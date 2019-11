Брейк-данс в музее, мировая премьера «Петровых в гриппе» и необычные экскурсии – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге состоится мировая премьера спектакля по роману «Петровы в гриппе и вокруг него», начнется книжный фестиваль с элементами путешествий, пройдет брейк-данс фестиваль в музее. Солнечные песни из Грузии в Ельцин-центре, много органной музыки – в филармонии. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Мировая премьера спектакля «Петровы в гриппе и вокруг него»

Фото: Центр современной драматургии

15 и 17 ноября в Центре современной драматургии в Екатеринбурге состоится премьера спектакля «Петровы в гриппе и вокруг него» – это будет первая в России постановка по роману уральца Алексея Сальникова, получившего в 2018 году премию «Национальный бестселлер». Литературных критиков роман взбудоражил: его хвалят, ругают, снова хвалят. Сюжетная линия «Петровых» рваная, сложно отследить хронологию, когда события перемежаются воспоминаниями, гриппозными бреднями и снами героев. Если вкратце: Петров заболел гриппом, ему пришлось ехать на троллейбусе, но вместо дома он вдруг оказался в катафалке со своим странным другом. Жена-библиотекарь внезапно оказывается убийцей случайных прохожих, а сын то ли умер от гриппа, то ли нет. Словом – интерпретировать происходящее в романе каждый может по-своему.

То же – и со сценической интерпретацией. Там будет пресловутый троллейбус из книги, но будет и то, чего в романе нет – например, посещение сауны. Режиссер спектакля обещает, что зрителям не будет скучно даже в антрактах – устроят танцы. Подробнее – в материале «Нового Дня».

Место проведения: ЦСД (ул. Малышева, 145, А)

Вход: 500 рублей.

Два концерта Mgzavrebi подряд

15 и16 ноября в Center Club пройдут сразу два концерта грузинской группы Mgzavrebi в Екатеринбурге. Их произведения – это красивые и солнечные песни, с выразительной колоритной мелодикой, в которую вложено больше, чем просто творчество. Искусство Mgzavrebi – целый гармоничный механизм, состоящий из невероятного обаяния музыкантов, их безусловного таланта и желания делиться внутренним миром с публикой.

В прошлом году Mgzavrebi отметили свое десятилетие выходом шестого в дискографии группы альбома Iasamani, который они посвятили «своим дедушкам, бабушкам, родителям, а также семьям, друзьям и слушателям. Если вам перед началом долгой уральской зимы хочется тепла и гостеприимства – то вам на концерт этой группы.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 1900 рублей.

Фестиваль-путешествие по книгам и городу

В эту пятницу в Екатеринбурге открывается очередной ежегодный книжный фестиваль, который проводит библиотека им Белинского. На этот раз он тематический и называется «Клуб КНИГОпутешествий». Особенность фестиваля в том, что в нем будут участвовать не только поэты и писатели, но и настоящие путешественники и любители приключений: организаторы экспедиций, географы, трэвел-блогеры, кураторы международных исследовательских проектов, этнографы, культурологи, урбанисты, лауреаты литературных премий, художники. Девиз нынешнего форума – «Путешествуй по-умному!». Фестиваль намерен продемонстрировать неразрывную и давнюю связь между книгой и путешествием.

В программе есть и привычные мероприятия – круглые столы, встречи с писателями, книжная ярмарка. А есть и обусловленные тематикой нехарактерные для книжного фестиваля ивенты. Например, можно бесплатно посетить одну из тематических экскурсий, которые будут идти с 15 по 17 ноября. В один из дней можно будет сходить на экскурсию по Водонапорной башне – оказывается, раньше в ней жили люди. Очень необычные экскурсии пройдут в воскресенье: во-первых, прогулка по Эльмашу, знакомство с его мифами и местами, где происходило действие романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе» – авторская экскурсия Алены Гурьевой, во-вторых, экскурсия по повести Л. Ленковской «По ту сторону покойника», которую вместе с самим автором проведет Надежда Колтышева.

Место проведения: площадки фестиваля

Вход: – свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

Хиты «Песняров», «Самоцветов» и «Ариэль» – на концерте «Обнимая время»

15 ноября в 19 часов в «Доме музыки» можно окунуться во времена СССР, в эпоху легендарных ВИА. «Песняры», «Самоцветы», «Ариэль», «Веселые ребята», «Цветы», «Синяя птица». Их лирические композиции до сих пор слушаются с особым теплом и легкой ностальгией, на концерте песни прозвучат в исполнении хора «Доместик». Это один из тех концертов, на котором зал поет хором вместе с артистами – с удовольствием и особым душевным настроением.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30)

Вход: 300 рублей.

