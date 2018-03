День Святого Патрика, Боб Марли, балерины и летающие байкеры – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге выходные начнутся сегодня с отмечания Дня Святого Патрика и 20-летия группы Lumen, продолжатся завтра шоу летающих байкеров и фестивалем балерин. Также в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – ямайский концерт в духе Боба Марли, танцующие под дождем мужчины и многое другое.

«Человечий» и собачий Дни Святого Патрика

В последние три года традиция отмечать День Святого Патрика в Екатеринбурге поддерживается мало какими заведениями. И, как говорят ценители, истинного пива Guinness в городе тоже днем с огнем не сыскать. Но все-таки если вы хотите надеть все зеленое, украсить себя листами клевера и бодро станцевать, то у вас есть варианты.

Так, для людей День Святого Патрика отмечают несколько заведений. 16 марта в концерт-холле «Свобода» в честь праздника пройдет пиратская ночь. На сцене – известные в Екатеринбурге музыканты: «Райдо», «Красная скрипка», «Группировка Свердловск», «ЧЁpopalo», Scotch 'n' Beer Band и другие.

17 марта, непосредственно в День Патрика, в 18:00 в баре «Американка» выступит проект ирландской традиционной музыки Each Uisce («Эх Ишке»). А танцоры из клуба Iron Legs покажут, что танцевать по-ирландски может любой, было бы желание. Как говорят ирландцы, feel the craic. Чуть позже, в 22:00, в InTouch Cocktail Bar выступит рок-блюзовая команда White Rabbit Trio, которая ко Дню Святого Патрика подготовила специальную акустическую программу. Наденут ли бармены бороды, куда заведет белый кролик и какой коктейль самый ирландский – увидим уже в эту субботу.

Еще один вариант отметить День Патрика – со своими питомцами. В субботу в 14:00 на Плотинке пройдет ставшее уже традиционным шествие собак ирландских пород. Как обычно, четвероногие ирландцы будут одеты в зеленое: шляпы, шарфы, ошейники и комбинезоны. Хозяева обещают не отставать. Если у вас нет питомца ирландских пород, это не мешает вам прийти и поддержать веселье.

Место проведение: бары Екатеринбурга, Плотинка.

Вход: уточнять у организаторов.

Огненные Bob Marley's Music Revival Show

Сегодня в 19 часов в «Доме печати» состоится концерт Bob Marley's Music Revival Show – Ямайка перенесется на Урал. Что мы знаем о Ямайке? Это остров, манящий своей солнечной погодой, экзотическими пейзажами, приятным шумом бирюзовых волн Карибского моря и, конечно, позитивной музыкой прославившей Ямайку на весь мир, музыкой в стиле Reggae. А Боб Марли – культовая фигура в музыке регги, ямайский певец, музыкант и композитор, чьи песни донеслись до миллионов слушателей по всему миру и нашли отклик в их сердцах.

Bob Marley's Music Revival Show – самая многочисленная регги-группа, когда-либо существовавшая в России, вооружившись известными хитами, начала играть концерты-посвящения главному популяризатору музыки регги в мире, борцу за права, свободу и мир во всем мире. На концерте прозвучат такие хиты, как No Woman No Cry, Is This Love, I Shot The Sheriff, Sun Is Shining и прочие, прочие.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 97).

Вход: от 800 рублей.

Lumen отметит 20 летний юбилей концертом

Сегодня в 20:00 в «Телеклубе» состоится концерт Lumen в честь 20-летия группы. На протяжении двух десятилетий Lumen уверенно входит в число лидеров нашей альтернативной сцены, их яростная и драйвовая музыка – про «здесь и сейчас», музыканты активно гастролируют и выпускают альбомы. К туру в честь 20-летия группа отреставрировала несколько концертных видео, а также начала публикацию неизданных архивных материалов. Один из недавно обнародованных би-сайдов, песня под названием «Домой», с ноября ротируется на радио.

«В 2018 году нашей группе исполнится 20 лет», – говорит фронтмен Lumen Тэм Булатов. – Для нас все годовщины, круглые и обычные, давно стали тихими семейными праздниками, которые мы отмечали в узком кругу. Теперь мы хотим изменить традицию и впервые за многие годы отметить День рождения вместе с нашими слушателями».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1500 рублей.

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva

17-18 марта в Екатеринбурге впервые пройдут гастроли международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Фестиваль одной из главных танцовщиц современности и примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой уже шесть лет открывает зрителям Москвы и Санкт-Петербурга доступ к лучшим достижениям мира современного танца.

Впервые за свою историю Context. Diana Vishneva представит в Екатеринбурге интенсивную программу своих знаковых событий: вечер современной хореографии Context Lab в Екатеринбургском театре оперы и балета, первую совместную постановку Asunder со знаменитым хореографом Гойо Монтеро и Пермским театром оперы и балета, кинопоказ фильма «Парижская опера», а также мастер-классы от ведущих российских хореографов в Ельцин-центре.

