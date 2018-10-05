Музыка в типографии, выставка про кладбища и джаз из Нью-Йорка – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные можно будет послушать много хорошей и разнообразной музыки. В камерной обстановке музея сыграют Пуччини и Пахельбеля, в филармонии соберутся лучшие оркестры, а в джаз-клубе выступит вокалистка из Нью-Йорка. Также можно будет сходить на выставку про кладбища или побывать на экскурсии про Майкла Джексона. Эти и другие события – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Классика в камерной обстановке

В Екатеринбурге продолжается фестиваль классической музыки КАМЕР-Fest, организаторы которого хотят показать всю многогранность симфонических произведений в необычном формате. Главная особенность фестиваля – в том, что исполнители находятся в одном камерном пространстве со слушателями, на расстоянии вытянутой руки.

5 октября в 19 часов в Музее истории Екатеринбурга можно будет услышать концерт под руководством знаменитого европейского дирижера Диана Чобанова – выпускника Государственной музыкальной академии в Софии, Университета исполнительских искусств в Вене, дирижера многих европейских театров. В исполнении оркестра прозвучат концерт для флейты с оркестром Карла Филиппа Эммануэля Баха (солистка Наталья Камусина, флейта), «Канон и фуга» Йоганна Пахельбеля, «Серенада для струнного оркестра» Йозефа Сука и «Хризантемы» Джакомо Пуччини.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 500 рублей.

20 лет «Шекогали», 33 года «Чайф»

Сегодня в 20:00 в «Телеклубе» свой день рождения отметит самая уральская группа – «Чайф» – группе стукнуло 33 года. А еще в этом году исполняется 20 лет альбому «Шекогали», он был записан когда-то в крошечной студии в год экономического кризиса в России. Со сцены прозвучат песни от крайне редко исполняемых – «Сентябрь» или «Шекогали до зари» – до узнаваемых каждым «Аргентина-Ямайка – 5:0» и «В её глазах». Также в Екатеринбурге будут опробованы песни, написанные для нового альбома.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

«Снежное шоу Славы Полунина» заставит окунуться в детство

В Екатеринбурге 5, 6 и 7 октября можно будет почувствовать себя ребенком и посмотреть одно из самых известных театрально-цирковых шоу – «Снежное шоу Славы Полунина». Спектакли будут идти в Театре драмы в 9 часов. Шоу получило множество престижных наград, объехало весь мир. После первых представлений в Екатеринбурге публика в восторге.

Для некоторых этот спектакль – как воспоминание о детстве, для других – рассказ об одиночестве. Для третьих – просто шоу циркового клоуна, который повторяет «Асисяй». Но совершенно точно никого этот спектакль не оставит равнодушным. Как гласит анонс, «это шоу рекомендовано детям старшего и преклонного возраста, потому что в нем взрослые превращаются в детей, а дети на время шоу становятся взрослыми».

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 1800 рублей.

Лучшие симфоническое оркестры приехали в Екатеринбург

С 5 по 13 октября в Свердловской филармонии проходит V Симфонический форум России. Проект совмещает концертную форму фестиваля, где оркестры могут показать себя, и деловую программу, где обсуждаются проблемные вопросы симфонической отрасли. Среди участников – филармонические оркестры из Хабаровска и Воронежа, Иркутска и Омска. За каждым из оркестров сохранено право выбора концертной программы для всероссийской «презентации» коллектива. Традиционно на Форуме выступит представитель российской столицы, в этот раз – Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 250 рублей.

Джаз из Нью-Йорка – от Мишель Волкер

5 октября в 19 часов в клубе EverJazz выступит джазовая вокалистка из Нью-Йорка Michelle Walker и квартет Андрея Константинова. Мишель – певица со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Ее персональная исполнительская манера уникальна. В ее власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

Фестиваль электронной музыки в заброшенной типографии

6 октября в Екатеринбурге соберутся те, кто умеет делать электронную музыку, и те, кто любит ее слушать. В пространстве бывшей типографии «Уральский рабочий» впервые состоится масштабный фестиваль электронной музыки и современного искусства «МИДИ». Программа фестиваля рассчитана на 15 часов, задействует более 15 артистов, расположится на 7 локациях и состоит из образовательной, перформативной и ночной программы. Хедлайнер фестиваля – японский музыкант и саунд-дизайнер Куниюки Такахаши.

Дневная образовательная программа пройдет в ГЦСИ. В рамках лекций, мастер-классов и творческих встреч приглашенные эксперты поделятся знаниями и практическими навыками в создании электронной музыки, а также опытом в издательском деле.

