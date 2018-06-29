Кустурица на Ural Music Night, рок-музыка на фестивале болельщиков и open air'ы для всей семьи – Weekend (ФОТО)

Екатеринбург постепенно отходит от футбольной лихорадки, которой город накрыло 2 недели назад. Но, на радость болельщикам, фан-зона еще соберет любителей футбола и подарит острые моменты: в эти выходные там пройдет рок-фестиваль и трансляция матча Россия-Испания. Самым масштабным мероприятием уикенда станет, конечно, «Ночь музыки», которая сегодня пройдет сразу на 100 площадках, где сыграют более 2000 музыкантов. Кроме того, в выходные ожидаются оупен-эйры для всей семьи, День молодежи, фольклорный фестиваль и многое другое. 10 самых интересных событий Weekend'а – в обзоре «Нового Дня».

100 площадок, 2000 музыкантов, Кустурица и другие – на Ural Music Night

Самым масштабным событием предстоящих выходных станет фестиваль Ural Music Night, который будет проходить в Екатеринбурге сегодня ночью. За одну ночь более чем на ста площадках сыграют свыше двух тысяч исполнителей. Жанры представлены все, какие только можно вообразить: в этом году даже у шансон-сцены будут хедлайнеры. Также порадуют альтернативные группы, инди-рок-исполнители, джазмены, блюзмены, хористы и прочие, и прочие. Вход на ВСЕ площадки будет бесплатным и свободным. Регистрация требуется только, чтобы попасть в Театр драмы и филармонию – из-за ограниченного количества сидячих мест. Но – будьте готовы, что в небольшие бары, театры, рестораны вы можете просто не войти. Тогда не стоит отчаиваться – просто выбирайте другой пункт для прогулки: погода позволяет, а большинство музыкантов будут играть под открытым небом. Чтобы не запутаться в многообразии площадок и музыкантов, организаторы советуют заранее установить на свой смартфон приложение (проверено на опыте прошлого года – выручает) и потренироваться в ориентировании. Ну а «Новый День» предлагает вам ознакомиться с хедлайнерами и таймингом их выступлений.

Среди хэдлайнеров – Кустурица и оркестр, Noize MC, Нейромонах Феофан и многие другие.

Место проведения: Екатеринбург

Вход: свободный.

Уличный баттл по танцам Respect

А перед «Ночью музыки» можно поучиться танцевать, чтобы быть первым парнем на танцполе. Возле ЦК «Орджоникидзевский» пройдет уличный баттл по разным направлениям танцев среди подростков и взрослых. Соревнования пройдут в нескольких номинациях: Hip Hop Kids 1x1 (до 12 лет), Hip Hop Beginner 1x1 (12-18 лет), Vogue Beginner 1х1 (12-18 лет), Dance show (до 5 человек, 7-18 лет), All Styles Pro 1х1 (без возрастных ограничений).

Баттл начнется в 16 часов и продлится несколько часов.

Место проведения: ЦК «Орджоникидзевский» (ул. Бульвар культуры, 3)

Вход: свободный.

Ночной велоквест в «Ночь музыки»

Если просто ходить между музыкальными площадками вам скучно, можно отправиться в велопутешествие, которое начнется сегодня в 20:00 от памятника Татищеву и де Геннину. Участники проедутся по самым красивым улицам ночного города и самым мелодичным местам Екатеринбурга, которые таят в себе множество загадок. Чтобы суметь найти ответы на самые сложные вопросы, велосипедистам понадобятся все музыкальные познания о певцах, композиторах, стилях и жанрах. Что нужно, чтобы победить? Все просто! Окунуться в атмосферу дерзкого рока, зажигательного электро и таинственной классики, быть креативными и сообразительными – это все, что потребуется в эту таинственную ночь.

Велосипедный квест завершится в 01:30 у Тетра Драмы, где финалистов будет ждать гала-концерт в честь Ural Music Night и торжественное награждение на сцене.

Место проведения: старт – от памятника Татищеву и де Геннину

Вход: свободный, нужна регистрация.

Закрытие театральных сезонов

Скрипка, бубен и утюг

Театры Екатеринбурга в эти дни доигрывают последние спектакли в сезоне. Платформа «В центре» решила в честь завершения сезона рассказать про совершенно особый жанр – театральную музыку. Сегодня, 29 июня, с 18 до 19 часов в Ельцин-центре пройдет прощание с театральным сезоном при участии Лизы Неволиной – участницы спектаклей «Колымские рассказы» и «Шпаликов». Мастер работы с микрофоном, творец атмосферы, Лиза на своих выступлениях всегда взаимодействует со слушателем, направляя внимание каждого в волшебный мир ощущений.

