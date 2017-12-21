Где встретить Новый год у дома? – в Екатеринбурге откроют более 30 районных ледовых городков и елок (АДРЕСА)

На этой и следующей неделях во всех семи районах Екатеринбурга откроются новогодние ледовые городки и елки. Больше всего праздничных площадок – девять – будет в Чкаловском. В аутсайдерах оказались ВИЗ и Октябрьский район – там для гуляний откроют всего по одному городку. В саму новогоднюю ночь праздничная программа с курантами и президентом предусмотрена только на площади 1905 года и в ЦПКиО. На остальных площадках обойдутся иллюминацией и музыкой.

Где будут куранты и президент в Новый год?

Как ранее писал РИА «Новый День», главный ледовый городок Екатеринбурга откроется на площади 1905 года 29 декабря. Там уже установлены все каркасы – и горок, и одной из главных композиций – «торта» в честь 295-летия города. Построены Центральный стадион и «Исеть» в миниатюре.

Именно на площади 1905 года можно будет встретить и сам Новый год под бой курантов и послушать речь президента. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, праздничная программа начнется 31 декабря в 23:30.

«На площади будет Дед Мороз, выступит вокальная группа, а также проведут игровой интерактив с гостями. После этого на видеоэкране будет транслироваться речь президента России и, конечно, пробьют куранты. После чего пройдет салют», – рассказали в мэрии города.

После полуночи на площади 1905 года останется музыка и иллюминация. Но развлекать себя придется самостоятельно.

А вот в ЦПКиО им Маяковского, вокруг которого не угасают скандалы, праздничная программа продлится до 04:30 утра 1 января. До полуночи также прозвучит речь президента, затем – бой курантов. А после полуночи можно будет водить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, пройдут игровые программы. Будут работать тематические зоны.

Центральный парк Екатеринбурга уже начали украшать к празднику

Где будут елки «на раёне»?

Районные елки начнут открываться уже на этой неделе. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, основные темы городков будут такие же: 295-летие Екатеринбурга, ЧМ, а также «Экспо-2025». Основных городков будет восемь: по одному на каждый район и два – на Уралмаше. Но всего площадок организуют более 30: где-то будет каток, где-то елка и пара фигур, где-то – просто иллюминация. Итак, список елок по районам.

Лидером по числу городков и елок стал Чкаловский район. Елки тут начнут открывать уже завтра и всего их будет девять:

– главная площадка праздника заработает в парке «Южный» возле ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17);

– елку откроют в поселке Полеводство, ул. Трактористов, 2; – парк-стадион «Химмаш», ул. Дагестанская, 1а; – площадка МБОУ СОШ № 59, пер. Короткий, 7; – в Горном Щите – городок на ул. Ленина, 12а; – в Рудном – ул. Круговая, 28; – в поселке Шабровский – ул. Ленина, 34а; – на Елизавете – ул. Бисертская, 14 (площадка МАУК «Дом культуры «Елизаветинский»); – поселок Сысерть – ул. Кузнецова, 2.

В Кировском районе елок будет шесть. Главная по традиции развернется у ТРЦ «Парк-хаус» (ул. Сулимова, 50) – там будут и ледовые скульптуры, и карусели. Вторая большая елка стоит у ТЮЗа (ул. Карла Либкнехта, 48) – пока без горок, потому что для их постройки нет достаточного количества снега. Остальные елки можно найти во дворах. Крупные обещали поставить на Советской, пр. Ленина, ул. Мамина-Сибиряка.

В Ленинском районе будет восемь «централизованных» ледовых городков и елок. Уже работает небольшая площадку у УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62), поставят свои елки еще два вуза – Горный (ул. Куйбышева) и УрФЮИ (ул. К. Либкнехта). Также по традиции будет работать площадка в парке на улице Бардина. Еще одна елка «вырастет» в поселке Совхозном.

К Ленинскому же району относится пока и Академический. Там будет три елки и одна главная площадка. Ледовые фигуры поставят на улице Павла Шаманова, 11-13. А елки и небольшие композиции – на Академика Сахарова, 57 и Краснолесья, 117.

«Эльмашевский», 2016 год

В Орджоникидзевском районе главными будут елки на Бульваре культуры (Бульвар культуры, 3) и в парке семейного отдыха «Эльмашевский» (ул. Старых Большевиков, 22). И там и там в новогодние каникулы будут проводить различные мероприятия, можно будет найти Деда Мороза и Снегурочку. Еще две елки елка будет работать в парке «Уралмаш» и поселке Садовый.

В Железнодорожном районе елки можно найти в сквере у метро «Динамо» (ул. Никонова) и большой городок строит парк развлечений «Таганская слобода» (ул. Бебеля, 111).

И, наконец, аутсайдерами списка стали Верх-Исетский район и Октябрьский. На ВИЗе будет одна елка – на площади Субботников. В Октябрьском районе площадкой для отмечания Нового года будет ЦПКиО. Но в администрациях добавляют, что десятки елок и катков будут залиты к празднику управляющими компаниями.

Площадь Субботников, 2016 год

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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