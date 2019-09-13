«Бессмертие» на заводе, дефиле балерин и йога на Плотинке – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет по-настоящему интересно. В городе открылась биеннале на заводе – там расскажут все о смерти и бессмертии. Пройдет фестиваль детской книги с мыльными пузырями и барабанами. Откроется исторический фестиваль с театральными посиделками. А в центре города будет один большой йога-класс. Самые интересные события – в обзоре «Нового Дня».

«Бессмертие» на заводе – открытие Уральской биеннале

На этой неделе открылась V Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Тема ее – «Бессмертие», а проходит выставка впервые на действующем предприятии – в цеху Уральского оптико-механического завода, поэтому для ее посещения необходимы документы.

«Новый День» в числе первых побывал на необычной экспозиции. Всего здесь разместятся более 70 экспонатов. Каждый зритель сможет найти для себя наиболее близкое произведение. Например, российский художник Владислав Ефимов представил работу «Без крови»: серию фотографий чучел животных с помощью инфракрасного освещения. Работа мексиканца Карлоса Аморалеса – «Черное облако» – это инсталляция в форме комнаты, чьи стены сплошь покрыты бумажными черными бабочками. Есть на выставке белая комната, где можно запечатлеть свой портрет в вечности – оставить свои снимки на стене рядом с портретами Путина и Брежнева. Словом, биеннале, как и в прошлые годы, поражает разнообразием.

Кроме УОМЗ, открылись и другие площадки: в «Колизее», например, работает лекторий. А в Ельцин-центре – выставка «Урал мари. Смерти нет». На ней можно поразмышлять над тем – что будет после смерти и куда уходят мертвые.

Фотографии с главной локации биеннале вы можете посмотреть в репортаже РИА «Новый День».

Место проведения: УОМЗ, Ельцин-центр, «Колизей» и др.

Вход: на основные площадки – свободный.

Вечер «Три поэта на районе»

Тихий поэтический вечер пройдет в пятницу в библиотеке им. Белинского. В 18 часов прочитают свои произведения Олег Дозморов, Дмитрий Рябоконь, Валерий Сосновский. Они продекламируют стихи из старых, новых и будущих книг, расскажут интересные истории из жизни поэтического Екатеринбурга конца девяностых и начала двухтысячных, ответят на самые каверзные вопросы слушателей о современной и не только поэзии.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15).

Вход: свободный.

Концерт Лепса

В ККТ «Космос» 13 сентября в 20 часов выступит Григорий Лепс с программой «Иди и смотри». «Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое сплоченное пространство, эмоциями которого искусно управляет этот потрясающий артист, – говорят организаторы. – Григорий Лепс – один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты, его песни сложно ограничить какими-то конкретными стилистическими или тематическими рамками».

Концерт не обойдется без премьер – Григорий Лепс исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и суперхиты.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: от 2000 рублей.

Балерины устроят модное дефиле на Ural Ballet Fashion Gala

13, 14 и 15 сентября в оперном театре пройдет модно-танцевальный показ Ural Ballet Fashion Gala. Традиции таких концертов много лет, подобные дефиле устраивает New York City Ballet. В России такой формат освоил только екатеринбургский театр: гала, которые завершали сезон 2018 года, собрали переполненные залы. И теперь театр возвращается к этому формату. Основу программы вновь составляют фрагменты классических балетов – «Щелкунчик», «Тщетная предосторожность», «Баядерка» и других, – а российские дизайнеры одежды по заказу театра создают для исполнителей новые наряды. Хореографию, которая кажется нам хорошо знакомой, предлагается увидеть свежим взглядом – проявить ее эмоциональный заряд, отойти от клишированных балетных и «балетных» образов. Fashion Gala станет также и презентацией труппы, которую в новом сезоне пополнили выпускники хореографических школ из России, Германии и Нидерландов. Кроме того, Fashion Gala, как и в прошлый раз, станет выставкой огромных живописных полотен.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 150-3000 рублей.

Экскурсия по модным местам Свердловска

Тему моды продолжит в субботу Музей истории Екатеринбурга, который в 13 часов приглашает на пешеходную экскурсию «Модный Свердловск». В каждое время набор модных знаков был свой. Что значило быть модной свердловской барышней? Как изменялся женский идеал советского времени? Какие места были самыми модными и какой отдых могла позволить себе комсомолка и просто красавица? А также где можно было сделать лучшую прическу, приобрести шикарное белье и что такое фарцовка (и почему в Свердловске она была связана с цыганами). На этой экскурсии мы предлагаем сравнить слагаемые модной жизни XIX и XX века и посетить самые модные местечки прошлого столетия.

