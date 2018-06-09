Хор в День России, цирк дю Солей и заезд по барам на велосипедах – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В предстоящие трехдневные выходные можно отправиться на шоу легендарного цирка дю Солей, выставку ретро-автомобилей или спеть хором в честь Дня России. Также будет заезд по барам на велосипедах, Сабантуй и фестивали шариков и фонариков. Самые интересные 10 событий выходных – в обзоре «Нового Дня».

Шоу Цирка дю Солей OVO

В эти дни в Екатеринбурге гастролирует всемирно известный цирк CirqueduSoleil. В своем уникальном шоу Ovo он приоткроет зрителю дверь в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног, в увлекательный мир насекомых. Шоу Ovo – стало 25-й по счету постановкой CirqueduSoleil. Цирк искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов.

Как и на всех шоу дю Солей, здесь вас ждут уникальные номера акробатов, иллюзионистов, эквилибристов. Будут продемонстрированы чудеса человеческого тела и ловкости, невероятные фокусы и эффекты. Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивает перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.

Некоторые из екатеринбуржцев уже побывали на шоу и советуют: пропустить нельзя.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: 2300-7000 рублей.

По барам – на великах

10 июня третий год подряд в Екатеринбурге пройдет велогонка по барам B&Ride, что в переводе означает «пиво и гонка» (beer and ride). Забег придуман по мотивам британских пабкроулов – туров по барам скрестив их с особенностями велогонок начала ХХ век – тогда вместо изотонических спорт напитков гонщики пили пиво и вино. Первый заезд прошел в 2016, за 2 недели анонсирования собрал 23 участника, в прошлом году на пивную велогонку собралось уже более 60 человек. В сезоне 2018 организаторы решили провести несколько заездов разных форматов. Откроется сезон традиционной пивной гонкой по барам, только чуток интереснее. И вот почему: маршрут заезда составлен исключительно из новых заведений. Некоторые открылись буквально на днях, а некоторые и вовсе еще не начали работу. В остальном – все по-прежнему.

Участникам предстоит объехать шесть заведений и осушить семь бокалов пива (или воды на выбор) и добраться до финиша, где жюри выберет лучших.

Подробности о маршруте и правилах – можно узнать у организаторов, там же можно зарегистрироваться.

Место проведения: старт – в 14:00 от бара на ул. Никонова, 21

Вход: организационный взнос – 555 рублей.

Сабантуй и праздник городских животных

Завтра, 10 июня, в ЦПКиО им. Маяковского пройдут два мероприятия одновременно. Традиционный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй в 12 часов откроет двери для всех, кому интересны этнические ценности. Гости смогут познакомиться с бытом, культурой татар и башкир, отведать национальную кухню, поучаствовать в национальных соревнованиях. Гуляния продлятся до 20 часов.

А для детей в летней читалке библиотеки Белинского, открытой в парке, пройдет праздник «Городские животные». С 11 до 16 часов проект «Бароша-путь домой» организует прогулки с собаками, в которых могут принять участие и дети. В 13 часов пройдет урок доброты – как правильно обращаться с собаками. Живые истории о спасенных питомцах можно будет послушать в 14:30, а в 18:00 покажут фильм «Где ты, Багира?».

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход: свободный.

Фестиваль волшебных шаров против фестиваля водных фонариков

10 и 11 июня в Харитоновском парке с 15 до 22 часов будет проходить фестиваль водных фонариков. Сам пуск светящихся фонарей по глади пруда будет проходить в 22 часа. А до этого времени в парке будут читать стихи, играть музыкальные группы, будет работать ярмарка. Организаторы обещают романтику.

В другом парке, «Таганская слобода», в эти же дни – 10 и 11 июня – будет проходить фестиваль волшебных шаров. Днем на сцене будут выступать артисты, по вечерам – проходить файер-шоу с огнем и светом. А волшебные шары, которые будут раздавать гостям фестиваля по вечерам, будут светиться разными цветами радуги, создавая волшебство.

Место проведения: Харитоновский парк, парк «Таганская слобода»

Вход: свободный.

Все городские проекты соберутся в клубе на одну ночь

11 июня в клубе Center Club пройдет Ночь городских сообществ. Придя сюда, можно взглянуть на город с другой стороны – узнать какие активисты чем в Екатеринбурге занимаются: кто спасает животных, кто делает ивенты, кто организует концерты и так далее. В эту ночь сообществ можно будет присоединиться к какой-либо группе, найти единомышленников и открыть что-то свое.

