Скандал в театральном Екатеринбурге: театру «Место» отдали подвал на Ленина, из которого выгнали Коляду

Новому екатеринбургскому театру «Место» передали во временное пользование подвал на проспекте Ленина, 69/10, – тот самый, из которого 14 лет назад власти изгнали «Коляда-театр». Колядовцы тогда несколько дней голодали на главной улице Екатеринбурга, но помещение им не вернули. Сейчас же подвал обрел статус памятника архитектурного значения и у него появились «владельцы» – расположенный там же краеведческий музей, который позвал «Место» для развития совместных проектов.

Подвал на проспекте Ленина, 69/10, в Екатеринбурге помнят многие театралы и журналисты: именно здесь когда-то обрел свое первое отдельное помещение тогда только основанный «Коляда-театр». Актеры своими силами обустраивали сцену, делали ремонт, но затем их попросили освободить помещение. Николай Коляда и вся его тогда немногочисленна труппа объявили голодовку и несколько дней жили на улице. Разгорелся нешуточный скандал. Затем «Коляда-театр» переехал сначала на Тургенева, 20, затем – на Ленина, 97, в помещение бывшего кинотеатра «Искра». А печально известный подвал большую часть времени пустовал.

Сегодня созданный в прошлом году в Екатеринбурге театр «Место» сообщил, что переезжает в тот самый подвал на Ленина.

«Независимый театр «Место» открывает новое междисциплинарное пространство в подвале Краеведческого музея на Ленина, 69/10. Дом культуры Городка Чекистов (ДКГЧ) станет площадкой для лекций, перформансов, концертов, спектаклей и выставок. Энергетика у пространства соответствующая! Именно в этом подвале располагался первый «Коляда-театр» и Центр действия «Нога». Здесь создавали свои первые проекты группа «4 позиции Бруно», художник Владимир Селезнев, здесь проходили первые фестивали Коляды. Теперь за мультиформатные проекты в ДКГЧ отвечает независимый театр «Место», – письмо про открытие получили постоянные зрители и СМИ.

Открытие состоится уже в эту субботу, 27 июля. Николай Коляда гневно прокомментировал новость о переходе подвала театру «Место». «Все эти годы подвал пустовал. Там вода стояла при нас по колено (мы ее вычерпывали каждый день), а сейчас, поди, вообще всё зацвело. Все эти годы, проезжая мимо и глядя на пустые окна, я всё думал: а зачем нас выгнали тогда с таким скандалом? И сейчас понял. Готовили место для театра «Место». Он-то важнее и нужнее городу, чем мой. Знаете, как я сейчас матерюсь, семиэтажными? – написал Коляда в своем фейсбуке. – Нужный театр. Ничего не сделал, а ему уже место… Уметь надо с властями дружить…»

Попутно Коляда пригрозил уволить из «Коляда-театра» актеров, которые заняты в постановках театра «Место» («Место» сотрудничает с актерами разных театров города, музыкантами и художниками – по европейским принципам команда собирается под конкретный проект).

Основатель театра «Место» Ольга Комлева сообщила корреспонденту «Нового Дня», что никакой дружбы с властями у нее нет. Просто подвал, который много лет был бесхозным, в этом году наконец признали памятником архитектурного значения и передали в управление краеведческого музея, который и предложил сотрудничество.

«У краеведческого музея раньше не было никаких прав на этот подвал, а в этом году ему присвоили соответственный статус и передали музею. Раньше именно из-за отсутствия конкретного хозяина у подвала была такая печальная судьба – там были то клубы, то караоке. Сейчас музей обратился к нам, чтобы совместно сделать культурную программу. Мы хотим, чтобы там были не только спектакли, но и кинопоказы, лекции, ридинги – много всего, – пояснила Ольга Комлева. – Театр «Место» изначально был на Пушкина, 12, затем делал постановку в Доме Маклецкого, последний наш проект был в ТРЦ «Мега». Мы изначально думали, что будем делать постановки под конкретное пространство. Но если честно, все очень устали от постоянных переездов: под каждый спектакль нужно перевозить декорации, свет, технику, настраивать все это. И нам уже хочется постоянного пространства, создать свой репертуар. Но, повторюсь, кроме спектаклей там будет много чего».

На открытии в субботу заявлены открытие выставки Людмилы Калиниченко, встреча с художником Владимиром Селезневым, встреча с медиа-художником и саунд-дизайнером Андреем Чугуновым, перформанс Locus (труппа Анатомического театра совместно с театром «Место»), концерт группы Vitamin Youth.

Голодовка актеров Коляда-театра, июль 2006 года

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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