Вечерняя часть будет проходить уже в типографии. Под музыкальное сопровождение Seal Bient и 8lives будут представлены работы художников местной стрит-арт сцены: Василия Матафонова, Ромы Бантика, команды Rayons и других. Смотр экспозиции дополнят аудиовизуальные перформансы от петербургского продюсера Евгения Фадеева/FLATY. Вечерняя программа завершится live-выступлением группы Биполяр, во время которого художник Ян Каплан визуализирует звук в режиме реального времени.

А ночная программа будет длиться до утра. Хэдлайнером станет японский музыкант и саунд-дизайнер Куниюки Такахаши. Его поддержат пионеры электронного движения в России New Composers (Санкт-Петербург) и другие.

Место проведения: Урал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а), бывшая типография «Уральский рабочий» (пр. Ленина, 49)

Вход: на дневную программу – свободный, на вечернюю – 350 рублей, на вечернюю+ночную – от 700 рублей.

Концерт квартета саксофонов «Poe Quartet»

Для тех, кто электронной музыке предпочитает живое звучание, 6 октября в 19:00 в ЦК «Урал» пройдет концерт квартета саксофонов. Poe Quartet представит программу «Дыхание времени», сотканную из произведений 20 века: будет звучать музыка Дмитрия Шостаковича, Майкла Наймана, Филипа Гласса, Марка Мелитса и других. Квартет, состоящих из четырех саксофонов, обрел свое заслуженное место на академической сцене, как самодостаточный ансамбль, способный на выражение самых разных эмоций, воплощение различных экспериментов, на решение любых творческих задач, поставленных композитором. Все музыканты квартета хорошо известны екатеринбуржцам по другим проектам, например, по участию в «Другом оркестре».

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500 рублей.

День рождения инклюзивного проекта #ЗАживое

7 октября в 17 часов в Ельцин-центре будет отмечать свое двухлетие инклюзивный проект #ЗАживое, который родился когда-то в ТЮЗе, а продолжает жизнь на новой площадке. Напомним, это проект, где дети-аутисты занимаются театральным искусством, участвуют в читках и даже ставят спектакли. Именно спектаклем – «Homo Ludens. Человек играющий» и отметят артисты день рождения «#ЗАживое».

«Вдохновившись «игрой в бисер», описанной в одноименном романе Германа Гессе, мы придумали свои правила игры – игры, в которой рождаются новые смыслы, а толчком для них служат произведения искусства – музыка, живопись, кино. Следуя примеру участников проекта #ЗАживое – молодых людей с аутизмом и другими особенностями ментального развития, – зрители попробуют освободить сознание от культурных стереотипов, и открыть для себя что-то новое в хорошо известном», – говорится в аннотации.

Напомним, раньше артисты проекта «#ЗАживое» уже ставили спектакль – «Снежная королева».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Театральная платформа, аудитория 510, 5 этаж)

Вход: 200 рублей.

Выставка про кладбища

В «Доме Метенкова» сегодня открылась необычная фотовыставка – «Чтобы помнили». Нижнетагильский фотограф Максим Конанков обратился к прежде начатому им исследованию культуры смерти на примере Екатеринбурга. Автор отмечает, что на территории современных городских кладбищ смешалось все: и камнерезное искусство царской России, и унифицированные захоронения советского периода, и образцы сегодняшнего отношения к культуре смерти.

В своем проекте «Чтобы помнили» Максим Конанков изучает объекты в десяти городских местах захоронений. Фотограф сосредоточивается на том, как частная повседневная жизнь обнаруживает себя в этих пространствах.

«Через них кладбище, всегда бывшее пространством рефлексии о смерти, выступает также точкой для разговора о переменах, происходящих в обществе. Характерный современному человеку индивидуализм и желание подчеркнуть уникальность своих жизненных устремлений находят отражение в местах смерти. В свою очередь, надгробные объекты иллюстрируют значимые преобразования, происходящие и в психологическом, мировоззренческом поле. В конце концов, культура смерти рассказывает не столько о смерти, сколько о самой жизни», – говорит анонс выставки.

Место проведения: музей «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: от 100 рублей.

Поклонников Майкла Джексона ждут на тематическую экскурсию

7 октября в 14 часов в Ельцин-центре состоится короткая тематическая экскурсия «Майкл Джексон в Москве». 25 лет назад в Россию впервые с концертом приехал король поп-музыки, и работники музея решили показать – как это было.

«Встреча Майкла Джексона с Россией в 1993 году перевернула мир многих меломанов, расширила границы не только музыкальные, но и географические. Сколько раз Майкл Джексон приезжал в Россию? Какие нешуточные страсти разгорались вокруг московских гастролей Джексона? Что интересного на эту тему достал из своих запасников Музей Бориса Ельцина?», – на эти и другие вопросы ответят экскурсоводы в рамках проекта «Полная версия», который регулярно проходит в музее.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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