Место проведения: старт – от «Пассажа» (ул. Вайнера, 9).

Вход: 250 рублей.

Концерт Башмета с оркестром

В Свердловской филармонии в субботу, в 18 часов, выступит с Всероссийским молодежным оркестром Юрий Башмет. В программе прозвучит увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта», концерт для фагота с оркестром Гуммеля, симфония №5 Шостаковича и другие известные произведения.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 1300 рублей.

Мыльные пузыри, барабаны и книги: первый фестиваль детской книги

14 и 15 сентября в Екатеринбурге пройдет первый уральский фестиваль детской и юношеской книги «Книжный полоз». На фестиваль приедут представители лучших издательств России, творческие объединения, писатели и педагоги. Организаторы подчеркивают, что фестиваль – это не только ярмарка и презентации книжных новинок, это, в первую очередь, площадка для воплощения новых форм популяризации культуры чтения среди молодежи. Поэтому на мероприятия приглашают родителей с детьми. Учителя, писатели расскажут, как привить ребенку любовь к книге, как правильно эту самую книгу выбрать и преподнести. Можно будет познакомиться с авторами и иллюстраторами лично.

Чтобы детям не было скучно, на фестивале будет театрализованное шоу «Хранители сказов», шоу барабанов, шоу мыльных пузырей, квесты по книгам, выставка детских книг на китайском языке и многое другое. Полная программа мероприятий – здесь.

Место проведения: у фестиваля несколько площадок.

Вход: свободный.

Городской историко-культурный фестиваль «Царский мостЪ»

Еще один фестиваль, который начнется в Екатеринбурге в субботу, – историко-культурный. Название его связано с самим местом – районом купеческих усадеб у Царского моста (вблизи перекрестков улиц Чапаева – Декабристов – Розы Люксембург). Соответственно, и все фестивальные мероприятия, которые продлятся до 22 сентября, будут связаны с историей и архитектурой места. Ведь именно этот район с XIX века был законодателем культурной жизни Екатеринбурга.

Тема 2019 года – «Театр времени». Посетителей ждут: ландшафтный театр, дефиле исторических костюмов, уральская вечерка, театрализованное погружение в домашнее обучение рубежа XIX-XX веков, иммерсивное путешествие по усадьбам, исторические квесты и так далее. Полную программу можно найти здесь.

Место проведения: городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5).

Вход: свободный.

Осенний пикник в парке и шоу собак

В ЦПКиО им. Маяковского в субботу с 12 до 18 часов пройдет семейный праздник «Осенний пикник». Для гостей будет работать инсталляция «Русская изба» и тематические фотозоны; пройдут семейные мастер-классы, также будет работать зона рисования под открытым небом, лаунж-зона. В 15:00 на центральной аллее выступит оркестр Уральского государственного медицинского университета. А с 16:00 до 17:00 на главной сцене пройдет шоу собак.

Место проведения: ЦПКиО им Маяковского.

Вход: свободный.

Концерт-бал «пожилой молодежи» «Дайте танк»

В «Доме печати» в субботу вечером ждут «пожилую молодежь» на тематический бал и концерт группы «Дайте танк». Эта команда из Коломны, вероятно, понравится поклонникам «Самого большого простого числа» и «Буерака». Основали «Дайте танк» в 2007 году: Дмитрий Мозжухин (гитара, баян, вокал) и Александр Романкин (гитара, клавиши, труба) говорят о своем творчестве, что это «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». Лидер «Дайте танк» предпочитает оставаться в своей музыке вне времени, находить собственный подход и оригинальные решения. Одним из ярких атрибутов группы является детский синтезатор.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: от 800 рублей.

Йога и медитации – в центре города

На Плотинке в субботу пройдет фестиваль здоровья, экологии и спорта Love Your Health. С 11 до 20 часов под открытым небом в самом центре Екатеринбурга будут проходить тренировки по разным видам йоги, можно будет попрактиковаться в медитации, получить консультации психологов и нутрициологов. Будет работать ярмарка здорового питания. Организаторы подчеркивают, что фестиваль dog friendly, поэтому можно приходить с питомцами. Детей тоже можно брать – для них будут работать тематические зоны.

На фестиваль приглашают родителей с детьми и людей старшего возраста, для которых будут предусмотрены тематические зоны.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

Запрос на обновление появляется все чаще – эксперты обсудили итоги выборов-2019. / Омбудсмена попросили разобраться в нарастающем конфликте органов опеки и семьи, у которой забрали ребенка. Девочку увезли на скорой в больницу (ФОТО, ВИДЕО). / В Тугулыме охотник случайно застрелил товарища, разряжая ружье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»