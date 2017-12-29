Выпить на площади, получить поздравление от Мата Хари и посмотреть стриптиз – 10 событий, на которые нужно успеть до Нового года (ФОТО)

До конца 2017 года остается всего три дня и провести их можно очень насыщенно, сходив хотя бы на половину мероприятий из десяти, которые мы выбрали для вас. Итак, открываем ледовый городок с Куклачевым, пьем под куранты на улице, идем на маскарад, слушаем Мата Хари про любовь, смотрим мужской стриптиз… – выбирайте свой вариант, как проводить старый год.

1 – Открыть ледовый городок с Куклачевым

Празднование Нового года в Екатеринбурге можно начать с посещения ледового городка на площади 1905 года. Официальное открытие состоится 29 декабря в 17:00. В этом году тема городка – 295-летие Екатеринбурга, поэтому главной скульптурой стал огромный торт со свечами. Также там будут Плотинка, гостиница «Исеть», Центральный стадион и другие достопримечательности в миниатюре. Как строился городок – можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

На самом открытии будут официальные речи от представителей мэрии. В роли Снегурочки выступит Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова, а Дед Морозу будет помогать известный кошачий дрессировщик Юрий Куклачев, который гастролирует в Екатеринбурге.

Место проведения: площадь 1905 года

Вход: свободный.

2 – Послушать филармонический оркестр за столиком с шампанским

Свердловская филармония в этом году вновь будет заражать праздничным настроением через музыку. 30 декабря в 18 часов, 31 декабря в 16 часов можно подарить себе новогодний праздник: услышать рождественские хиты, сидя за столиками с угощением и шампанским. Молодежный симфонический оркестр и саксофонист Игорь Паращук обещают настоящий классик-коктейль: прозвучат Чайковский, Дунаевский, Хачатурян, Пьяццолла, Брамс и другие.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2500 рублей.

3 – Послушать песни года и поностальгировать

29 и 30 декабря в Театре эстрады состоятся новогодние концерты «Песни года». И это будет именно то, о чем вы подумали – уральская версия той самой программы «Песня года», под которую сотни тысяч российских семей проводили праздничные вечера у телевизора десятки лет подряд.

«Конечно, всех известных артистов нам не пригласить (по понятным в наше время причинам), но их любимые песни и хорошее настроение мы подарим вам со сцены нашего театра на концерте «Песни года», – пообещали в театре. – Концертная программа в двух отделениях подарит зрителям самые яркие и незабываемые эмоции».

В антракте в фойе 2-ого этажа будет царить новогодняя атмосфера – пройдут веселые конкурсы и викторины, розыгрыши призов и подарков от известного шоумена Екатеринбурга Ильи Хомутова.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: 200-800 рублей.

4 – Спеть под гитару

Более молодежный вариант проводов старого года – сходить 29 декабря в 20:00 в New Bar на «Теплую акустику». Это будет ламповый предновогодний концерт на мансарде уютного и многими любимого бара. Alex Lynch и Bear City Poems исполнят проникновенные и атмосферные акустические песни. Приходите, согревайтесь вкусными горячими или горячительными напитками, и укутывайтесь в плед. Петь и подпевать – обязательно.

Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д)

Вход: 200 рублей.

5 – Сходить в цирк на Новогоднее шоу

Наверняка многие взрослые не были в цирке с тех пор, как сами были детьми. 30 декабря, пока еще не нужно резать салаты, можно успеть посмотреть новогоднее представление легендарного цирка Гии Эрадзе. История развернется вокруг волшебной новогодней звезды, которую разломала и спрятала Злая Королева в надежде на то, что без нее любимый праздник взрослых и детей не наступит. Зрители вместе с артистами побывают в новогоднем сказочном лесу, встретят черных и белых пегасов, оживших снеговиков и кукол, попадут в королевство волшебных зеркал, встретятся с ангелами, лебедями и балеринами и даже заглянут к Белоснежке и ее верным гномам. Конечно же, полноценное цирковое шоу невозможно без животных: африканские львицы и суматранские тигры, лошади, ламы, дикобразы, носухи, шимпанзе, гиббоны, лемуры, зебры и многие другие встретятся нашим героям на пути к заветной цели.

Кто хоть раз был на представлениях Гии Эрадзе – знает, что спецэффекты будут потрясающими. Взрослым не будет скучно, даже если прийти без детей.

Место проведения: Цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: от 800 рублей.

