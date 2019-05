Бажов ночью в музее и майская прогулка: Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В эти выходные Екатеринбург будет не спать ночью (как и всю неделю, впрочем): пройдет самая главная культурная акция весны. Темами «Ночи музеев» станут Год театра и Бажов, поэтому будет много костюмированных представлений, спектаклей, бажовских сказов и бород. Также в выходные можно размять косточки на традиционной майской прогулке или сходить на хорошие концерты. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

«Ночь музеев» про театр и Бажова

Акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 18 мая, но некоторые площадки уже начали свою работу. Например, информационный центр у памятника основателям города. Темой года стал Бажов и театр. Всего в Свердловской области будет работать120 площадок, большинство из которых в Екатеринбурге.

Итак, сегодня, 17 мая, в инфоцентре – День книги и чтения, анонсирующий книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!», который состоится в Литературном квартале через неделю после «Ночи музеев». В 17:00 артисты театра «Галерка» прочитают стихи Б. У. Кашкина, а в 18:00 на сцену выйдут молодые екатеринбургские поэты. 18 мая Информационный центр станет театральной площадкой, здесь можно будет увидеть театральные зарисовки и перфомансы от городских театральных объединений. Вход на все мероприятия Инфоцентра бесплатный.

Самыми активными по традиции станут главные музеи Екатеринбурга: истории и ИЗО. В Музее истории пройдет ночь под девизом «Брить или не брить», конкурс бород в стиле Бажова, мэйкап для театралов и другое. Крыша над Музеем ИЗО снова станет сценой для рок-фестиваля Rock Museum. В самом музее будет квест про Бажова, хореографическая программа, спектакли и многое другое.

Полная программа всех площадок Екатеринбурга есть на сайте акции.

Место проведения:

Вход: от 0 рублей, единый билет – 200 рублей.

Фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS

Новая городская площадка «Дом Маклецкого» приглашает в пятницу, 17 мая, в 19 часов на фестиваль фильмов про моду. В программе 2019 года – российские документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность, сюрреалистичные музыкальные клипы и арт-видео о юности, поисках и надежде. В этом сезоне BIOF выходит на международный уровень: свои программы представят британская платформа 1 Granary, Dazed&Confused, испанское издание Buffalo zine; в программе ожидаются короткометражки Gucci, Dries Van Noten и MiuMiu.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 200 рублей.

Творческая встреча с Анной Михалковой

17 мая в 19:30 в Ельцин-центре пройдет творческий вечер с актрисой и телеведущей Анной Михалковой. Несмотря на то, что ее отец, известный режиссер Никита Михалков, в 2017 году нелестно отозвался о музее в Екатеринбурге, Анна приедет на встречу, посвященную ее каръере, именно в Ельцин-центр.

Анна Михалкова стала известна в основном после совместных работ режиссером Авдотьей Смирновой. Первая их совместная работа – мелодрама «Связь», фильм о любви замужней женщины и женатого мужчины, которые так и не решились соединить свои судьбы. За исполнение этой роли актриса получила премию «Золотой орёл». Затем последовал фильм «Кококо», сценарий которого был написан Анной Пармас специально под Анну Михалкову. В 2018 г. Анна снялась в фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Последней резонансной работой Анны стала главная роль в сериале Бориса Хлебникова «Обычная женщина», за которую Анна была удостоена нескольких наград.

После встречи можно будет посмотреть фильм «Кококо».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 600-1100 рублей.

Концерт The Retuses

Группа «Ретузы» выступит 18 мая в 19:00 в «Доме печати». В Екатеринбург они возвращаются большим составом и с новым альбомом «OMYT». Это группа, заставившая отечественную сцену очнуться от «русского рока», открывшая глаза и уши поколению Y. С появлением The Retuses стали возможны и популярны такие музыкальные сообщества как Motherland, «Родной звук» и целая пачка фотоизданий про грустную Россию. Миша Родионов хоть и не вручил каждому юному поэту по укулеле, но показал, каким многогранным может быть русское инди и лоу-фай.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 800 рублей.

