Найди 10 отличий: ледовые городки в районах Екатеринбурга 2016 и 2017 годов (ФОТО)

До открытия ледовых городков в районах Екатеринбурга остались считанные дни. Уже послезавтра, 28 декабря, представители мэрии проинспектируют – насколько готовы елки. И если рабочие не сотворят чудо за 36 часов, то скорее всего зрелище будет не самым лучшим. «Новый День» сегодня проехался по главным районным новогодним площадкам и убедился: многие едва-едва начали строительство. Более того – ледовые городки 2017 года мало чем отличаются от ледовых городков 2016 года.

Как ранее писал РИА «Новый День», всего в этом году в Екатеринбурге откроется более 30 елок и ледовых городков в районах. Их адреса можно найти в обзоре. Но «главных», которые курируются районными администрациями, будет только восемь. На 28 декабря на 9 часов утра мэрия города запланировала объезд этих елок – чтобы проверить, насколько они готовы к открытию. И если бы объезд был сегодня, чиновники были бы разочарованы.

Итак, в Верх-Исетском районе по традиции ставят всего одну «главную» елку, курируемую администрацией. Располагается она на площади Субботников. В этом году строители явно отстают от графика. Сегодня, 26 декабря, до конца не собрана даже елка – не достает нижних ярусов. Каток также еще «черновой». А разные фигуры и детские качели валяются вокруг в разобранном виде. Площадь у ЦКиИ «Верх-Исетский» выглядит почти как в прошлом году – отличий крайне мало.

Добавим, что елки в районе будут также во дворах и рядом с крупными ТРЦ (там поставят и ледовые фигуры, а также обещают развлекательную программу во время каникул)

На главной площадке Чкаловского района – между ТЦ «О'Кей» – и «Дирижаблем» – городок тоже мало чем отличается от прошлогоднего. Разве что рекламными растяжками. Сегодня на площадке можно увидеть елку, несколько недостроенных деревянных горок и заготовки для ледовых фигур. Но здесь хотя бы будет чем занять детей.

Городок у Дирижабля - 2016

Остальные площадки тоже еще не достроены. Но там по крайней мере будут полноценные городки, хотя многие из них тоже – копии своих предшественников из 2016 года. Например, городок возле ТРЦ «Парк-Хаус», который считается главным в Кировском районе. Здесь есть все – и аттракционы, и горки, и елка, и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Но если открыть фото прошлого года – то можно удивиться: городок похож как две капли воды.

Городок - 2016

То же самое с городком в парке «Эльмашевский» в Орджоникидзевском районе. Как и год назад, здесь будет елка, каток, пара горок и несколько ледовых фигурок.

Городок - 2016

Также сохранилась площадка на Бульваре Культуры, которую впервые открыли в 2016-ом (ранее главная елка Уралмаша стояла на Площади Первой пятилетки). Кроме елки, по бульвару протянется длинная горка, будут развлечения для детей. Но сегодня городок совсем не готов принять гостей.

Парк «Таганский» каждый год строит городок для жителей Железнодорожного района. И, пожалуй, именно здесь готовность площадки выше всего в городе: уже поставлены фигуры волка Забиваки, мячи, ледовые футболисты и горки. Но убранство парка осталось прошлогодним – если не вглядываться в изменившиеся скульптуры, то городок опять же похож на площадку 2016 года.

Городок - 2016

Также в жд районе поставили елку у метро «Динамо». Там же будут заливать горки для детей.

В Ленинском районе как таковых главных площадок нет. В основном елки ставят вузы, ТРЦ и коммерческие организации. Например, давно стоит елка возле СИНХа. Зато сразу три елки и ледовый городок поставят в Академическом. Ледовый городок строят на площадке у перекрестка ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова, рядом с Преображенским кварталом. Здесь будет самая большая горка в городе (высота – 4 метра, вираж – 50 метров). В ледовом городе будет еще две малых горки, ледяная чаша, ледовый лабиринт. Тему предстоящего ЧМ по футболу 2018 поддержит фигура Волка Забиваки. Также елки уже установлены во всех кварталах Академического (в кварталах 2, 5, 1 и Преображенском квартале).

Городок - 2016

Добавим, что уже давно работает ледовый городок в ЦПКиО (Октябрьский район). Он по традиции открылся одним из первых в Екатеринбурге. Главный ледовый городок – на площади 1905 года – пока от готовности тоже далек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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