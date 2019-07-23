Уличные театры на три дня поселятся в Екатеринбурге: французы – в песочнице, швейцарцы – на крыше (ФОТО, ВИДЕО)

Фестиваль уличных театров «Лица улиц» в этом году ожидает мощная встряска. Он сменит привычную локацию и растянется на три дня – вместо привычного одного. С 16 по 18 августа у Ельцин-центра и на Плотинке зрителей ждут представления от 25 театров, «зеленые сцены», карнавальное шествие, гости из США, Швейцарии, Франции и Германии. «Лица улиц» нового образца обратятся не только к театру, но и к изобразительному искусству, дизайну и другим формам искусства.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в шестой раз, но в этом году поменяется все. Раньше он начинался на следующий день после Дня города – в Литературном квартале. В этом году он начнется за день до торжеств и продлится три дня: с 16 по 18 августа, включая мероприятия в сам День города. Главных локаций будет две: Ельцин-центр и Исторический сквер.

На Плотинке 17 августа пройдет основная часть российской программы. Там можно будет встретиться с екатеринбургскими театрами и уже знакомыми театром кукол «Туки-Луки» (Пермь), Нижнетагильским театром кукол, а также ярким открытием 2017 года – уличным театром De Bufo (Уфа). Карнавальное шествие в сопровождении духовых оркестров начнется в 18 часов у Ельцин-центра. Артисты, музыканты и ходулисты пройдут через Октябрьскую площадь – в Исторический сквер, где будет организован главный концерт фестиваля.

Театр «Туки-Луки» со спектаклем «Люди и птицы» на открытии «Коляда-Plays»

Международная программа фестиваля представлена участниками из Германии, Франции, США, Финляндии и Швейцарии. Их выступления и перформансы состоятся с 16 по 18 августа при поддержке Ельцин-центра. «Новый День» поговорил с одним из кураторов программы – директором театральной платформы «В Центре» Натальей Санниковой и узнал, где можно научиться танцевать, где – создавать шедевры современного искусства из картона, а куда пойти всей семьей.

«Небольшая международная программа у фестиваля была всегда. Приезжал то коллектив из Польши, то из Марокко, но такая обширная афиша с участием иностранцев – впервые, – рассказала «Новому Дню» Наталья Санникова. – Нам хотелось разнообразить программу, чтобы были разные жанры. Поэтому есть и спектакли, и встречи с художником, и мастер-класс, и воркшоп по танцам».

Так, еще 10 августа у Театра драмы появится шатер проекта «Картония», который представит в международной программе Россию. Сама мастерская «Сделано в Картонии» – московский проект, который уже много лет успешно создает разные декорации и арт-объекты из картона, участвует в международных фестивалях и театральных постановках. Жители Екатеринбурга, которые хотят научиться делать из картона космические корабли или причудливых животных, могут уже сегодня заполнить анкету на участие в лаборатории. За неделю до основной программы начнется работа по созданию необычных арт-объектов и костюмов – именно они будут участвовать в главном шествии фестиваля в День города.

Без всяких анкет можно поучаствовать в двухдневном воркшопе от швейцарского коллектива Neopost Foofwa. 16 и 17 августа на стилобате Ельцин-центра (крыша у главного входа) горожане могут поучиться мастерству от современных танцоров. А 18-го участники присоединятся к уличному спектаклю-променаду. Фофуа, хореограф и танцовщик, представляет этот спектакль с 2015 года в разных местах и в разных контекстах, иногда с другими профессиональными танцовщиками или в компании участников его мастер-классов, в сотрудничестве с местными музыкантами.

«Танцевальный спектакль-променад Dancewalk – это танец в пути. Два дня танцоры будут обучать желающих свободе движения, чувству ритма, иному ощущению себя в пространстве. А 18-го пройдет этот спектакль. Этот променад будут сопровождать живые инструменты, в том числе оригинальные – например, ambox – электронная шарманка»,– рассказала куратор международной программы.

Еще один участник – французская компания Galmae – будет три дня показывать спектакли в песочнице у Ельцин-центра. «Там не тут» увидели зрители в Корее и почти по всей Европе, а теперь такая возможность появилась и у екатеринбуржцев. 16, 17 и 18 августа французы будут вить веревки в прямом и переносном смысле слова. По ходу представления зрители должны понять, как движется толпа – и все ли в ней движутся одинаково.

Фото Алены Тремазовой

Художественное направление на фестивале представят Джим Авиньон и группа Neoangin (Германия) и художник Кейл Джонсон (США). Авиньон проведет мастерскую для дизайнеров, граффитистов, художников. Вместе с участниками мастерской он распишет несколько панно, которые в дальнейшем появятся на стенах одного из помещений Ельцин-центра (это единственное платное мероприятие фестиваля). А Кейл Джонсон расскажет и покажет, как создать арт-проект из обычного картона с нуля, как работать с идеями.

«На все мероприятия фестиваля можно приходить всей семьей. Мы поставили условную маркировку возрастную – в основном 12+ – чтобы маленькие дети не уставали. Но многие спектакли, мастер-классы будут интересны и детям младше. Советую заранее посмотреть всю афишу по датам – с 16 по 18 – и выбрать мероприятия по вкусу», – добавила Наталья Санникова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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