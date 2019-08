«Чайф» на Дне города, канатоходцы на Уктусе и театры на улицах – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные Екатеринбург будет праздновать День города – основные гуляния, по традиции, пройдут в центре. Для любителей карнавалов и уличных спектаклей – три дня фестиваля «Лица улиц» с шествиями, костюмами и масками. Для экстремалов – фестиваль на Уктусе с канатоходцами и парашютистами. Все самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Концерт трибьют Боба Марли

В пятницу, 16 августа, в клубе EverJazz будет царить расслабленная атмосфера тепла и радости. Здесь в 22 часа стартует концерт Ekb Bob Marley Tribute Band. Специально для этого выступления бывшие и действующие участники таких екатеринбургских групп, как Bob & The Monsters, «Музыка для Чарли», Lollypop Lorry, The Roots Rockaz, New Family, Mellow Tone Trio, Black Op Band и других, собрались в единый проект, посвященный творчеству Боба Марли. Боб был и остается выдающимся музыкантом современности, и самым известным в мире исполнителем в стиле регги, попутно повлияв на такие стили музыки как ска, калипсо и фьюжн. Пропагандируя гуманистические ценности: мир, любовь и единение людей, он стал первым музыкантом Ямайки, добившимся выдающихся результатов на мировой музыкальной арене.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 300 рублей.

Концерт группы Neoangin: техно и хаус с ритмами танго и кантри

16 августа в 19 часов в клубе CENTER Club состоится концерт группы Neoangin (специальный гость Крис Имлер из Германии). Neoangin – это реализация идей художника Джима Авиньона в музыке. Группа играет lo-fi поп, в котором техно и хаус вдруг соединяются с ритмами танго или кантри. Крис Имлер – музыкант и актёр, легендарная личность берлинской субкультуры, которого критики не без улыбки окрестили «Доном Корлеоне берлинского рока».

Место проведения: CENTER Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

День города в Екатеринбурге

Конечно, самым масштабным событием выходных станут празднования в честь Дня города. Они продлятся с пятницы по воскресенье, но самые массовые торжества по традиции ожидаются в субботу, 17 августа. Задействованы будут практически все центральные улицы. На 8 марта пройдет гонка на лыжероллерах, на Ленина будет выставка ретроавтомобилей, на Плотинке – традиционная свадьба.

Также в День города будет много концертов и музыкальных выступлений. Например, у памятника «Битлз» по случаю Дня города и 10-летия со дня открытия памятника в 14 часов начнется фестиваль, на котором битловские шедевры и хиты классического рока исполнят екатеринбургские музыканты. В Академическом музыкальный фестиваль для всей семьи растянется на всю субботу. Хэдлайнером станет один из самых популярных артистов среди молодежи – Тима Белорусских. Праздник пройдет в формате open air на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова.

Ну а хэдлайнером для всего Екатеринбурга станет группа «Чайф». В 22:30 праздник завершится красочным фейерверком.

Место проведения: Екатеринбург

Вход: свободный.

Фестиваль уличных театров «Лица улиц»

Еще одно масштабное мероприятие, которое порадует взрослых и детей в Екатеринбурге, – фестиваль уличных театров «Лица улиц». Он стартует 16 августа и продлится до вечера 18 августа. У Ельцин-центра и на Плотинке зрителей ждут представления от 25 театров, «зеленые сцены», карнавальное шествие, гости из США, Швейцарии, Франции и Германии.

На Плотинке 17 августа пройдет основная часть российской программы. Там можно будет встретиться с екатеринбургскими театрами и уже знакомым театром кукол «Туки-Луки» из Перми, Нижнетагильским театром кукол, а также ярким открытием 2017 года – уличным театром De Bufo (Уфа). Карнавальное шествие в сопровождении духовых оркестров начнется в 18 часов у Ельцин-центра. Артисты, музыканты и ходулисты пройдут через Октябрьскую площадь – в Исторический сквер, где будет организован главный концерт фестиваля. Международная программа фестиваля представлена участниками из Германии, Франции, США, Финляндии и Швейцарии. Их выступления и перформансы состоятся с 16 по 18 августа при поддержке Ельцин-центра. «Новый День» писал об этом подробнее здесь. Например, 16, 17 и 18 августа в 21:00 в песочнице Ельцин-центра ждут детей и взрослых на иммерсивный спектакль «Там не тут» с веревочной инсталляцией.

Место проведения: Плотинка, Ельцин-центр

Вход: свободный.

Фестиваль экстрима и выставка тюнингованных авто

На Уктусе в субботу тоже будет людно. Здесь в честь Дня города пройдет спортивный фестиваль «Экстрим-фест». Ожидается Stunt мото-шоу, выставка самых оригинальных тюнингованных авто, проход канатоходца над пропастью. Парашютисты устроят показательное выступление, пройдет танцевальная битва в стиле брейкданс. Кроме того, будут соревнования по прыжкам в аэроподушку, велоэкстрим, и многое другое.

Место проведения: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный.

Печатный марафон художников «Медь, бумага, два вала»

Любителям изобразительного искусства любопытно будет посмотреть на печатный марафон, который пройдет в Екатеринбурге 17 и 18 августа, в дни открытия Пятого Международного фестиваля меццо-тинто. Практически в режиме нон-стоп, художники из разных стран будут демонстрировать печать гравюр в редчайшей технике меццо-тинто. Показывать свое мастерство и делиться опытом решились художники из Бельгии, Венгрии, Германии, Ирана, Ирландии, Испании, Нидерландов, Франции, Чехии, США и Японии.

Название Печатного марафона «Медь, бумага, два вала» описывает ключевые этапы процесса создания меццо-тинто: оттиск печатают с медной матрицы на специальной бумаге под давлением цилиндрических валов офортного станка. В Печатном марафоне будут задействованы сразу 3 офортных станка.

Программа есть на сайте Музея изобразительных искусств.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5), галерея «Главный проспект» (пр. Ленина, 8)

Вход: от 100 рублей.

Ася Казанцева презентует свою новую книгу

Известная в блогерской среде журналист Ася Казанцева в воскресенье приедет в Екатеринбург, чтобы презентовать свою книгу «Мозг материален». Встреча с автором пройдет в книжной магазине «Пиотровский» 18 августа в 13 часов. Новая книга научного журналиста расскажет о пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения. Как научить спящую мышь любви к родине? Что общего у влюбленной девушки с морским зайцем? Какую таблетку дать человеку, чтобы он перестал бояться пауков? На все эти вопросы (и на миллион более важных) отвечают когнитивные науки, объединяющие нейробиологию с экспериментальной психологией. О том, как понимание общих принципов работы мозга позволяет более грамотно им пользоваться, в своем фирменном стиле и ссылаясь на серьезные научные источники, рассказывает Ася Казанцева

Место проведения: магазин «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Кино на этой неделе: «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Посмотреть в кино на этой неделе можно новый фильм режиссера Ксавье Долана о кумирах и их поклонниках – с Китом Харингтоном, Натали Портман и Сьюзен Сарандон в главных ролях. Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям, – непозволительная роскошь для наших кумиров.

30-летний режиссер и актер Ксавье Долан четырежды был отмечен призами на Каннском кинофестивале, в том числе Гран-при жюри за драму «Это всего лишь конец света» (2016). Мировая премьера картины «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» состоялась на кинофестивале в Торонто.

Место проведения: кинотеатры города (фильм идет не везде)

Вход: по билету в кинотеатр.

