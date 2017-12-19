Деревянный торт со свечками и пластиковые дома: что успели построить к Новому году на площади 1905 года (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается строительство ледового городка. Пока он, конечно, законченного вида не имеет – многих фигур еще нет, горки не залиты. Но уже установлена 50-метровая ель и каркас «торта» с 295 свечами.

Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году должны открыть 29 декабря – с праздничной программой и фейерверком. Обычно приемка работ проходит за несколько дней до этого события. На сегодняшний день на площади 1905 года уже установлены все каркасы – и горок, и одной из главных композиций – «торта». На последнюю несколько дней назад установили «свечи», позже скульптуру в честь 295-летия города обдуют снегом.

Построены некоторые известные здания города – Центральный стадион, гостиница «Исеть», Ельцин-центр и Дом областного правительства. Они выполнены не изо льда или снега, а, скорее, из пластика.

Изо льда подрядчик успел собрать ограждение для 50-метровой ели, карету, болельщика и некоторые другие скульптуры, ставят карусели.

Кстати, Дед Мороз и Снегурочка уже готовы – они вышли плоскими.

Как и год назад, городок проработает недолго, его начнут сносить уже 21 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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