Спектакль-квартирник про андеграундных поэтов, писателей и художников

Посмотреть спектакль «Аутсайдеры» можно 16 ноября в 17:30 в Камерном театре. Аутсайдеры – это писатели, поэты, художники, музыканты, которые не вписались в советский истеблишмент 80-х и ушли в андеграунд, культурное подполье. Уральский андеграунд дал Советскому Союзу, а затем и России, такие культовые имена, как Илья Кормильцев, Вячеслав Бутусов, Борис Рыжий и многие другие. Спектакль «Аутсайдеры» аутентичный квартирник, в лучших традициях 80-х, в котором прозвучат стихи и воспоминания непосредственных участников тех событий – Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Евгения Касимова, Ивана Жданова, Юрия Казарина, Майи Никулиной и Бориса Рыжего.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: 400 рублей.

Экскурсия «по местам» Кормильцева

Еще одно мероприятие про поэта из андеграунда пройдет 16 ноября – Объединенный музей писателей Урала устраивает пешеходную экскурсию по родным местам Ильи Кормильцева, которому в этом году исполнилось бы 60 лет. Организаторы составили маршрут по родным местам– от корпуса УрФУ на ул.Куйбышева до улицы Декабристов. На экскурсии будет и музыка, и поэзия.

Место проведения: старт – от корпуса УрФУ

Вход: 300 рублей, нужна предварительная регистрация на сайте музея.

Бах, Кребс и Альтниколь – на концерте «Органный диалог»

Послушать много органной музыки за один вечер можно будет в субботу в филармонии. В 18 часов здесь начнется концерт «Органный диалог: Багинец vs Варгафтик». Кто из композиторов был любимым учеником Баха – Кребс или Альтниколя? Откройте вместе со всезнающим экспертом Артемом Варгафтиком и органистом Тарасом Багинцом. «Мало кто знает, что сам гениальный композитор считал себя обычным музыкальным подмастерьем и всегда искал тех, кто хоть в чем-то превосходил его», – говорят организаторы концерта.

Прозвучат произведения .Баха, Кребса, Альтниколя.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

Инклюзивный уикэнд Уральской индустриальной биеннале

Уральская биеннале не могла обойти стороной тему инклюзии, которая сейчас широко обсуждается везде. 16 и 17 ноября объявлены специальным уикендом инклюзии в рамках масштабной выставки. На площадках биеннале пройдут спектакль, танцы и лекция о современном искусстве.

Так, 16 ноября в 17:00 в кинотеатре «Колизей» покажут спектакль «Homo Ludens. Человек играющий» проекта . #ЗАживое. Следуя примеру участников проекта – молодых людей с аутизмом и другими особенностями ментального развития, зрители попробуют освободить сознание от культурных стереотипов и открыть для себя что-то новое в хорошо известном. В основе спектакля «Homo Ludens. Человек играющий» – трактат Йохана Хёзинги, роман Германа Гессе и феномен игры, как присущего лишь человеку способу переживания реальности.

17 ноября в 17:00 на площадке УОМЗ пройдет лекция в форме разговорника с искусствоведом Алексеем Филатовым. «Разговорник» будет посвящен зеркальному коридору Основного проекта биеннале. Куратор коридора трактовала его смысл как «Преодолевая границы бессмертия: к множествам будущих». На «Разговорнике» зрителям предлагают вспомнить приключения Алисы в Зазеркалье и смыслы, которыми Льюис Кэрролл играл на страницах своего романа. Порассуждать о «почерке Леонардо»: почему великий мастер зашифровал свои записи так, что их можно прочесть только в зеркальном отражении

17 ноября в 18:00 также на УОМЗ пройдет показ танцевальной лаборатории школы «Инклюзион» – зрители увидят танцевальный эскиз, отправной точкой которого стали впечатления, чувства и ощущения участников от инсталляции Кристины Лукаш «По часовой стрелке». В школе занимаются студенты с разными возможностями, среди которых люди с нарушением зрения и слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с ментальными особенностями.

Место проведения: площадки биеннале

Вход: от 0 до 400 рублей.

Фестиваль брейк-данса в музее

В музее истории Екатеринбурга в субботу пройдет нехарактерное для этой площадки событие – фестиваль танцоров Take It Make It! Как это принято в брейк-дансе, будут «круги» (батлы), мастер-классы, общение и многое другое. Будут показательные выступления и соревнования танцоров в разных группах: дети, профессионалы и так далее. В качестве судий в Екатеринбург приедут лучшие дансеры страны. Кроме того, будут выступления от приглашенных звезд со всей страны. Пройдет мастер-класс от Uzee Rock.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: для зрителей – 300 рублей.

Танцы живота и прочий «восток» – на шоу «Сансара»

16 ноября в 18:30 в ЦК «Урал» в рамках VIII Международного фестиваля трайбл культуры TRIBAL BEAT FEST пройдет гала-концерт – яркое танцевальное представление. Танцевальные номера будет сопровождать живая музыка, а также поэтические номера. Костюмы и образы, как и подобает в стиле трайбл, – будут соответствовать задуманным исполнителями образам. В гала-концерте выступят коллективы из России, Украины, Казахстана.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500 рублей.

