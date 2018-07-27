Фильмы под открытым небом, фестиваль во время затмения и ожившие Симпсоны – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Летние выходные в Екатеринбурге пройдут под знаком музыки и затмения: в городе стартовал долгожданный Венский фестиваль фильмов под открытым небом, пройдет масштабный оупен-эйр в честь крупнейшего лунного затмения, 2х2 оживит Симпсонов и Рика и Морти, а велосипедисты атакуют центр. 10 самых громких событий – обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге»

«Хаваши Симфоник» и Детский день на Венском фестивале

Вчера в Екатеринбурге начался Венский фестиваль музыкальных фильмов, который продлится до 11 августа. Программа рассчитана на самых разных любителей музыки, поэтому – каждый день что-то новое.

Так, сегодня можно увидеть в отличном качестве запись выступления «Хаваши Симфоник». Это шоу пианиста Балажа Хаваши, в котором принимают участие 150 музыкантов из самых разных стран: оркестр Дохнани, барабанщики из Японии, 15 солистов и так далее. В субботу покажут концерт Нелли Фуртадо (португальско-канадская певица с мощным голосом, автор песен, продюсер и актриса), а воскресенье объявлено детским днем на фестивале – пройдет показ известного советского мюзикла «Мама». Все показы начинаются в 19 часов.

Далее в Екатеринбурге покажут выступление Хворостовского, Алишы Киз, балет «Щелкунчик» – полную программу можно уточнить на сайте организаторов. Закончится музыкальный праздник 11 августа, DJ-парадом. Репортаж с открытия фестиваля можно посмотреть в материале «Нового Дня».

Место проведения: площадь перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Экскурсия «Улица Бажова: прогулка-диалог для соседей и друзей»

Сегодня любители истории и Екатеринбурга смогут узнать все об улице Бажова. В 19:00 начнется тематическая экскурсия, во время которой исследователи расскажут: какое отношение Павел Петрович Бажов имел к улице Бажова в Свердловске и как улица Бажова в Екатеринбурге переосмысляет наследие писателя? От огородов до апартаментов бизнес-класса: как изменилась улица и городская среда за последние 100 лет? И как может меняться дальше? Истории известных и неизвестных жителей улицы. Разговор о символах улицы, ее духе и культурном контексте. А еще участники увидят такие артефакты, которые просто проходя по улице, не заметишь.

Место проведения: старт – от угла Бажова и Шевченко (у объекта стрит-арта «Кораблик»), ост. трамвая «Шевченко»

Вход: 250 рублей.

Очередная акустика в буфете

Ельцин-центр продолжает устраивать летние акустические концерты в буфете на входе, который по пятницам преображается в модный бар. Сегодня в 20:00 ожидается специальная программа от очередных молодых музыкантов. Состоится акустическое выступление американского вокалиста Стефана Бостера (Stefan Boster) и участников екатеринбургской группы The Travelling Orchestra – Евгения Чемякина и Кирилла Терентьева.

Также выступят группа группа Wolfy (музыкальный коллектив из Екатеринбурга, сочетающий в себе тонкую лирику с сильным гитарно-барабанным аккомпанементом) и The Lungs (специалисты по шумовой гитарной поп-музыке).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Фестиваль в лунное затмение – Full Moon Open Air

Сегодня, когда на небе можно будет увидеть самое продолжительное лунное затмение в этом веке, в «Телеклубе» пройдет Full Moon Open Air. Фестиваль будет идти сразу на нескольких танцполах открытой площадки клуба. В Екатеринбург съедутся десятки диджеев со всего мира, будут выступать промо-группы и МС.

Хэдлайнеры – дуэт из Берлина Tiefschwarz. Братья Али и Басти Шварц гастролируют в основном по одному, но в Екатеринбурге они отыграют фестивальный Tech House / Electro сет полным составом.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 500 рублей.

Парад лучших рестораторов и рецептов – на фестивале «О, да! Еда!»

28 и 29 июля в ЦПКиО вновь состоится большой летний фестиваль «О, да! Еда!». Он пройдет в популярном формате пикника – гости могут приходить целыми семьями, располагаться на газонах, отдыхать и знакомиться с разными кухнями мира.

В дни проведения гостям предоставляется уникальная возможность попробовать блюда из особого фестивального меню, посетить Гастрономический театр, где проходят выступления лучших шеф-поваров со всей страны, принять участие в гастрономических состязаниях в кулинарной студии и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время круглых столов и мастер-классов в лектории.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: 200-500 рублей.

Чемпионат УрФО по автокроссу

Рядом с Екатеринбургом, в Березовском, в эту субботу пройдет зрелищный IV этап чемпионата УрФО по автокроссу. Гостей ждет захватывающая гонка, массовый старт автомобилей; кухня на любой вкус; тест-драйв автомобилей.

После окончания финальных заездов гостей и участников ждет концерт известной уральской группы «Пиджаков LIVE». Также выступят артисты березовской школы танцев CRYSTAL.

Место проведения: Березовский (ул. Транспортников, 1 корп 2)

Вход: свободный.

Новая программа из воды, огня и света – в цирке

В Екатеринбургском цирке в эти выходные презентуют новую программу от Анатолия Сокола и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре – «Шоу воды, огня и света!». Созвездие талантливых артистов разнообразных жанров – обладателей самых престижных премий мира, дарит зрителям завораживающее дух шоу, наполненное яркими красками современных световых технологий, загадками истинной магии цирка, демонстрацией феноменальных способностей экзотических животных.

Место проведения: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: от 600 рублей.

За ВМФ!

29 июля в Екатеринбурге моряки будут отмечать День военно-морского флота. Утром пройдет традиционное возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан», построение и встреча с сослуживцами. А затем моряки отправятся в ЦПКиО, где с 12 часов запланирована праздничная программа. Обещают особый концерт и тематическую дискотеку.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Самый массовый велопробег Екатеринбурга с красавицами во главе

В Екатеринбурге в это воскресенье, в 12 часов, стартует очередная «Веломагистраль». Самый масштабный городской велопробег пройдет уже в восьмой раз. Цель пробега – привлечь внимание к необходимости развития велоинфраструктуры: строительству дорожек, парковок и так далее. Участники могут проехать маршрут длиной 50 и 70 километров. На протяжении всего пути располагаются чек-поинты с водой. Участие можно принимать как в составе огромной колонны, так и пройти все точки самостоятельно.

Колонну возглавят самые красивые велосипедистки Екатеринбурга – участницы «Мисс Вело-Город 2018».

Место проведения: старт – от ДИВСа

Вход: для участия – 100 рублей.

«Симпсоны», «Футурама», «Рик и Морти» – на open–air от 2х2

29 июля с 16 часов возле Драмы будет жарко и необычно. Канал 2х2 по всей России проводит серию масштабных летних вечеринок, и первая из них пройдет именно в Екатеринбурге. На набережной будет работать танцпол и фотозона с гигантскими ростовыми куклами – любимыми персонажами топовых мультсериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис». Приходить можно в любых костюмах, а можно – без. Лучше взять шапочку из фольги. И быть готовым, что на вечеринке от 2х2 может случиться что угодно.

Место проведения: Октябрьская площадь

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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