День фонтанов – в ЦПКиО

В парке им. Маяковского 18 мая традиционно пройдет «Ночь фонтанов», приуроченная к «Ночи музеев». Но начнется программа еще днем. С 12 до 16 часов в парке обещают зрелищные развлечения, интерактив для детей и пенную дискотеку (правда, на улице ожидается прохладная погода). Тем самым ЦПКиО планирует открыть летний сезон. Свето-музыкальный фонтан запустят ближе к вечеру.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Баста в Екатеринбурге

Один из главных исполнителей российской хип-хоп сцены приезжает в Екатеринбург, чтобы 18 мая устроить большой концерт в КРК «Уралец». Басту знают и уважают и фанаты, и серьезные знатоки уличной культуры. Василий уже давно стал одним из самых успешных российских рэперов. Он привлекает слушателей самых разных возрастов. В его песнях отражена реальность страны и мыслей людей. Баста простым языком рассказывал, как живет, о чем мечтает и куда стремится. Это нравилось людям, вокруг него стало появляться много единомышленников. Теперь же Баста вышел на новый уровень. Его знают все и он всегда готов доказать свой профессионализм.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: от 1000 рублей.

Накануне приезда Басты заключенные тагильской колонии записали для него песню, пригласив Василия в Тагил.

Queen в исполнении хора

18 мая в Театре эстрады пройдет любопытный концерт: хиты легендарной группы Queen исполнит концертный хор «Русские певчие». В сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра, с оригинальными аранжировками прозвучат всемирно известные хиты: We Are The Champions, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now и другие.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 700 рублей.

Вечер инклюзивных спектаклей: «Король Лир» и «Царь Эдип»

Если вам интересна тема инклюзии и поддержки особых людей, то 19 мая отправляйтесь в Ельцин-центр. Там на платформе «В центре» пройдет вечер инклюзивных спектаклей. В спектакле «Король Лир» театральной студии «Инклюзион. Школа. Екатеринбург» всем известную шекспировскую историю рассказывают придворные. Блажь Лира, уставшего править и решившего разделить свое королевство, оборачивается трагедией. Торжественный ритм шествия в честь Короля оборачивается военной канонадой в борьбе за власть, когда душевная слепота оказывается страшнее слепоты физической.

Второй спектакль, который увидят зрители, – «ЦарьЭдип». В обеих постановках заняты актеры инклюзивной театральной студии.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 510)

Вход: 200 рублей.

Две арфы и две флейты – в музее

Если вам недостаточно было «Ночи музеев», то отправиться в музей можно и в воскресенье. 19 мая в 15 часов в Музее истории Екатеринбурге пройдет концерт из серии «Уикенд с арфой» – «Две арфы, две флейты». В концерте прозвучат произведения для уже знакомой слушателям классической арфы, а также будет представлена кельтская арфа, популярная во времена странствующих бардов и менестрелей и по сей день являющаяся национальным музыкальным инструментом Ирландии. Программа составлена из сочинений для арфы соло, а также для двух арф и дуэта арфы и флейты таких композиторов, как Я.Л. Дюссек, К. Сен-Санс, Г. Форе, М. Гранжани, А. Клепова, обработки традиционных мелодий Ирландии и Японии.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 200 рублей.

Майская прогулка-2019

Несмотря на не самые благоприятные прогнозы синоптиков, Майская прогулка состоится 19 мая. Это будет уже 36-ая пешеходная прогулка в Екатеринбурге, и она пройдетпод девизом «Испытай себя!».Участникам предлагаются три пешеходных маршрута, которые пройдут по живописным южным окрестностям города Екатеринбурга. Старт «Майской прогулки» – от здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка», финиш – у УрФУ. Самый короткий маршрут – 18 километров – назвали «Исетская тропинка». На него могут выйти и семьи с детьми, и пожилые люди. Маршруты на 36 и 50 километров рассчитаны на более подготовленных пешеходов. Все три пройдут вдоль набережной реки Исеть, ЦПКиО им. Маяковского, лесопарка лесоводов России. На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму.

Место проведения: Екатеринбург.

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

