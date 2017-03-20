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Выборы

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Публикации за 20.03.17

Молодой директор школы победил единоросса на выборах мэра в Забайкалье

Молодой директор школы победил единоросса на выборах мэра в Забайкалье

Выборы мэра забайкальского райцентра Нерчинска выиграл самовыдвиженец. Он опередил и.о. главы города, который баллотировался от партии «Единая Росся», с отрывом в более чем 300 голосов.

Кресло мэра Нерчинска по итогам состоявшихся накануне досрочных выборов займет 34-летний директор школы №2 Михаил Слесаренко, сообщает портал «Забмедиа». Он баллотировался как самовыдвиженец, при этом Слесаренко является депутатом от ЕдРа в местном горсовете.

Избиратели отдали директору школу 1138 голосов. И.о. главы Борис Протасов при поддержке ЕР набрал 810, за депутата Нерчинского райсовета, за эсера Николая Васильева проголосовали 573 избирателя. Далее идут председатель горсовета Павел Волжин (351 голос) и кандидат от КПРФ Наталья Горюнова (176 голосов). Явка составила 31,58%, сообщили в районной администрации.

Досрочные выборы мэра Нерчинска были назначены после того, что избранный на этот пост в 2015 году Виктор Наделяев в сентябре прошлого года стал главой Чернышевского района.

Чита, Светлана Петрова

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