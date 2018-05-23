Фестиваль ретроавтомобилей из-за ЧМ перенесли из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Фестиваль ретро-автомобилей, который проходил в Екатеринбурге в День России в течение десяти лет, в этом году перенесли в Верхнюю Пышму. Организаторам предложили отложить мероприятие из-за повышенных мер безопасности в связи с ЧМ, но они выбрали другой путь – решили собрать любителей автомобилей в другом городе.

Автомобильный фестиваль проходит в Екатеринбурге в День России уже 10 лет. Обычно 12 июня любители старинной техники собирались на площадке за Дворцом молодежи, в прошлом году – у ДИВСа. Но в этом году в связи с ЧМ-2018 по футболу организаторам (фестиваль проводит уральский филиал «Российской газеты» и клуб Авторетро им. Волкова) предложили провести день ретро-авто попозже.

«Изначально нам предложили сменить дату. Но смена даты нас не устраивает, потому что участники годами готовятся именно ко Дню России. К тому же, если проводить фестиваль позже, то он будет пересекаться с другими ретроавтомобильными мероприятиями. И мы решили его перенести в соседний город, – рассказала «Новому Дню» специалист по маркетингу уральского филиала «Российской газеты» Наталья Рулева. – Написали письмо в администрацию Верхней Пышмы, нам предложили площадку, она нас устроила».

В итоге фестиваль ретро-автомобилей пройдет все-таки 12 июня, но в Верхней Пышме. Любителей раритетной техники ждут за «Ледовой ареной», на площадке экстремальных видов спорта. Поскольку место позволяет, в этом году, возможно, технику будут демонстрировать не только «в статике», но и в движении.

Напомним, ранее из-за ЧМ по футболу в июня на разные даты перенесли несколько культурных мероприятий. Так, фестиваль «Коляда-Plays» впервые пройдет в ноябре, а Венский фестиваль музыкальных фильмов начнется 26 июля, а не в конце июня, как прежде. Единственное массовое культурное мероприятие, которое согласовал оргкомитет «Россия-2018» на даты ЧМ, – это фестиваль Ural Music Night. Впрочем, он тоже пройдет уже после окончания всех матчей в Екатеринбурге: «Ночь музыки» состоится 29 июня, а последний матч в рамках ЧМ – 27 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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