенно фильм, стоящий вашего просмотра. Он веселый, он захватывающий, стильный, но и не идеальный. Однако все здешние косяки особо не значительные, ибо в основном после просмотра остаются приятные ощущения. Вас ждет много сюрпризов, одно из самых забавных камео Стэна Ли и попросту два часа качественного отдыха. Вайтити-таки превратил «Тора» из чего-то скучного в нечто по настоящему драйвовое»,– пишет на «Кинопоиске» пользователь «Восколович».

Приключенческая драма «Джунгли» с Рэдклиффом в главной роли

Джунгли

Грег МакЛин снял красочную драму про выживание. Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой – путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание.

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Джоэль Джексон, Лили Салливан и другие.

«Картина «Джунгли» не претендует на звание шедевра, однако, ей есть, чем зацепить зрителя, – пишут рецензенты на «Кинопоиске». – Перед нашими глазами будет грозная река со смертельно опасными порогами, звездное небо, в бескрайности которого можно утонуть, заснеженные макушки гор, резко контрастирующие с зеленью джунглей. Наш слух будет приятно и ненавязчиво внимать прекрасному музыкальному сопровождению. Да и переживать за главного героя тоже придется. В итоге имеем достойный фильм для приятного вечернего просмотра».

Драма про Поля Гогена «Дикарь»

Дикарь

Эдуард Делюк снял биографическую драму про Поля Гогена в главной роли со звездой французского кино Венсаном Касселем. Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру – дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

«Небогатую событийную канву создатели фильма компенсируют количеством важных тем, которые вроде бы стремятся охватить. Здесь вам и свобода творчества, и невозможность художника вписаться в общепринятые рамки, и взаимоотношения человека, природы и цивилизации, и колониализм, и антиклерикализм. Вот только каждый из этих предметов авторы бросают, едва коснувшись, а основное внимание уделяют выдуманному любовному треугольнику между Гогеном, его таитянской музой Техурой (Тухей Адамс) и молодым туземцем Йотефой (Пуа-Тай Хикутини), – пишет «Коммерсант». – … («Дикарь» похож) на услужливо проиллюстрированную движущимися картинками википедическую статью, из которой, впрочем, вычеркнуто все самое интересное».

Байопик о поэте и писателе «Хармс»

Хармс

В «Салюте» идет байопик Ивана Болотникова «Хармс» – о поэте и писателе Данииле Ювачеве. Он сам считает себя гением, но издательства отказываются печатать его произведения. Он любит женщин, но те не всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и отстраненность от реальности. Элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно от него оторван. Хармс бросает вызов времени, смело кидается в пучину действительности, размытой и вполне условной, с той же долей противоречий, какой была исполнена его натура. В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?

В ролях: Войтек Урбаньски, Айсте Диржюте, Дариус Гумаускас, Артем Семакин, Андрей Феськов и другие.

«Про Хармса снимать любят. Но что-то не припомню успешных киноработ. Иван Болотников конструирует фильм как мозаику из разных фактов жизни писателя. В роли Даниила Ювачева поляк Войцех Урбаньски. Мозаика выходит довольно путанной. …Прибавьте к этому искаженный взгляд на мир самого Хармса, когда не знаешь, с кем он сейчас разговаривает: с соседом по коммуналке, по лестничной клетке – или со своим персонажем», – пишет критик «Новой газеты», называя фильм немного сумбурным и искусственным.

Комедийный хоррор «Убить за лайк»

Убить за лайк

Неизвестный режиссер Тайлер МакИнтайр снял фильм ужасов про бич сегодняшнего времени – желание быть на хайпе. Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным».

В ролях: Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Кевин Дюран и Никки Уилан.

Критики назвали фильм «Криком» эпохи «Инстаграма».

Британский детектив по Агате Кристи – «Скрюченный домишко»

Скрюченный домишко

В двух кинотеатрах («Синема Парк» и «Киномакс Мегаполис») идет фильм Жиль Паке-Бреннера по роману Агаты Кристи «Скрюченный домишко». София, внучка олигарха Аристида Леонидиса, приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Она уверена: кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у Софии…

В ролях: Кристина Хендрикс, Джиллиан Андерсон, Гленн Клоуз, Макс Айронс и другие.

«Режиссер, француз Жиль Паке-Бреннер, сгустил краски еще больше, а также зачем-то скрестил книгу с ее «современником» – американским жанром нуар, – пишут «Известия». – Главный герой из уравновешенного коммерсанта вдруг превратился в дерганого частного детектива, а бывшая официантка – в бывшую танцовщицу из Лас-Вегаса. Большого преступления в этом нет – каждый, как известно, сам себе режиссер, однако едва ли не всё лучшее в фильме, собственно, родом из книги. Ни одну из режиссерских находок нельзя назвать стопроцентной удачей. …Тем не менее для любителей Агаты Кристи фильм должен стать неплохой разминкой перед грядущим «Убийством в Восточном экспрессе» Кеннета Браны (в прокате – с 9 ноября). Похоже, мода на творчество королевы детективов потихоньку возвращается – на 2019 год уже назначена новая киноверсия «Свидетеля обвинения», за съемки которой взялся Бен Аффлек».

Российско-американская мелодрама «Осколки»

Осколки

В кинотеатрах «Салют» и «Знамя» вышел фильм Алисы Хазановой «Осколки». Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойти по незнакомому пути… Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из них погрузится в него как в настоящий?

В ролях: Ной Хантли, Крис Битем, Алиса Хазанова, Роб Кэмпбелл и другие.

«Режиссерский дебют Алисы Хазановой, написанный в соавторстве с Майклом Куписком, – ремейк «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, ювелирная работа, на пороге отсекающая зрителя, не готового к активному интеллектуальному просмотру. Картина снята в США полностью на английском языке – это само по себе оказывается удачной находкой: эффект отстранения делает происходящее как бы не совсем реальным, а субтитры возвращают внимание к тексту и слову», – пишет The Village.

Боевик «24 часа на жизнь»

24 часа на жизнь

Брайан Смрз снял остросюжетный боевик. Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

В ролях: Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм и другие.

«Итог: «24 часа на жизнь» заряжает полную обойму и выстреливает ее без остановок от первой до последней сцены. Брайан Смрз взял все лучшее из «Джона Уика», приправил это собственными задумками времен «Разыскивается герой» и выдал зрелище, которое точно не заставит вас скучать. Так что приготовьтесь к элегантному эмоциональному боевику, не различающему ограничений на жестокость», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Байопик «Козни. Последний сюжет Пазолини»

Козни. Последний сюжет Пазолини

Фильм Дэвида Греко претендовал на призы Московского кинофестиваля, но остался без наград. В основе фильма – события, свидетелем которых был сам режиссер, Дэвид Греко, близкий друг и личный ассистент сценариста Пьера Паоло Пазолини. Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.

В ролях: Массимо Раньери, Лиеро Де Риенцо, Маттео Таранто и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Каро Радуга Парк», «Салют» и «Знамя».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

Свердловская ГИБДД готовит облавы в праздничные выходные. / За парковку на газонах и собачьи фекалии свердловчан будут штрафовать на 5 тысяч. / В Кушве за мошенничество будут судить депутата, чья дочь прославилась матерной истерикой в дорожном конфликте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»