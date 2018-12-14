Ночные катания с гор, Санта Клаус и рождественский джаз – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Чем ближе Новый год, тем больше в Екатеринбурге проходит праздничных мероприятий. В эти выходные можно будет увидеть Рождество по-американски, послушать рождественский джаз и рождественскую классику. Также из зимних развлечений – автогонки по снегу и ночные катания с горы. Для любителей более интеллектуального отдыха – новые «Моцарт и Сальери» в Музкомедии и свежая выставка про буддизм в Музее изо. Все важные события выходных – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Секретную историю про Моцарта и Сальери презентуют в Музкомедии

В Театре музыкальной комедии сегодня состоится премьера спектакля «Моцарт и Сальери». Знакомую всем историю расскажут в новой версии. Либретто и музыку написали по специальному заказу театра композитор Евгений Кармазин и драматург Константин Рубинский. Представим, что шутник и балагур Моцарт каким-то чудом прочитал знаменитую «маленькую трагедию». История начинается там, где заканчивается произведение Пушкина. А вот дальше… Что, если аптекарь, у которого под покровом ночи покупал яд Сальери, перепутал склянки? Что, если это средство изменило Моцарта до неузнаваемости? Что, если в интриге принимала деятельное участие масонская ложа? И что, если Код Гениальности все же существует?

Ответы на эти вопросы вы узнаете на премьерных спектаклях, которые пройдут в Театре музыкальной комедии 14 и 15 декабря в 18:00.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47).

Вход: от 600 рублей.

Ночное катание на Уктусе

Спорткомплекс «Уктус» ежегодно несколько раз за сезон устраивает ночные катания. Чтобы на гору успели приехать даже сильно занятые и работящие лыжники и сноубордисты. Первые в этом году ночные катания пройдут 14 декабря с 23 до 03 часов. Среди всех, кто в это ночное время пройдет через турникет, будет разыграна лотерея. Также для ночных катаний подготовлена специальная программа мастер-классов, опытом и техникой выполнения трюков поделятся лучшие спортсмены России.

Место проведения: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27).

Вход: по ски-пассам.

Сказки и классика – в Рождественском концерте

Каждые выходные в Екатеринбурге теперь будут идти рождественские и новогодние концерты ярмарки. В эту субботу совершенно бесплатно можно посетить один из таких концертов, который пройдет в Центральной городской библиотеке им. Герцена. Вокальный проект Classica viv приготовит специальную праздничную программу. В исполнении лучших студентов Уральской консерватории и Свердловского музыкального училища им. Чайковского прозвучит сказочная ариетта Снегурочки Н. Римского-Корсакова, «Мотылек и Фиалка» Г. Форе, ария Эльвиры В. Беллини, всеми любимые Allilua и Jingle bells.

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5).

Вход: свободный.

Рождественский джаз – от лучших пианистов города

Еще один предпраздничный концерт пройдет в клубе EverJazz, где 16 декабря в 19 часов начнется фестиваль джазовых пианистов Jazzpiano Day. Клуб соберет дюжину лучших джазовых пианистов. Обещают зажигательные ритмы рождественского джаза в блестящем исполнении бэнд-лидеров и сайдменов, резидентов EverJazz – Дениса Галушко, Павла Стародубцева, Яны Хохловой и других пианистов.

Праздничная атмосфера и танцы гарантированы.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за VIP-столиком – 600 р.

Санта Клаус и фокусы – на американском праздновании Рождества

Еще одна возможность почувствовать атмосферу праздника – сходит на Рождество по-американски, которое будут отмечать в Ельцин-центре 16 декабря с 12 до 16 часов. Генеральное Консульство США в Екатеринбурге подготовит традиционные рождественские песни, удивительные фокусы от иллюзиониста из США, вкусное печенье. Также будут веселый Санта Клаус и отличные фото на память. В завершении дня на большом экране покажут рождественский фильм на английском языке.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Документальный фильм про кумиров миллионов – «Почему мы креативны?»

На этой неделе в Ельцин-центре состоялась премьера документального фильма, раскрывающего секрет успеха таких великих людей, как Джармуш, Боуи, Хокинг, Далай-лама и других. Увидеть его можно в субботу и воскресенье (15 декабря – 17:00-18:30, 19:00-20:30; 16 декабря – 19:30-21:00). Путешествуя по всему миру, Герман Васке 30 лет общался с ключевыми фигурами нашей эпохи – учеными, музыкантами, художниками и режиссерами. Находясь в разных точках земного шара, он задавал вопрос о природе креативности тем, кому удалось не только преуспеть в своей сфере, но и преобразить ее. Всего своими секретами с режиссером поделился 101 собеседник, среди которых Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Хёрст, Бьорк, Марина Абрамович, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие режиссеры, философы, музыканты и художники, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии, мировые звёзды политики, бизнеса и науки.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 250 рублей.

Ралли-спринт «Снежный вихрь»

Под Екатеринбургом, на трассе возле Арамили, 15 декабря автолюбители и спортсмены будут вздымать снежные вихри, проходя препятствия на трассе. Всего будет около 100 автомобилей разного уровня подготовки, марок и моделей. Ознакомительные заезды начнутся в 09:30. Основные заезды – с 12:10.

Место проведения: трасса АСК Арамиль (Арамиль, Пролетарская, 82б/1)

Вход: для зрителей – свободный.

День рождения Mario

Необычный день рождения будут отмечать 15 декабря в Антимузее компьютерных игр. Марио – известный во всем мире сантехник, персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный Сигэру Миямото. Являясь талисманом Nintendo и основным героем серии, Марио появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания. Сегодня Марио жив и время от времени появляется в различных жанрах видеоигр. Поиграть во все – можно будет на дне рождения Марио.

Место проведения: Антимузей компьютеров и игр (ул. Народной Воли, 49).

Вход: 400 рублей.

«Свой Восток» покажут в Екатеринбурге

Интересная выставка открылась на этой неделе в Музее ИЗО – «Свой Восток. Буддийское искусство XIV-XX веков из музейных и частных собраний». Выставка объединит произведения из Государственного Эрмитажа – крупнейшей коллекции буддийского искусства в России – и ряда уральских музеев, а также частных коллекций.

Экспозиция познакомит жителей и гостей Екатеринбурга с буддийской бронзовой скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными предметами широкого временного диапазона и географии – Тибета, Непала, Китая, Монголии, а также отдельными образцами искусства Бутана, Кореи и Бурятии. Выставка будет сопровождаться обширной образовательной программой, включающей в себя лекции по отдельным видам и направлениям буддийского искусства, встречи с коллекционерами, а также кураторские экскурсии.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

Вход: от 100 рублей.

Чемпионат России по волейболу

У жителей Екатеринбурга есть возможность посмотреть матчи Чемпионата России по волейболу, Молодежной лиги. Игры идут с 10 декабря и завершатся в воскресенье.

В пятницу играют «Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва), «Ленинградка» – «Динамо-Академия-УОР» (Казань), «Уралочка-НТМК» – «Енисей-2». В субботу состоятся игры между «Динамо» (Москва) – «Ленинградка», «Динамо» (Краснодар) – «Енисей-2», «Уралочка-НТМК» – «Динамо-Академия-УОР» (Казань). И, наконец, в воскресенье пройдут игры: «Ленинградк»а – «Енисей-2», «Динамо-Академия-УОР» (Казань) – «Динамо» (Краснодар), «Уралочка-НТМК» – «Динамо» (Москва).

Место проведения: ДИВС (ул. Еремина, 10).

Вход: уточнять в кассах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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