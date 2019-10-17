«Коляда-театр» получит грант в 3 млн рублей на проведение фестиваля

«Коляда-театр» получит грант от губернатора Свердловской области в размере 3 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании областного правительства и.о. министра культуры Галина Головина. Она пояснила, что грант выделен специально на проведение Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».

Отметим, фестиваль проводится ежегодно. Каждый раз в нем участвуют около 20 театров со всей России. В этом году, с 1 по 10 ноября, он состоится уже в 13-й раз. Как уже писал «Новый День», до 2018 года фестиваль проводили летом. Но в прошлом году «Коляда-Plays» перенесли на ноябрь из-за мер безопасности перед ЧМ-2018 по футболу. И оказалось, что это более выгодно. «Теперь фестиваль всегда будет в ноябре. Надо меняться и развиваться. 11 лет проводили летом, теперь попробуем поздней осенью. К тому же, проще с публикой. Летом собирать народ очень сложно», – сказал тогда Николай Коляда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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