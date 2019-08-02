Барды на «Знаменке», «Вудсток» в кино и открытие театров – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные можно взять гитару и уехать на берег Пышмы петь авторские песни на «Знаменке» и слушать «СерьГу». Или остаться в городе и посмотреть фильм про самый большой хиппи-слет «Вудсток», сходить на первые в сезоне спектакли – по Ильфу и Петрову и Довлатову. Кроме того, открывается выставка «После нас» в рамках будущей биеннале, пройдет фестиваль еды и напитков «Гастроном» и гонки на картах. Все самые интересные события – в обзоре «Нового Дня».

Барды и любители песен у костра – на фестивале «Знаменка»

В эти выходные на берегу реки Пышмы, неподалеку от села Знаменского в Сухоложском районе, пройдет один из старейших уральских фестивалей – «Знаменка». Со 2 по 4 августа ожидаются: концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт. Конечно, будут песни у костра, много интересных знакомств. Отдельно организаторы отмечают насыщенную спортивную программу: можно будет поиграть в футбол, волейбол, заняться гиревым спортом или перетягиванием каната, многоборьем. Хедлайнером фестиваля в этом году станет группа «СерьГа».

Место проведения: берег реки Пышмы у села Знаменского.

Вход: свободный.

«12 стульев» на открытии сезона

«Коляда-театр» 2 августа открывает новый театральный сезон – одним из первых в Екатеринбурге. В 19:00 в большом зале покажут спектакль «12 стульев» по самому известному роману Ильфа и Петрова, точнее – по инсценировке Николая Коляды. Режиссер в своей версии сместил акценты и вывел на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. Спектакль с антрактом, идет 2 часа 30 минут. Подробнее о постановке можно прочитать в материале «Нового Дня».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: от 500 рублей.

Спектакль «Лишний» по Довлатову

Еще один театр, который открывается после каникул, – платформа «В центре». 2 августа в 19 часов тут покажут последнюю премьеру – спектакль «Лишний» по рассказу Довлатова. Режиссер – Илья Ротенберг. Герой рассказа – человек, которому сложно вписаться в общественные рамки, белая ворона. Но если в то время, когда Довлатов писал свой рассказ, такой человек мешал режиму, был неудобен и сразу записывался в диссиденты, то сегодня, когда каждый хочет отличаться от других – ну хоть чем-нибудь, чем угодно, – такого героя просто перестают замечать, с ним не считаются. И именно потому, что все свои поступки он совершает не нарочно – он просто не может иначе. А соразмерность самому себе не приветствуется.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 400 рублей.

Показ фильма «Вудсток: три дня, изменившие поколение»

С пятницы по воскресенье в Ельцин-центре можно будет посмотреть один из самых успешных фильмов только что прошедшего юбилейного Beat Film Festival в Москве. 2 и 4 августа показы начнутся в 19:30, 3 августа – в 17 часов. «Вудсток: три дня, изменившие поколение» – фильм о самом знаменитом хиппи-фестивале, который собрал более 500 тысяч человек и изменил жизнь тысяч и тысяч людей, про духовную революцию и ее отголоски.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Спецпроект биеннале – выставка «После нас»

Основная программа Уральской биеннале современного искусства начнется в Екатеринбурге только в сентябре, но уже сейчас проходят параллельные проекты. Одним из них станет выставка «После нас», которая открывается 2 августа в Уральском филиале ГЦСИ. Выставка исследует современную реальность и то, что эту реальность подменяет: гаджеты, нейросети и товары широкого потребления. Работы выставки акцентируют внимание на взаимодействии человека и цифрового мира, границы которого с каждым днем становятся менее различимыми. Напомним, тема Уральской биеннале – «Бессмертие». Основной проект расположится на территории действующего Уральского оптико-механического завода.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: 150 рублей.

Лекторий об астрономии «Космолекции»

В парке торгового центра «Мега» в августе будут проходить лекции об астрономии, которые могут посещать все желающие. Первая такая лекция состоится 3 августа в 20:00. Можно будет узнать все новое и интересное о космосе, посмотреть на звезды и другие объекты Солнечной системы в телескоп. Лекции читают сотрудники Екатеринбургского планетария и астрономы.

Место проведения: парк ТРЦ «Мега».

Вход: свободный, по предварительной регистрации.

Как архитекторы Екатеринбург в Свердловск превращали

Музей истории Екатеринбурга в субботу ждет любителей погулять на очередную экскурсию по городу. В 13 часов от Дома обороны стартует прогулка, на которой расскажут, как Екатеринбург превращался в Свердловск в 20-30-е годы прошлого века. Тогда город переживал период бурного роста, его лицо стремительно изменялось – город из купеческого превращался в промышленный. На этой экскурсии музейные работники предлагают пройтись по центру города, посмотреть на памятники конструктивизма и поговорить об одном из самых ярких периодов городской истории, когда объединение энтузиазма и технологии обещало близкое наступление коммунистического «Золотого века». Экскурсовод – Анна Шустикова.

Место проведения: старт – от Дома обороны (ул. Малышева, 31д).

Вход: 300 рублей.

Фестиваль еды и напитков «Гастроном»

С 3 по 4 августа в Литературном квартале пройдет ставший уже знакомым горожанам летний фестиваль еды «Гастроном». Здесь ждут всех любителей вкусно и интересно поесть. Уже шесть лет подряд на «Гастроном» съезжаются передовые рестораны, фуд-проекты и фермеры. В этом году фестиваль впервые пройдет под лозунгом «без одноразового пластика» – на нем не будет пластиковой посуды, только экологически безопасные материалы. В остальном концепция не поменялась: в парке Литературного квартала можно будет погулять, попробовать изысканные блюда и интересные примеры фастфуда, узнать тайные рецепты шеф-поваров и самим приготовить что-нибудь оригинальное под руководством шефов.

Место проведения: Литературный квартал.

Вход: от 200 рублей.

Творческий проект «Стихи о свободе»

В Доме Маклецкого в субботу поэты будут читать смелые стихи о свободе. В 18 часов пройдет проект, в рамках которого авторы, а также им сочувствующие читают свои и чужие тексты на заданную тему. Стихи о свободе читают: Наталия Санникова, Галина Колганова, Леля Собенина, Екатерина Симонова, Юлия Подлубнова, Александр Маниченко, Алексей Вдовин, Сергей Ивкин, Инна Домрачева, Алексей Сальников, Олег Дозморов, Николай Смирнов, Анна Лукашенок, Евгений Ивачевский, Егана Джаббарова, Владислав Семенцул. Послушать может любой желающий.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: свободный.

Турнир по картингу для профессионалов и любителей

На площадке картинг-центра Turba в воскресенье, 4 августа, в 09:30 пройдет турнир по картингу. Участвуют три группы: дети, юниоры и взрослые. Приглашают всех желающих – и опытных, и начинающих. Для гонщиков будет оборудована большая асфальтированная трасса, предоставлены карты и экипировка. Для зрителей – бесплатные чай, кофе и угощения.

Место проведения: площадка Turba Karting (ул. Металлургов , 70, павильон Е).

Вход: для участников – от 1 000 рублей, для зрителей – свободный.

Екатеринбург, служба информации

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