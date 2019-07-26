«Чиж&Со» на байкер-слете, велопробег по городу и лекция про феминизм – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные можно уехать в Ирбит и провести два дня с байкерами и группой «Чиж&Со». Или остаться в городе, поучаствовать в квесте про хоббитов, пробеге на выносливость или велопробеге. Сходить на лекцию про феминизм или фестиваль по изготовлению необычных вещей своими руками. Все самые интересные события – в обзоре «Нового Дня».

«Чиж&Со» на мотофестивале в Ирбите

В эти выходные в Ирбите пройдет ежегодный фестиваль байкеров. Заезд – в пятницу вечером, выезд – в воскресенье. Все дни будут работать две сцены – главная и альтернативная. На главной сцене в субботу в 22:00 выступит группа «Чиж&Со» . Еще два хэлайнера этого года – «Дай Дорогу», «ОтМорозки».

Кроме музыки, которая будет звучать в пятницу и субботу практически без перерывов, на фестивале будет пляжный волейбол, реконструкция рыцарских боев. И традиционный конкурс оригинальных средств передвижения «Поехали».

Место проведения: пионерский лагерь «Малиновка» под Ирбитом

Вход: 1000 рублей.

Закрытие Венского фестиваля – новогодний концерт и диджеи

Венский фестиваль работает последние дни – 26 и 27 июля. В пятницу в 20:00 на площади перед УрФУ можно послушать Новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Первый такой концерт прошел в 1939 году. Это одно из самых ожидаемых событий в мире классической музыки в Вене. В этом году выбрали Кристиана Тилемана – главного дирижера Саксонской капеллы и директора Зальцбургского Пасхального фестиваля. Он составил концерт в основном из вальсов и танцев братьев Штраусов. Кроме того, в видеоверсии концерта зрители увидят две постановки молодого танцовщика и хореографа Андрея Кайдановского в исполнении Венского государственного балета.

А в последний день фестиваля, 27 июля, на площади Кирова состоится DJ-парад. «Зрительный зал» превратится в танцпол под открытым небом. За пульт встанет влюбленная пара из Санкт-Петербурга: российская супермодель и DJ Даша Малыгина и ее бойфренд Петр Прохоров. Они играют и поп, и тяжелый тек-хаус, и техно, но на закрытие десятого Венского фестиваля привезут все самое легкое и танцевальное.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Возвращение «Старого Нового Рока на Волне» после 5-летнего перерыва

Фестиваль «Старый Новый Рок на Волне», который раньше проводился ежегодно на базе отдыха «Волна», возвращается после пяти лет тишины. 26 и 27 июля на старом месте соберутся старые и новые слушатели. За два дня на трех сценах выступят более 30-ти молодых музыкальных коллективов и пять хедлайнеров. Альтернативная творческая программа в этом году соберет талантливых художников, театралов, фотографов, журналистов и кинематографистов.

Хэдлайнеры нового летнего СНР – Noize MC, «кАчевники», «Биртман» и другие.

Место проведения: база отдыха «Волна»

Вход: от 700 рублей за один день.

Новый театр на старом скандальном месте

В субботу по регистрации можно попасть на театральную вечеринку, которая может запомниться надолго. В известном подвале на Ленина, откуда 14 лет назад изгнали труппу Николая Коляды, откроется театра «Место». «Место» образовался в прошлом году, но каждую свою постановку делал на новой площадке и вот теперь обзаведется домом. Николай Коляда уже высказался резко по поводу передачи подвала молодым артистам, чем запустил волну комментариев в интернете.

Несмотря на скандал, открытие состоится по запланированной программе. В 14:30 откроется выставка Людмилы Калиниченко, затем пройдет встреча с художником Владимиром Селезнёвым, встреча с медиа-художником и саунд-дизайнером Андреем Чугуновым (Екатеринбург – Владивосток). В 17 часов зрители увидят перформанс Locus, в 18:30 –группы Vitamin Youth, затем – диджей-сеты.

Место проведения: подвал на Ленина, 69/10

Вход: свободный, по регистрации.

Пешеходный квест «По следам хоббита»

В субботу, 27 июля, в 14 часов музей «Литературная жизнь Урала XIX» ждет поклонников Толкина и «Хоббита» на тематический квест «Хоббит, или Туда и Обратно». Участники совершат путешествие, схожее с походом хоббита Бильбо Бэггинса, главного героя книги. Ребята окажутся в волшебном мире Средиземья, где им придется сразиться с троллями, побывать в загадочном эльфийском краю Ривенделл, прогуляться по дорожкам Лихолесья и увидеть Озерный город. Маршрут пешеходного квеста будет проходить через ТЮЗ, Харитоновский парк и Вознесенскую горку.