Главным событием гастролей станет вечер современной хореографии Context Lab 18 марта в Оперном театре. Фестиваль представит программу постановок ведущих российских хореографов – главных представителей поколения молодых балетмейстеров, формирующих реальность российского современного танца. Зрители увидят работы Владимира Варнавы, Ольги Васильевой, Константина Кейхеля, Лилии Бурдинской, Константина Семенова, Ольги Лабовкиной и Юлии Коробейниковой – лауреатов конкурса Context.

Место проведения: Оперный театр, Ельцин-центр.

Вход: на вечер хореографии – от 300 до 4000 рублей, на мастер-классы – свободный, по регистрации.

Летающие байкеры – в экстрим-шоу на Уктусе

Горнолыжный комплекс «Уктус» в эту субботу, 17 марта, в 13:00 устраивает экстрим-шоу. В программе – летающие байкеры по трамплинам в сноупарке, совместные прыжки лыжников и байкеров, экстремальное выступление от Gravity, которые нарушают законы гравитации на своих велосипедах и испытывают нервы зрителей на прочность. Все это – под «качающую» музыку. Для зрителей будут конкурсы.

Место проведения: ГЛК «Уктус». Вход: свободный.

Поэтический вечер Ах Астаховой

17 марта в ДК «Железнодорожников» выступит Ах Астахова. В рамках весеннего тура Ирина Астахова представит слушателям свою новую программу «Чем счастливее будешь ты». Помимо этого в скором времени поклонников ждет выпуск первого музыкального альбома Ирины, где полюбившиеся строки будут записаны под аккомпанемент известного композитора и неоклассика Николы Мельникова. Презентация альбома состоится и в Екатеринбурге. А также Ах Астахова порадует выпуском новой книги, где будут как знакомые стихотворения мужской/женской лирики, так и совершенно новые.

Место проведения: ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 102).

Вход: от 600 рублей.

Праздник «Число Пи. История длиною в 4000 лет»

17 марта с 11 часов в Антимузее компьютеров пройдет праздник «Число Пи. История длиною в 4000 лет». До самого вечера здесь будут играть в любимые игры и изучать серьезные основы математики и программирования в игровом виде. Вы узнаете 10 интересных фактов про число Пи, значение математики в освоении космоса и жизни на земле, прослушаете рассказ о первых посланиях человечества к инопланетным цивилизациям. Специально для детей пройдет мастер-класс «Сказка в мире Scratch». Дети окажутся в волшебной стране, в которой все оживает. Чтобы наша сказка ожила, нам поможет житель этого мира Оберон. Но сначала его нужно запрограммировать. А после встречаемся за любимыми играми.

Место проведения: Антимузей компьютеров (ул. Народной Воли, 49).

Вход: от 100 рублей.

Лекция на провокационной выставке «Что ты несешь?»

17 марта в 15 часов в Музее изобразительных искусств в рамках выставки «Что ты несешь?» прочитают лекцию «Кто что несет?». За долгие века использования сумки к ее первоначальному и сугубо практическому значению добавились самые разные смыслы. На лекции разберутся, как сумка и ее разновидности трактовались художниками разного времени начиная с эпохи Возрождения. Это и мешки с картин Питера Брейгеля Старшего, и развитие образа сумки в американском поп-арте и актуальное экологическое искусство, материалом для которого нередко выступают пластиковые пакеты. Кроме того, на встрече расскажут, как художественные интерпретации связаны с бытованием сумок в повседневности, для чего такие знаменитые художники, как Джефф Кунс сотрудничают с крупнейшими дизайнерскими брендами при создании коллекций сумок, а также почему на недавнем показе Dolce & Gabbana сумки демонстрировались не людьми, а дронами.

Почитать о самой выставке 18+ можно в фоторепортаже «Нового Дня».

Место проведения: Екатеринбургский музей изо (ул. Воеводина, 5).

Вход: от 100 рублей.

Шоу мужчин – для женщин «Под дождем»

17 марта в 19 часов во Дворце молодежи покажут пластическое «Шоу под дождем». «С самого сотворения мира между мужчинами и женщинами пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Уже совсем скоро Искушение поставит точку. Это огненная страсть и безмятежность. Это холодный рассудок и всепоглощающие чувства. Это слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. Это сила против слабости. Это мужчина vs женщина», – говорится в анонсе.

Шоу точно понравится женщинам, ведь танцы под льющейся с потолка водой исполнят мужчины с голым торсом.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: 800-2800 рублей.

Queen в исполнении Denis Galushko Band

17 марта в 19 часов в ЦК «Урал» поклонников группы Queen ждет сюрприз – неожиданное прочтение известных хитов в исполнении джазовых музыкантов Denis Galushko Band. У Queen пятнадцать студийных альбомов, многочисленные сборники, восемнадцать хитов, достигших первых мест в чартах разных стран. Это одна из величайших концертных команд за всю историю рока, каждый участник которой автор как минимум одной композиции, завоевавшей верхушку британского синглового чарта и первая группа, выпустившая сборник своих видеоклипов.

На концерте прозвучат инструментальные версии и тонкое джазовое прочтение хитов Queen: We Will Rock You, The Show Must Go On, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, A Kind of Magic и многих других. Зрителей ждут два отделения авторской интерпретации музыки британской «Королевы», которая на один вечер обретет иную жизнь, благодаря талантливым екатеринбургским музыкантам.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 500-600 рублей.