«Коляда-театр» сегодня играет «Скрипку, бубен и утюг», завтра показывает премьерный «Горе от ума», где Ленин восстает из гроба, а на сцене танцуют Ждуны, – и уходит в отпуск до августа. Оперный театр будет работать еще неделю, до 8 июля.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Олимпийская зарядка, «Мисс F.I.F.A. города Е» и концерты – на Дне молодежи

Сразу после «Ночи музыки» в Екатеринбурге начнут отмечать День молодежи. Мероприятия стартуют с утра 30 июня. На Октябрьской площади в 12 начнется зарядка с Олимпийской чемпионкой Олесей Красномовец, где можно будет выполнить нормативы ГТО в рамках отдельной программы. Спортивные активности будут продолжаться весь день в игровой зоне от торгового центра Sila Voli.

В 17 часов там же, у Драмы, рамках Дня молодежи пройдет финал «Мисс F.I.F.A. города Е», конкурса красоты, где главным критерием для победы является любовь к этому виду спорта. Из других мероприятий фестиваля – хип-хоп баттлы, выступление рэппера Дениса Бразиса, большой концерт современной поэзии «Нетипичная вечеринка» от Центра Современной Драматургии, ярмарка хэндмейд товаров с популярными проектами Екатеринбурга: «Камни», «Шувакиш», «Носи Добро», словом – каждый посетитель Дня молодежи найдет себе занятие по душе. Объединит всех выступление победителей «Поколение РОК 2018» и заключительные концерты групп «Курара» и Patrick Cash. Концерты начнутся в 19:40 и продлятся до 22:00, после чего будут запущены шары в небо.

Место проведения: Октябрьская площадь

Вход: свободный.

Фестиваль косплея и субкультур

Также 30 июня в 16 часов возле КРК «Уралец» для молодежи начнется фестиваль субкультур и косплея «Азиябриз. Приквел». Это шанс получить удовольствие и выгулять любой свой костюм или номер, чтоб его могли увидеть все желающие. Нет ограничений в образах, нет ограничений для фантазий. Главное – это желание показать себя и других посмотреть. Будет саберфайтинг, фехтование, танцы, фаерщики, BJD-пикник, и много-много косплея.

Место проведения: сквер около КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: свободный.

Чемпионат ползунков 2018

Для самых маленьких 30 июня на Плотинке пройдет Чемпионат ползунков, который начнется в 11:00. Эти соревнования проводятся среди детей от 7 до 9 месяцев на скорость преодоления ребенком дистанции в 10 метров. При этом по правилам трогать ребенка руками запрещается, можно лишь приманивать, используя любимые игрушки «спортсмена».

Место проведения: Исторический сквер Вход: свободный.

Open Air для всей семьи – в Литквартале

Завершить выходные можно семейным праздником в Литературном квартале, который пройдет в рамках Open Air Fest 1 июля в 11 часов. На Летней эстраде в течение дня будет три концерта, мастер-классы, настольные игры, оригами, игра го, фрактальное рисование и рисование обычное, сборка конструктора из керамических мини-кирпичиков, квесты, аквагрим, мороженое и другие развлечения для всей семьи. На сцене праздника выступят хор «Доместик», детский хор Дома музыки «Ника», ансамбль народных инструментов Art-Quintet. Также состоится премьера вербатим-спектакля «Кирпичи Культуры».

Место проведения: Литературный квартал

Вход: 300 рублей.

В «Парке сказов» – фольклорные гуляния

Если неохота сидеть в городе, то можно взять машину, семью, детей и поехать в «Парк сказов», где 30 июня и 1 июля будет проходить X Международный фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел «Малахитовая шкатулка». Только традиционные виды искусства, концерт баянистов, этническая мода и мастер-классы по народному творчеству – вот что ждет гостей фестиваля. Кроме того, можно будет поучаствовать в играх и ярмарке, чемпионате по запуску воздушных змеев.

Место проведения: «Парк сказов» (Арамиль)

Вход: свободный.

Матч Россия – Испания и рок-выходные в фан-зоне

Несмотря на то, что Екатеринбург больше не будет принимать матчи на этом ЧМ, в фан-зоне фестиваль болельщиков продолжится до окончания мундиаля. В эти выходные он будет проходить под знаком рока: состоится rock-weekend и, конечно, 1 июля будем болеть за Россию в матче с Испанией, который начнется в 19 часов.

30 июня концертная программа в ЦПКиО начнется в 17 часов. Выступят: группа Magic Marginals, ElectroGorilla & G Polar, «Одри», Patrick Cash, EK-PLAYAZ.

А 1 июля в фан-зоне в 17 часов выступит «Курара» с «Другим оркестром», а после матча Россия-Испания в 20:45 концерт продолжится выступлениями групп Zola, «Там Тепло» и Snowbox. 1 июля фан-зона будет работать с 17 часов, но лучше приходить заранее, чтобы успеть пройти. После того, как наберется максимальное количество человек, вход будет ограничен.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

Роспотребнадзор не нашел в Свердловской области ни одного водоема, пригодного для купания. / УрФУ больше не будет набирать студентов на заочку филфака – все из-за онлайн-курсов. / Епархия снова судится с тремя колледжами за здания в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»