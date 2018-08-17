Съесть самый большой торт, поспорить о Дне города и зажечь под «Мумий Тролля» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Главным событием выходных конечно станет день рождения города. Ему посвящены практически все мероприятия предстоящего Weekend'а. Центр города станет и танцполом, и спортплощадкой, и сценой для музыкальных групп самых разных направлений.

День города

Празднование Дня города в Екатеринбурге начнется 18 августа в 10 утра с поднятия флага на площади 1905 года.

В это же время на Октябрьской площади стартует фестиваль цветов, а на улице Пушкина около 9-й гимназии откроется спортивная праздничная площадка – анонсированы футбол, волейбол, беговелы, прыжки с шестом.

В программе – 2 десятка мероприятий, не только в центре города, но и на районных площадках. Площадь 1905 года с 11 часов утра станет музыкальной площадкой, в течение дня здесь выступят ансамбль «Изумруд», оркестры России, Китая, Казахстана, группа «Оttawan», а в завершение программы – группа «Мумий Тролль».



На Октябрьской площади сделали упор на танцы – днем здесь будет фестиваль танцующих людей, а вечером – с 19 часов программа – «Танцы и голоса Екатеринбурга». гости праздника: Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, Ёлка, DJ BROTHERS и DJ FEEL.

В Академическом выступят группа «Звери» и Светлана Лобода.



Вечером набережная городского пруда, площадь 1905 года и площадь перед кинотеатром «Космос» станут огромным танцполом – анонсирована Первая городская дискотека, ее гость – DJ Леонид Руденко.

Еще из интересного – гигантские арт-объекты на улице 8 марта, шоу флайбордистов на акватории городского пруда, гастрономический фестиваль «Вкусный город».

Мероприятия Дня города бесплатны. Полную программу можно посмотреть здесь.

День города на спорте



Для любителей спорта и не только главной площадкой станет спорткомплекс «Уктус». С 13 часов здесь пройдут показательные выступления по дисциплинам маунтинборд, bmx, mtb, а также велоквест, забег с препятствиями. Дальше уже полный карнавал – битва на водных пистолетах, танцевальный мастер-класс и конкурс «Мисс Бикини» и эстафета «Полные штаны снега». Для гостей заготовлен самый большой торт в честь Дня города.

18 августа, СК «Уктус», ул. Зимняя, 27

Шествие кукол в центре города



В 11 часов в субботу в Историческом сквере пройдет Всемирный карнавал кукол. Главным его событием станет карнавальное шествие – яркая процессия соберется на Площади 1905 года, пройдет вдоль проспекта Ленина к памятнику основателям города и дружной вереницей отправится в Исторический сквер.

Зрителей ждут артисты и музыканты, фантастические персонажи и ходулисты, огромные ростовые куклы и миниатюрные марионетки. Например куклы артиста из Перу – размером всего 4 сантиметра.

«Спор о Дне города»



1721 или 1723 год? Февраль, август или ноябрь? Вопрос о том, какую дату считать днем рождения города – далеко не праздный. Полемика на эту тему разворачивалась и в 1958, и в 2008 годах.

В День города в Ельцин центре в 14 часов пройдет экскурсия, посвященная, собственно, Дню города.

День Святой Екатерины, начало строительства Екатеринбургского железоделательного завода, пуск плотины, день переноса документов по всем сибирским заводам в Екатеринбург – что считать отправной точкой нашего города? Почему за два с небольшим века ключевая дата неоднократно менялась? Почему мы празднуем День города не в исторический день рождения? Как разные даты влияют на образ города? Разбираясь в споре, участники разговора будут вынуждены сформулировать, что делает город городом и в каком городе мы живем.

Ельцин центр, вход по билету в музей.

Кино о художниках, золотой лихорадке и выживании в пустыне



В «Ельцин центре» праздник кино – фестиваль Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen Film Festival. Фильмы фестиваля разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени».

В предстоящие выходные – 18 августа (в 15:00)можно увидеть фильм «Хокни " – рассказы очевидцев, истории друзей и архивные интервью Дэвида Хокни, одного из самых популярных художников XX века.

В этот же день (в 18:00) – поэтическое видеоэссе El Mar la Mar об опыте длительного пребывания в пустыне.

В воскресенье в рамках фестиваля (в 15:00) покажут собранный из уникальных архивных материалов фильм «Доусон: Застывшее время», в котором рассказ о золотой лихорадке переплетается с историей зарождения кинематографа.

В тот же день в 18 часов зрители смогут увидеть биографическую картину о важнейшем послевоенном немецком художнике Йозефе Бойсе. Художник, шаман, политический активист, теоретик искусства – все это Йозеф Бойс (1921-1986), поставивший перед собой задачу исцелить общество после травм Второй мировой войны. Фильм включает в себя множество до этого не обнародовавшихся аудио- и видеозаписей интервью и выступлений художника.

Отъехать к Бажову



Тем, кто не хочет выходные проводить в городе – можно порекомендовать Бажов-фест, затеянный Центром современного искусства. В субботу и в воскресенье можно отправиться на выездные прогулки по Сысерти в рамках Бажовского фестиваля – ГЦСИ УРАЛ представит фотопроект «Сказы».

«Посмотрим «Сказы», погуляем по Сысерти и посетим старый Турчаниновский завод. Прогулка завершится на веранде, откуда открывается прекрасный вид на знаменитый уральский закат, – приглашают организаторы. Авторы проекта – Фёдор Телков (фото, инсталляция) и Женя Чайка (тексты, инсталляция).

В 16 часов участники экскурсии от здания ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19А) отправятся в Сысерть, там запланированы экскурсия по городу, демонстрация объекта «Сказы», экскурсия по и закат на смотровой площадке.

О других мероприятиях в рамках фестиваля можно почитать здесь.

Стоимость билета: 800 рублей.

О любви, об убийстве, о мечте – для театралов

«Скрипка, бубен и утюг»

Театральный сезон потихоньку набирает обороты. В эти выходные можно посмотреть русскую свадьбу в интерпретации Николая Коляды – спектакль «Скрипка, бубен и утюг». Услышать два девичьих монолога о первой любви: пьесу Ярославы Пулинович «Наташина мечта» представляет Центр современной драматургии.

Оба – в «Коляда-театре», проспект Ленина, 97.

Театр «Тургенев» (проспект Ленина, 49) представит комедию «Яйца до полшестого, рыба после шести».

Театр «Театрон» (ул. Пушкина, 12) покажет «Парфюмера» – «история одного убийцы» рассказывает о жизни человека, чья «гениальность и феноменальное тщеславие ограничивалось сферой, не оставляющей следов в истории, – летучим царством запахов». На сегодняшний день он признан самым знаменитым романом, написанным на немецком языке со времен Ремарка.

Билеты – в кассах театров.

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