Также состоится голосование за лучший проект.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 50 рублей.

Выставка про футбол 30-х годов

В честь Чемпионата мира по футболу Музей истории Екатеринбурга представляет выставку уникальных фотографий, запечатлевших игроков и болельщиков 30х-80х годов прошлого века и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд Уралмашзавода. В основу выставки лег архив негативов фотокорреспондента заводской газеты «За тяжелое машиностроение» Ф.Ф. Рыбакова.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: от 100 рублей.

Хоровой День России

День России

12 июня в Екатеринбурге отметят День России, благодаря которому все и отдыхают три дня. В 12 часов в Историческом сквере состоится праздник «Хором славим Россию и город!». На ступеньках к Татищеву и де Генину выстроятся 1500 исполнителей – и весь огромный хор будет исполнять песни о России, Екатеринбурге и в этом году о футболе.

А с 14:00 до 22:00 на Плотинке пройдет концертный марафон уральских оркестров с участием таких коллективов, как Уральский академический филармонический оркестр и солисты Государственного Мариинского театра (Санкт-Петербург), Симфонический хор и Хор любителей пения Свердловской филармонии, Уральский государственный русский оркестр, Сводный духовой оркестр Центрального военного округа и Уральский молодежный симфонический оркестр.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Фестиваль ретро-автомобили в Пышме

Ретро-автомобили

В День России, 12 июня, по традиции пройдет фестиваль ретро-автомобилей «Российской газеты», Только в этом году из-за мер безопасности и ЧМ его перенесли из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. На фестивале зрители увидят не менее полусотни редких автомобилей и мотоциклов. В этом году на фестивале публике впервые представят только что отреставрированный «Студебеккер» 1912 г. и редчайшую самоходную повозку «Kelsey Motorette» 1909 года, которая выставлялась на прошлом фестивале, но была еще не на ходу. В этот раз «Kelsey», как надеются организаторы, продемонстрирует свои ходовые качества.

Часть экспозиции будет посвящена 120-летию со дня рождения советского инженера Андрея Липгарта. С 1933 по 1951 годы он был главным конструктором на Горьковском автозаводе. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы самые известные советские автомобили: ГАЗ 51 в «милицейской» версии, ГАЗ М20 «Победа» в редком кузове седан-кабриолет, ГАЗ 21 «Волга» самой малотиражной первой серии и ГАЗ-69 в специальной комфортабельной версии «автомобиль выходного дня».

Место проведения: Верхняя Пышма, Ледовая арена, площадка экстремальных видов спорта (Успенский проспект, 4)

Вход: свободный.

Встреча с Ефимом Шифриным

В Ельцин-центре 12 июня в 18:30 состоится творческий вечер Ефима Шифрина. Многим он известен исключительно как комик, но на самом деле Шифрин – артист широкого спектра. Он мастер разговорного жанра, исполнитель песен, актер театра и кино. В Екатеринбурге Ефим Шифрин станет гостем киноклуба Ельцин-центра с программой «Без труб и барабанов». На творческой встрече можно будет пообщаться с Шифриным напрямую, задать вопросы и узнать все, что интересует.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 700-1200 рублей.

Театральное шоу La Veritа компании Финци Паска

Шоу La Veritа компании Финци Паска

Всех театралов Екатеринбурга 11 и 12 июня ждут в ТЮЗе, где можно будет увидеть спектакль всемирно известного режиссера Даниэле Финци Паски и его театральной труппы. Тем , кто смотрел спектакли «Nebbia/Туман», «Donka/Донка», «Rain/Дождь», церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи – это имя хорошо знакомо. Фанаты творчества Даниэля Финци Паска давно купили билеты на LaVerita в Екатеринбурге.

Это не просто спектакль, не просто цирк или театр – это все вместе, завораживающее шоу, где говорят о самом важном на языке понятном каждому. Это шоу для тех, кто умеет удивляться. Это беспроигрышное сочетание акробатики, клоунады, пластического театра и живой музыки, детский взгляд на взрослые вопросы о жизни, смерти и любви, поэзия без пафоса и бесконечная нежность к зрителю. Шоу La Verità вдохновлено работой Сальвадора Дали – занавесом к балету «Безумный Тристан», расписанным художником в 1940-е годы в Нью-Йорке.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 2000-5000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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