6 – Увидеть вживую Щелкунчика

Кто еще не видел ни разу самый новогодний балет вживую, отправляйтесь 30 и 31 декабря в 10:30 на «Щелкунчика» в Оперный театр. В екатеринбургском «Щелкунчике» есть все, чтобы снискать любовь как самой искушенной, так и абсолютно неподготовленной публики, как детей, так и их родителей. Спектакль, в котором сказка, философия, поэзия и, конечно, гениальная музыка Чайковского слились в совершенное целое, изящно оттеняемое хореографией Василия Вайнонена.

Философские искания Гофмана (автора сказки «Щелкунчик и мышиный король»), в которых противоречия между реальным и вымышленным мирами обрекают героев на вечное стремление к недостижимому идеалу, Мариус Петипа переработал в удивительное сказочное приключение. В спектакле безмятежный детский утренник полный смеха, тепла и веселья сменяют картины противостояния добра и зла. Но сказка остается сказкой. Предчувствие чуда не покидает ни на минуту, порой кажется, что еще мгновение и реальными станут и Конфитюринбург, и звездное небо, и прекрасный Принц. Музыка Чайковского, еще недавно создававшая атмосферу веселого праздника и детских грез, в одно мгновение переносит главную героиню Мари в новый мир, в котором звучат ноты взросления и мудрости.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 300-3000 рублей.

7 – Посмотреть на танцующих стриптиз актеров

Взрослых дам ждут 31 декабря в 17:00 Театре драмы на спектакль «Только для женщин». Это шоу реальных мужчин для широкого потребления. Лишившись работы, шестерка сталеваров тщетно ищет источник дохода, ведь, кроме закрывшегося металлургического комбината, других предприятий в их городишке нет. Но безысходность ситуации внезапно меняет реклама мужского стриптиза – зрелища, до сих пор невиданного в этом захолустье, а значит сулящего огромные деньги. Вдохновленные безумной идеей собственного шоу мужчины начинают воплощать свой замысел в жизнь. Не обойдется без смелых номеров. Так что мужей можно оставить дома.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 100-1000 рублей.

8 – Получить поздравление от Мата Хари

31 декабря в 18:00 в «Коляда-театре» покажут новый спектакль «Мата Хари – любовь», который может зарядить хорошим настроением на грядущую новогоднюю ночь. В провинциальном театре идут репетиции спектакля про знаменитую шпионку Мата Хари. Взбалмошная примадонна театра Анастасия Стоцкая, репетирующая роль Мата Хари, и недалекий режиссер Евгений набрали для будущего спектакля массовку, буквально – с улицы. Они пригласили на роли немецких офицеров начала прошлого века стариков – всем дедушкам от 70 лет и выше. Можно сказать: «Семь стариков и одна девушка». Ничего не складывается на репетициях, и спектакля-то не получается. Старики понять не могут, чего от них хотят, а «звезды» театра сердятся, что их новые артисты так неповоротливы и неуклюжи.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 500 рублей.

9 – Выпить под бой курантов в центре Екатеринбурга

Кто ни разу еще не встречал Новый год на улице, может это исправить. 31 декабря в 23:30 начнутся новогодние программы сразу на двух открытых площадках – в ЦПКиО и на площади 1905 года. В ледовом городке обещали интерактивный квест, Деда Мороза и выступление вокальной группы. Затем покажут видеообращение президента и пробьют куранты. После этого организованная программа закончится, останется только иллюминация и музыка – приходить погулять под елочкой можно хоть до утра.

В ЦПКиО программа продлится до 04:30. Также будет прямая трансляция речи президента на центральном экране парка, шоу и дискотека, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, тематические зоны.

Место проведения: ЦПКиО и площадь 1905 года

Вход: свободный.

10 – Отправиться на джазовый бал или маскарад

Встретив Новый год на улице, можно продолжить праздник в тепле. Многие бары и рестораны города обещают специальную программу. EverJazz традиционно проводит джазовый бал с выступлением 50 музыкантов – самых известных в Екатеринбурге. Столик лучше бронировать заранее – 4500 рублей на человека (входит еда).

Для неформалов и молодежи концерт-холл «Свобода» устроит «Новогодний Апокалипсис». Хэдлайнерами станет группа «2RBINA 2RISTA». А помогут зажигать танцпол местные музыканты и диджеи: Kamodo, Brotanza, Alex Omer, Vasya MTV и другие. Вход – от 700 рублей.

А в «Доме печати» будет настоящий маскарад. Ожидаются: фортепианный концерт Владислава Чепиноги, джазовое Old Fashioned Trio Антона Зубарева, после часа ночи – Special Guest DJ с танцами до утра. Вход в масках – 100 рублей, без масок – 1500. Бронь столов – отдельно.

Место проведения: бары, пабы, рестораны города.

Вход: уточнять в заведениях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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