Место проведения: старт – от музея «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41)

Вход: 200 рублей с человека (обязательна запись по телефону: 371-22-81).

Шампанское, еда и йога –на «Пикнике Абрау»

27 июля в парке Литературного квартала впервые пройдет эногастрономический фестиваль «Пикник Абрау». В программе – баттлы шеф-поваров, познавательные мастер-классы, бесплатные занятия по йоге, дегустации напитков и необычных блюд и многое другое. Если хотите узнать как можно больше об игристом вине, вам поможет винный лекторий. В главной гастрономической зоне будет работать ресторан черноморской кухни «Абрау-Дюрсо», прибывший на один день прямиком из Краснодарского края. Можно будет попробовать мидии в шампанском, закуски из черноморского копченого лобана, жареную барабульку и хамсу, паэлью с рапанами, устрицы и другие черноморские специалитеты.

К музыкальной программе фестиваля присоединилась группа SNOWBOX. Кроме еды, напитков и музыки, будет зона активных развлечений, места для занятия йогой и другое.

Место проведения: парк Литературного квартала

Вход: 500 рублей.

Фестиваль ручной работы – Rukami

В Ельцин-центре в субботу и воскресенье проходит фестиваль идей и технологий Rukami. Мастера представят оригинальные вещи, сделанные из неожиданных материалов: роботы, украшения, предметы интерьера, транспорт и многое другое. Каждый зритель сам сможет испытать изобретения, познакомиться с мейкерами и узнать, как работают их разработки. На Rukami пройдет более 30 мастер-классов, где вы научитесь создавать интересные вещи своими руками: кружок авиамоделирования, работа с 3D – принтерами и 3D-ручками, создание роботов, конструкторов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

День Военно-Морского Флота

Традиционные гуляния на день ВМФ пройдут 28 июля в Парке Маяковского. Основная программа продлится с 12 до 16 часов. Будет концерт, конкурсы, ведущие, музыка. После обещают тематическую дискотеку.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Лекция «Феминизм с человеческим лицом»

Лекцию на актуальную тему феминизма прочитает в Ельцин-центре ведущая популярного канала «Женская власти» Залина Маршенкулова 28 июля в 19 часов. Блогер расскажет, о том, как гендерные стереотипы вредят экономике, о пропаганде репродуктивного насилия и о том, что права человека почти недоступны для тех, кого еще не считают за человека. «Если вы устали от родственников, коллег и друзей, транслирующих гендерные стереотипы в виде «женщина должна вдохновлять мужчину», «тебе как женщине не стоит идти в программисты», «тебе пора рожать» или «мужчина должен быть добытчиком», «мужчина не может делать ноготочки» и так далее – обязательно приходите на лекцию», – зовут организаторы.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200 рублей.

Масштабный велопробег по городу

Активно отдохнуть в воскресенье можно на велопробеге «Веломагистраль», который пройдет в черте города. Для участников подготовят на выбор два маршрута – 50 и 70 километров. Карту маршрутов можно получить после регистрации на сайте. На протяжении всего пути располагаются чек-поинты с водой и плюшками от партнеров. Участие можно принимать как в составе огромной колонны, так и пройти все точки самостоятельно. На финише все участники велопробега получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия.

Добавим, что пробег проходит уже не первый раз. Его основная задача – популяризация передвижения по городу на велосипеде.

Место проведения: старт – от ДИВС (ул. Еремина, 10)

Вход: от 150 рублей – регистрационный взнос. Регистрация обязательна.

Забег «На пределе»

Еще один вариант проверить свою спортивную форму – поучаствовать в забеге «На пределе», который пройдет на Уктусе 28 июля в 12 часов. На протяжении 10-километровой трассы, которую предстоит преодолеть бегом, участников ожидают 20 дополнительных испытаний, которые нужно преодолеть, чтобы бежать дальше. Перед стартом – фитнес-разминка, на финише – подарки. Спортсменов ждет каша на костре, фотосессии и многое другое.

Место проведения: Уктус (ул. Зимняя, 27)

Вход: стартовый взнос – от 350 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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