В скандально известный подвал на Ленина, из которого выгнали «Коляда-театр», заедут сразу три частных театра

В подвал здания на Ленина, 69/10 с середины июля заедут сразу три частных екатеринбургских театра – «Шарманка», «ORA» и «ТУТ». Это – то самое помещение, из которого в 2006 году выгнали труппу Николая Коляды, а актеры в ответ устроили голодовку на проспекте Ленина. В 2019-м там располагался театр «Место», но недолго. Площадку сначала топило, затем проект вообще перестал существовать, была даже версия, что место проклято.

Как рассказала «Новому Дню» театральный критик и пиар-менеджер театров «Шарманка» и «ORA» Ксения Альпинская, новоселье в подвале на Ленина, 69/10 три театра планируют справить 16 июля. Сцену им передали при поддержке регионального министерства культуры.

«Нам должны были помочь с оформлением особняка на улице Тургенева (где раньше тоже располагался «Коляда-театр»), но там возникли бюрократические проблемы, это занимало огромное количество времени. Поэтому так получилось, что нам дали цокольный этаж в здании Музея истории и археологии Урала. Худрук «Шарманки» Лариса Абашева добивалась этого всеми силами, с Николаем Владимировичем Колядой она тоже общалась, он был не против, – рассказала «Новому Дню» Ксения Альпинская. – Сейчас мы занимаемся обустройством, нам помогают волонтеры, друзья театра. Оформили уже стены, есть сцена, готовы несколько рядов зрительного зала. Но зал будет мобильным, чтобы его можно было перестраивать под разные проекты – спектакли и концерты».

Когда в 2019 году в подвал на Ленина, 69/10 заезжал независимый театр «Место», Николай Коляда очень жестко высказывался на этот счет: «Все эти годы подвал пустовал. Там вода стояла при нас по колено (мы ее вычерпывали каждый день), а сейчас, поди, вообще всё зацвело. Все эти годы, проезжая мимо и глядя на пустые окна, я всё думал: а зачем нас выгнали тогда с таким скандалом? И сейчас понял. Готовили место для театра «Место», – писал тогда режиссер. Напомним, в 2006 году «Коляда-театр» выселили из здания, и труппе некуда было пойти, хотя на тот момент театр был уже известным в Екатеринбурге. «Место» на Ленина «прожил» недолго: театр в подвале сначала топило, затем пришла пандемия, и он вообще перестал существовать.

Голодовка труппы «Коляда-театра» в 2006 году

В этот раз Николай Владимирович говорит, что страшно рад за театры, которым отдадут подвал. «Я, конечно, рад, что появится новое театральное пространство. С большой радостью отношусь. Но мне не понятно, почему уже 8 лет пустует особняк на Тургенева (в нем после подвала на Ленина долгое время располагался «Коляда-театр», а после него дом пустует – прим. ред). Нельзя там сделать какой-то культурный центр в домике? Театральный музей может какой-то сделать? Ведь дом стоит без хозяина. Стоит, стоит – и однажды вспыхнет, как это бывает. И сделают там очередной небоскреб в центре города, – прокомментировал «Новому Дню» Николай Коляда. – А эти три театра пусть живут, работают».

Здание на ул. Тургенева

«Шарманка», «ORA» и «ТУТ» планируют существовать на одной сцене, но иметь каждый свой собственный репертуар. «У театров «Шарманка» и «ORA» общий художественный руководитель Лариса Абашева, и у них будут совместные спектакли. А независимый театр «ТУТ» будет делать свою программу. Мы сверстаем репертуар, сделаем афишу и надеемся найти своего зрителя», – отметила Ксения Альпинская.

В день открытия площадки, 16 июля, покажут премьерный спектакль театра «ТУТ» – «Тварь» по одноименной пьесе Романа Козырчикова. Поскольку театры только начинают работать на новой сцене, уходить на летние каникулы они не планируют.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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